ATP Marrakech: Il Tabellone di Quali. Presenze di Vanni e Quinzi

ATP Marrakech 250 | Terra | e482.060

(1) Daniel, Taro vs (WC) Tifnouti, Taha

Cervantes, Inigo vs (7) Vanni, Luca

(2) Donskoy, Evgeny vs Quinzi, Gianluigi

Zhurbin, Alexander vs (8) Lee, Duckhee

(3) Copil, Marius vs Djere, Laslo

Ward, Alexander vs (5) Rublev, Andrey

(4) Stakhovsky, Sergiy vs (WC) Chakrouni, Ayoub

Bublik, Alexander vs (6) Carballes Baena, Roberto

Court 2 – Ora italiana: 12:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Alexander Bublik vs [6] Roberto Carballes Baena

2. [4] Sergiy Stakhovsky vs [WC] Ayoub Chakrouni

3. Alexander Zhurbin vs [8] Duckhee Lee (non prima ore: 16:00)

Court 1 – Ora italiana: 12:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Inigo Cervantes vs [7] Luca Vanni

2. [2] Evgeny Donskoy vs Gianluigi Quinzi

3. Alexander Ward vs [5] Andrey Rublev

Court 4 – Ora italiana: 12:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [1] Taro Daniel vs [WC] Taha Tifnouti

2. [3] Marius Copil vs Laslo Djere