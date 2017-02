Milos Raonic: “Ho una lesione al bicipite femorale. E’ deludente che negli ultimi tre tornei ho sempre avuto dei problemi fisici”

Milos Raonic, ha parlato dopo il suo ritiro nella finale di Delray Beach, in cui avrebbe dovuto affrontare Jack Sock.

Dichiara Milos: “Ho pensato che fosse solo un piccolo dolore, ma la mattina non riuscivo proprio a camminare. Ho provato per due ore dei trattamenti ma il problema alla coscia non si è evoluto nella direzione giusta.

Ho una lesione al bicipite femorale. E’ deludente che negli ultimi tre tornei ho sempre avuto dei problemi fisici e la cosa non è facile da accettare.”

La sua presenza a Indian Wells è in forte dubbio in questo momento.