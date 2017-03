Nick Kyrgios dopo il successo su Djokovic: “E’ uno dei migliori giocatori della storia di questo sport, ma ho giocato con fiducia”

Kyrgios : “Ho servito molto bene oggi, ho lottato su ogni punto cercando di mettergli quanta più pressione possibile al servizio e alla fine ha funzionato.

Onestamente in me non cambia niente quando li affronto, semplicemente mi piace giocare queste partite. Ho battuto Federer, Nadal e Djokovic al primo incontro disputato con loro, queste partite mi esaltano

Sapevo che la gente avrebbe sostenuto Novak, ha fatto molto per questo sport.

E’ uno dei migliori giocatori della storia, ma ho giocato con fiducia. Il servizio è l’arma più importante del mio gioco e stasera è stato uno dei miei punti di forza.”

Djokovic : “Come mi sento dopo questo match? Non bene ovviamente. Nick ha un gran servizio, gli auguro di vincere e mi complimento con lui per la vittoria.”