La sfida tra Federer vs Nadal ad Indian Wells è stata la terza partita più breve della “loro” storia

In occasione degli ottavi di finale del Masters 1000 di Indian Wells, Roger Federer ha avuto la meglio su Rafa Nadal, rivale di sempre, in un match contraddistinto per altro da svariate curiosità statistiche -oltre che da una dimostrazione di tennis sfavillante da parte dello svizzero.

Il campione di Basilea si è imposto in appena 68 minuti, 9 in più di quelli che corrispondono alla durata del match più breve mai disputatosi tra i due, vale a dire la sfida andata in scena nella fase a gironi dell’edizione 2007 delle ATP World Tour Finals (quando queste si giocavano a Shanghai).

La partita che ha permesso a Federer di guadagnare l’accesso ai quarti di finale del torneo californiano è il terzo scontro più rapido nella storia della rivalità, vale a dire la finale del Masters1000 di Roma del 2013 -vinta dal tennista spagnolo.

Di seguito, comunque, gli episodi più veloci della famigerata saga “Fedal”:

1) Federer b. Nadal, ATP World Tour Finals Shanghai 2007; 6-4, 6-1 (59 minuti)

2) Federer b. Nadal, ATP World Tour Finals Londra 2011; 6-3, 6-0 (60 minuti)

3) Nadal b. Federer, ATP Masters1000 Roma 2013; 6-1, 6-3 (68 minutos)

3) (ex aequo) Federer b. Nadal, ATP Masters1000 Indian Wells; 6-2, 6-3 (68 minuti)

Edoardo Gamacchio