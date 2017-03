WTA Indian Wells: Live Secondo Turno Italiane. Roberta Vinci al terzo turno (In campo Errani)

Roberta Vinci approda al terzo turno nel torneo WTA Premier Mandatory di Indian Wells.

L’azzurra, dopo aver avuto un bye all’esordio, ha sconfitto al secondo ostacolo Madison Brengle, 26 anni e n.89 WTA, con il risultato di 75 64 dopo 1 ora e 48 minuti di partita.

Al terzo turno Roberta sfiderà Larsson o Kuznetsova [8].

Nel primo set Roberta per ben tre volte recuperava un break di svantaggio e si portava avanti per 5 a 4, senza break.

Sul 5 pari l’azzurra cedeva malamente a 0 il turno di battuta, commettendo un doppio fallo sul break point, ma nel game successivo rifilava il break a 0 all’americana e si andava al tiebreak.

Nel tiebreak la Vinci sotto per 3 a 5, piazzava da quel momento un parziale di quattro punti consecutivi, conquistando in questo modo la frazione per 7 punti a 5.

Nel secondo set l’azzurra dopo aver perso un break di vantaggio nel quarto gioco, metteva a segno il break decisivo sul 3 pari (a 15) e poi sul 5 a 4 teneva a 15 il turno di battuta, chiudendo la contesa per 6 a 4.

WTA Indian Wells Premier M. | Cemento | $7.669.423

WTA Indian Wells Roberta Vinci [26] Roberta Vinci [26] 7 6 Madison Brengle Madison Brengle 6 4 Vincitore: R. VINCI Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 R. Vinci 15-0 30-0 40-0 40-15 5-4 → 6-4 M. Brengle 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 5-3 → 5-4 R. Vinci 15-0 15-15 30-15 40-15 4-3 → 5-3 M. Brengle 0-15 15-30 15-40 3-3 → 4-3 R. Vinci 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-3 → 3-3 M. Brengle 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-2 → 2-3 R. Vinci 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 df 2-1 → 2-2 M. Brengle 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 1-1 → 2-1 R. Vinci 0-15 0-30 0-40 15-40 1-0 → 1-1 M. Brengle 0-15 0-30 0-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 0-1* 1-1* 1*-2 2*-2 3-2* 3-3* 3*-4 3*-5 4-5* 5-5* 6*-5 6-6 → 7-6 M. Brengle 0-15 0-30 0-40 5-6 → 6-6 R. Vinci 0-15 0-30 0-40 df 5-5 → 5-6 M. Brengle 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 5-4 → 5-5 R. Vinci 15-0 ace 30-0 ace 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 4-4 → 5-4 M. Brengle 0-15 0-30 15-40 df 3-4 → 4-4 R. Vinci 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 3-3 → 3-4 M. Brengle 0-15 0-30 df 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 2-3 → 3-3 R. Vinci 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 1-3 → 2-3 M. Brengle 0-15 30-15 40-15 1-2 → 1-3 R. Vinci 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 1-1 → 1-2 M. Brengle 15-0 15-15 15-30 15-40 0-1 → 1-1 R. Vinci 0-15 0-30 0-40 0-0 → 0-1

2 Aces 02 Double Faults 249% 1st Serve % 77%22/41 (54%) 1st Serve Points Won 26/54 (48%)18/42 (43%) 2nd Serve Points Won 3/16 (19%)6/12 (50%) Break Points Saved 3/10 (30%)11 Service Games Played 1128/54 (52%) 1st Return Points Won 19/41 (46%)13/16 (81%) 2nd Return Points Won 24/42 (57%)7/10 (70%) Break Points Won 6/12 (50%)11 Return Games Played 1140/83 (48%) Total Service Points Won 29/70 (41%)41/70 (59%) Total Return Points Won 43/83 (52%)81/153 (53%) Total Points Won 72/153 (47%)

Brengle – Vinci

Apr 03, 1990 Birthday: Feb 18, 1983

26 years Age: 34 years

United States United States Country: Italy Italy

89 Current rank: 29

35 (May 04, 2015) Highest rank: 7 (Jun 27, 2016)

661 Total matches: 855

$1 622 256 Prize money: $11 374 729

685 Points: 1 590

Right-handed Plays: Right-handed

2T Errani – Strycova (7-2) 3 incontro dalle ore 20:00



Errani – Strycova

Apr 29, 1987 Birthday: Mar 28, 1986

29 years Age: 30 years

Italy Italy Country: Czech Republic Czech Republic

104 Current rank: 19

5 (Aug 26, 2013) Highest rank: 16 (Jan 16, 2017)

752 Total matches: 821

$12 736 385 Prize money: $5 686 942

588 Points: 2 050

Right-handed Plays: Right-handed