Challenger Barletta: Il Tabellone Principale. 10 azzurri al via. Berrettini sfida il n.1 del seeding.

Challenger Barletta | Terra | e43.000

(1) Elias, Gastao vs (WC) Berrettini, Matteo

Qualifier vs Napolitano, Stefano

(Alt) Coppejans, Kimmer vs Tsitsipas, Stefanos

Lestienne, Constant vs (5) De Greef, Arthur

(3) Gombos, Norbert vs Giustino, Lorenzo

Brands, Daniel vs Gaio, Federico

Fabbiano, Thomas vs Samper-Montana, Jordi

Qualifier vs (7) Marterer, Maximilian

(8) Ymer, Elias vs (WC) Rosol, Lukas

Lopez-Perez, Enrique vs Sousa, Pedro

Milojevic, Nikola vs Lamasine, Tristan

Bellotti, Riccardo vs (4) Giannessi, Alessandro

(6/SE) Kovalik, Jozef vs Qualifier

Cecchinato, Marco vs Qualifier

(WC) Pellegrino, Andrea vs (WC) Donati, Matteo

Trungelliti, Marco vs (2) Bedene, Aljaz