Johanna Konta elogia Venus Williams

Con la soddisfazione di aver otenuto la qualificazione alla finale del WTA Premier di Miami, Johanna Konta è comparsa di fronte alla stampa per rispondere alle domande dei giornalisti.

La tennista britannica, capace di avere la meglio su Venus Williams al termine di un match molto equilibrato, non ha esitato a spendere parole d’elogio per la propria avversaria. “E’ stato un incontro davvero equilibrato, che è stato deciso da piccoli dettagli. Quindi, sono molto contenta di essere stata più brava di lei in alcune determinate situazioni”, ha esordito. “Ogni volta che gioco contro di lei, so di dover essere pronta per una grande battaglia. Venus è in ottima forma e credo perciò che sarà competitiva ancora per tanto tempo”, ha aggiunto la Konta, già motivatissima in vista della sfida che l’attenderà in finale contro Caroline Wozniacki.

“Dovrò affrontare molti scambi lunghi e duri. Lei è una delle migliori atlete del circuito ed io dovrò correre molto, ma spero che riusciremo ad offrire un bello spettacolo al pubblico”, ha concluso.

Edoardo Gamacchio