Natalia Vikhlyantseva studentessa a tempo pieno

Senza dubbio, Natalia Vikhlyantseva rappresenta una delle rivelazioni del circuito WTA di questi primissimi mesi di stagione. La diciannovenne russa si è infatti già resa capace di irrompere nella Top100, grazie al secondo turno centrato all’Open d’Australia (dopo aver superato le qualificazioni) ed alla sorprendente semifinale raggiunta al torneo di San Pietroburgo.

Come se non bastasse, la giovane tennista ha poi risposto alla convocazione in Fed Cup vincendo l’incontro che ha disputato ed ha destato ancora più grande sorpresa con le dichiarazioni rilasciate nel post-gara: “Studio a tempo pieno all’Università Statale di Volgogrado, perché mi piacerebbe diventare designer o architetto”, ha detto.

E’ piuttosto stupefacente, in effetti, che una giocatrice nella situazione della Vikhlyantseva mostri tanta determinazione nel perseguire obiettivi extra-sportivi, nonostante i presupposti di un futuro rigoglioso sui campi da tennis siano più che promettenti. Senza dubbio, comunque, Natalia possiede tutte le carte in regola per tramutarsi nel frattempo in modello da seguire per tutte le coetanee ed i coetanei che si trovino in circostanze simili.

Edoardo Gamacchio