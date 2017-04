WTA Biel: Il Tabellone Principale. Al via Vinci e Giorgi

Roberta Vinci e Camila Giorgi saranno impegnati la prossima settimana nel torneo WTA International di Biel.

WTA Biel International | Indoor | $250.000

(1) Strycova, Barbora vs Qualifier

Witthoeft, Carina vs (WC) Bencic, Belinda

Dodin, Oceane vs Hsieh, Su-Wei

Broady, Naomi vs (7) Goerges, Julia

(4) Vinci, Roberta vs Pliskova, Kristyna

Vekic, Donna vs Cirstea, Sorana

(WC) Masarova, Rebeka vs Beck, Annika

Qualifier vs (6) Cornet, Alizé

(8) Niculescu, Monica vs Mertens, Elise

Cepelova, Jana vs Barthel, Mona

Kontaveit, Anett vs Watson, Heather

Rodina, Evgeniya vs (3) Babos, Timea

(5) Siegemund, Laura vs Golubic, Viktorija

Parmentier, Pauline vs Qualifier

Qualifier vs Giorgi, Camila

Boserup, Julia vs (2/WC) Suárez Navarro, Carla