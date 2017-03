Niente torneo di San Marino anche nel 2017. Si apre il confronto per il 2018

La Federazione Sammarinese Tennis ha ricevuto dalla Segreteria di Stato per lo Sport una nota nella quale la stessa comunica l’impossibilità da parte del Congresso di Stato di sostenere economicamente l’organizzazione del torneo Challenger ATP per l’anno 2017. Nella stessa missiva la Segreteria di Stato, riconoscendo la valenza, sia in termini sportivi che di indotto che la manifestazione genera per la Repubblica, propone di svolgere un approfondimento per valutare l’eventuale fattibilità nel 2018 da attuarsi già dai prossimi mesi.

L’auspicio della Federazione Sammarinese Tennis è quello di avviare quanto prima i confronti necessari alla creazione di sinergie finalizzate a trovare le condizioni necessarie per riorganizzare una manifestazione internazionale importante come l’ATP Challenger nel 2018. Sarebbe davvero un peccato dover rinunciare definitivamente ad un evento sportivo internazionale così importante, in considerazione dei successi del passato e del fatto che la struttura di cui la Repubblica di San Marino dispone rimane diversamente inutilizzata.