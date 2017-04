Davis Cup: Si ferma a 36 vittorie consecutive la striscia vincente di Baghdatis

Marcos Baghdatis ha terminato la striscia vincente in Davis Cup.

Dopo 36 match vinti consecutivamente ieri in casa a Nicosia contro il tunisino Moez Echargui, Baghdatis, reduce da un infortunio che lo ha tenuto due mesi e mezzo fuori dalle competizioni, ha dato tutto per completare la rimonta e arrivare a quota 37 successi, ma alla fine si è arreso col punteggio di 75 76(2) 46 46 61.

Baghdatis è al primo posto in questa speciale classifica di vittorie consecutive in Davis.

Rafael Nadal a quota 22 partite di singolare vinte consecutivamente in Coppa Davis è al secondo posto.