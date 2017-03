Challenger Santiago: I risultati dei quarti di finale. Simone Bolelli vola in semifinale (Video)

Simone Bolelli è approdato in semifinale nel torneo challenger di Santiago.

L’azzurro, in gara con il ranking protetto dopo il lungo stop per l’infortunio al ginocchio, ha sconfitto nei quarti di finale il giapponese Taro Daniel, numero 119 Atp e quarto favorito del seeding, con il risultato di 64 64 in 1 ora e 44 minuti di partita.

In semifinale l’azzurro sfiderà Rogerio Dutra Silva o [Q] Christian Lindell.

Da segnalare che Bolelli dopo aver vinto il primo set per 6 a 4, nel secondo parziale è stato sotto per 1 a 4.

L’azzurro però da quel momento ha messo a segno un bellissimo parziale di cinque game consecutivi, vincendo la partita per 6 a 4.

[4] Taro Daniel vs [PR] Simone Bolelli



CH Santiago Taro Daniel [4] Taro Daniel [4] 4 4 Simone Bolelli Simone Bolelli 6 6 Vincitore: S. BOLELLI Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 S. Bolelli 15-0 30-0 40-0 4-5 → 4-6 T. Daniel 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A df df 4-4 → 4-5 S. Bolelli 0-15 15-15 30-15 40-15 4-3 → 4-4 T. Daniel 0-15 0-30 df 0-40 15-40 30-40 4-2 → 4-3 S. Bolelli 15-0 30-0 40-0 40-15 4-1 → 4-2 T. Daniel 15-0 30-0 40-0 40-15 3-1 → 4-1 S. Bolelli 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 3-0 → 3-1 T. Daniel 15-0 ace 15-15 15-30 30-30 40-30 2-0 → 3-0 S. Bolelli 0-15 15-15 15-30 15-40 df 1-0 → 2-0 T. Daniel 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 S. Bolelli 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 4-5 → 4-6 T. Daniel 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 4-4 → 4-5 S. Bolelli 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 4-3 → 4-4 T. Daniel 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 3-3 → 4-3 S. Bolelli 0-15 0-30 15-30 15-40 2-3 → 3-3 T. Daniel 0-15 0-30 0-40 15-40 2-2 → 2-3 S. Bolelli 0-15 15-15 ace 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 2-1 → 2-2 T. Daniel 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 S. Bolelli 0-15 15-15 ace 15-30 30-30 30-40 0-1 → 1-1 T. Daniel 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 0-0 → 0-1

1 Aces 33 Double Faults 157% 1st Serve % 68%22/38 (58%) 1st Serve Points Won 24/42 (57%)13/29 (45%) 2nd Serve Points Won 12/20 (60%)8/13 (62%) Break Points Saved 1/4 (25%)10 Service Games Played 1018/42 (43%) 1st Return Points Won 16/38 (42%)8/20 (40%) 2nd Return Points Won 16/29 (55%)3/4 (75%) Break Points Won 5/13 (38%)10 Return Games Played 1035/67 (52%) Total Service Points Won 36/62 (58%)26/62 (42%) Total Return Points Won 32/67 (48%)61/129 (47%) Total Points Won 68/129 (53%)

119 Ranking 656

24 Age 31

New York, NY, USA Birthplace Bologna, Italy

Valencia, Spain Residence Monte-Carlo, Monaco

6’3″ (190 cm) Height 6’0″ (182 cm)

168 lbs (76 kg) Weight 182 lbs (82 kg)

Right-Handed Plays Right-Handed

2010 Turned Pro 2003

0/1 Year to Date Win/Loss 0/0

0 Year to Date Titles 0

0 Career Titles 0

$612,622 Career Prize Money $4,475,972

Challenger Santiago CH | Terra | $50.000 – Quarti di Finale

Cancha Central – Ora italiana: 17:00 (ora locale: 1:00 pm)

1. Guido Andreozzi vs [Q] Guilherme Clezar



CH Santiago Guido Andreozzi Guido Andreozzi 4 6 3 Guilherme Clezar Guilherme Clezar 6 2 6 Vincitore: G. CLEZAR Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 3-6 G. Clezar 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 3-5 → 3-6 G. Andreozzi 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 2-5 → 3-5 G. Clezar 15-0 30-0 40-0 40-15 2-4 → 2-5 G. Andreozzi 15-0 30-0 40-0 1-4 → 2-4 G. Clezar 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-3 → 1-4 G. Andreozzi 15-0 30-0 40-0 0-3 → 1-3 G. Clezar 15-0 30-0 0-2 → 0-3 G. Andreozzi 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 0-1 → 0-2 G. Clezar 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 G. Andreozzi 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 5-2 → 6-2 G. Clezar 15-0 15-15 df 15-30 df 15-40 4-2 → 5-2 G. Andreozzi 15-0 30-0 40-0 3-2 → 4-2 G. Clezar 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-1 → 3-2 G. Andreozzi 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 ace 40-40 A-40 40-40 A-40 2-1 → 3-1 G. Clezar 30-0 30-15 40-15 40-30 2-0 → 2-1 G. Andreozzi 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 1-0 → 2-0 G. Clezar 15-0 ace 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 G. Andreozzi 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 4-5 → 4-6 G. Clezar 0-15 15-15 30-15 40-15 4-4 → 4-5 G. Andreozzi 15-0 30-0 30-15 40-15 3-4 → 4-4 G. Clezar 15-0 30-0 40-0 3-3 → 3-4 G. Andreozzi 15-0 30-0 40-0 ace 2-3 → 3-3 G. Clezar 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 2-2 → 2-3 G. Andreozzi 15-0 30-0 30-15 40-15 1-2 → 2-2 G. Clezar 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 G. Andreozzi 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 0-1 → 1-1 G. Clezar 15-0 15-15 30-15 30-30 df 30-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1

2. [8] Joao Souza vs [WC] Nicolas Jarry (non prima ore: 19:00)



CH Santiago Joao Souza [8] Joao Souza [8] 6 6 Nicolas Jarry Nicolas Jarry 7 7 Vincitore: N. JARRY Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 1-0* 1-1* 2*-1 3*-1 4-1* 4-2* 4*-3 5*-3 6-3* 6-4* 6*-5 6*-6 6-7* 6-6 → 6-7 N. Jarry 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 6-5 → 6-6 J. Souza 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 40-30 5-5 → 6-5 N. Jarry 15-0 15-15 30-15 40-15 5-4 → 5-5 J. Souza 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 4-4 → 5-4 N. Jarry 15-0 30-0 40-0 4-3 → 4-4 J. Souza 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 3-3 → 4-3 N. Jarry 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 3-2 → 3-3 J. Souza 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-2 → 3-2 N. Jarry 15-0 30-0 40-0 ace 2-1 → 2-2 J. Souza 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 N. Jarry 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 J. Souza 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 1*-1 1-2* df 2-2* 2*-3 3*-3 4-3* 4-4* 4*-5 5*-5 5-6* 6-6 → 6-7 J. Souza 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 5-6 → 6-6 N. Jarry 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 5-5 → 5-6 J. Souza 0-15 0-30 0-40 15-40 5-4 → 5-5 N. Jarry 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 5-3 → 5-4 J. Souza 15-0 30-0 ace 30-15 30-30 df 30-40 40-40 A-40 4-3 → 5-3 N. Jarry 0-15 0-30 15-30 30-30 ace 40-30 4-2 → 4-3 J. Souza 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 3-2 → 4-2 N. Jarry 15-0 15-15 15-30 df 15-40 2-2 → 3-2 J. Souza 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 1-2 → 2-2 N. Jarry 15-0 ace 30-0 40-0 1-1 → 1-2 J. Souza 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 40-30 0-1 → 1-1 N. Jarry 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1

4. [1] Rogerio Dutra Silva vs [Q] Christian Lindell



CH Santiago Rogerio Dutra Silva [1] • Rogerio Dutra Silva [1] 0 6 4 1 Christian Lindell Christian Lindell 30 1 6 0 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 R. Dutra Silva 0-15 0-30 1-0 C. Lindell 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 R. Dutra Silva 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 4-5 → 4-6 C. Lindell 15-0 15-15 30-15 40-15 4-4 → 4-5 R. Dutra Silva 15-0 30-0 30-15 40-15 3-4 → 4-4 C. Lindell 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 2-4 → 3-4 R. Dutra Silva 0-15 15-15 30-15 40-15 1-4 → 2-4 C. Lindell 0-15 0-30 0-40 0-4 → 1-4 R. Dutra Silva 0-15 0-30 15-30 30-30 ace 30-40 0-3 → 0-4 C. Lindell 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 0-2 → 0-3 R. Dutra Silva 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 0-1 → 0-2 C. Lindell 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 R. Dutra Silva 15-0 15-15 df 30-15 40-15 5-1 → 6-1 C. Lindell 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 4-1 → 5-1 R. Dutra Silva 15-0 15-15 30-15 40-15 3-1 → 4-1 C. Lindell 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 2-1 → 3-1 R. Dutra Silva 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 2-1 C. Lindell 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-0 → 1-1 R. Dutra Silva 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0

5. Guido Andreozzi / Joao Souza vs [WC] Marcelo Tomas Barrios Vera / Nicolas Jarry



CH Santiago Guido Andreozzi / Joao Souza Guido Andreozzi / Joao Souza 0 0 Marcelo Tomas Barrios Vera / Nicolas Jarry • Marcelo Tomas Barrios Vera / Nicolas Jarry 0 0 Vincitori: BARRIOS VERA / JARRY per walkover Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 M. Tomas Barrios Vera / Jarry 0-0

Cancha 1 – Ora italiana: 19:00 (ora locale: 3:00 pm)

1. [WC] Orlando Luz / Marcelo Zormann vs [4] Sergio Galdos / Caio Zampieri



CH Santiago Orlando Luz / Marcelo Zormann Orlando Luz / Marcelo Zormann 7 7 Sergio Galdos / Caio Zampieri [4] Sergio Galdos / Caio Zampieri [4] 5 5 Vincitori: LUZ / ZORMANN Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-5 S. Galdos / Zampieri 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 6-5 → 7-5 O. Luz / Zormann 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 5-5 → 6-5 S. Galdos / Zampieri 0-15 0-30 0-40 15-40 4-5 → 5-5 O. Luz / Zormann 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 3-5 → 4-5 S. Galdos / Zampieri 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 2-5 → 3-5 O. Luz / Zormann 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 2-4 → 2-5 S. Galdos / Zampieri 15-0 30-0 30-15 40-15 2-3 → 2-4 O. Luz / Zormann 15-0 30-0 40-0 40-15 1-3 → 2-3 S. Galdos / Zampieri 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 1-2 → 1-3 O. Luz / Zormann 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 df 40-40 1-1 → 1-2 S. Galdos / Zampieri 15-0 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 O. Luz / Zormann 30-0 30-15 df 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-5 S. Galdos / Zampieri 0-15 0-30 15-30 15-40 6-5 → 7-5 O. Luz / Zormann 15-0 30-0 40-0 ace 5-5 → 6-5 S. Galdos / Zampieri 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 5-4 → 5-5 O. Luz / Zormann 0-15 15-15 30-15 40-15 4-4 → 5-4 S. Galdos / Zampieri 15-0 30-0 30-15 df 30-30 30-40 df 40-40 4-3 → 4-4 O. Luz / Zormann 15-0 30-0 40-0 3-3 → 4-3 S. Galdos / Zampieri 15-0 30-0 30-15 40-15 3-2 → 3-3 O. Luz / Zormann 15-0 30-0 30-15 40-15 2-2 → 3-2 S. Galdos / Zampieri 0-15 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 O. Luz / Zormann 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 df 1-1 → 2-1 S. Galdos / Zampieri 15-0 30-0 40-0 40-15 1-0 → 1-1 O. Luz / Zormann 0-15 df 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0

2. [1] Maximo Gonzalez / Andres Molteni vs Christian Garin / Jose Hernandez-Fernandez (non prima ore: 20:30)