Roger Federer: come sarà la sua stagione sul rosso?

Roger Federer ha fatto intendere di non aver chiara la sua programmazione sul rosso: impegnato in quel di Dubai, lo svizzero pluri campione Slam ha rivelato che deciderà cosa fare del suo anno sulla terra battuta solo dopo la trasferta sul cemento americano, indeciso su quali appuntamenti prender parte e cosa sacrificare, saggiamente, in vista di un risparmio energetico. Gli anni passano e le forze vanno centellinate: si può avere tutta la classe del mondo ma se non si ha chiaro questo fondamentale passaggio si rischiano uscite premature e uno spremere il proprio fisico che non porta proprio a nulla, se non alla probabilità di incappare in infortuni sempre più fastidiosi e con recuperi che appaiono eterni.

Come qualsiasi dichiarazione di Federer, anche quelle riguardanti la stagione su terra battuta hanno fatto rumore, dando adito alle tesi più disparate: c’è chi gli consiglia di giocare un torneo importante come Madrid o Roma per preparare al meglio l’appuntamento Slam del Roland Garros ma c’è anche chi lo incita a lasciar perdere il torneo parigino per puntare forte sull’erba di Wimbledon (magari con Halle a fungere da apripista) e successivamente sul cemento estivo nordamericano che culmina con gli Us Open di Flushing Meadows. Difficile che Roger rinunci a una prova del Grande Slam, ma siamo sicuri che questa sarebbe una scelta tanto scellerata?

Appurato che il Roland Garros è stato il torneo Major in cui Federer ha fatto sempre maggior fatica, non è poi così impensabile che a 35 anni si abbia la lungimiranza di saper bene su cosa puntare, seguendo le proprie attitudini e sapendo perfettamente le limitazioni del proprio fisico, ben più a suo agio su una superficie verde e più rapida, piuttosto che sul rosso di Parigi dove le battaglie possono trasformarsi in maratone fin dai primi turni e la concorrenza sembra essere quest’anno più agguerrita che mai (Nadal, Djokovic, Murray ma anche Wawrinka e Thiem).

Personalmente non vedrei male una programmazione del genere, con periodi di scarico auspicabili a 35 anni e mezzo: se dovesse vincere la voglia di essere presente a tutti i costi, allora ecco che preferirei arrivasse direttamente al Roland Garros con un solo Masters1000 nelle gambe, più Roma che Madrid o Montecarlo.

Difficile però pronosticare qualcosa riguardante il talento svizzero: d’altronde l’exploit australiano non ci ha insegnato una volta di più che con Roger Federer non è mai il caso di fare previsioni? Non ci resta che aspettare quindi, lo stesso Roger presto ci renderà partecipi delle sue decisioni.

Alessandro Orecchio