Maria Vittoria Viviani riparte da Bergamo

La giovane azzurra, reduce dallo sfortunato episodio dell’Australian Open, riparte dal Trofeo FAIP-Perrel, dove è stata omaggiata di una wild card. Sfida la svizzera Chiara Grimm nel match-clou di lunedì. In tabellone tre top-400 WTA e la rediviva Alberta Brianti.

E’ già tempo di tabellone principale nella tappa femminile de Trofeo FAIP-Perrel (15.000$, terra battuta). Il sorteggio effettuato dal supervisor Roberto Ranieri ha stabilito gli accoppiamenti di un tabellone di ottimo livello, con in campo tre giocatrici comprese tra le top-400 WTA: la georgiana Ekaterine Gorgodze e le azzurre Martina Di Giuseppe e Giulia Gatto Monticone. Ma le note di interesse non si fermano qui: ad esempio, trova spazio una giocatrice importante come Alberta Brianti, classe 1980, che ha scelto di andare avanti nonostante arrivi da una stagione difficile. L’emiliana se la vedrà con Verena Hofer, proveniente dalle qualificazioni, in uno dei match più interessanti del programma. C’è stato un pizzico di sfortuna per la giovane promessa bergamasca Chiara Fermi, omaggiata di una wild card, che è stata sorteggiata proprio contro la Gorgodze. Sarà un’ottima occasione per testare il suo valore. Tra gli altri match più interessanti si segnalano Di Giuseppe-Stefanini e il match-clou di lunedì, con Maria Vittoria Viviani opposta alla svizzera Chiara Grimm (n.596 WTA). La Viviani ha fatto parlare di sé durante l’Australian Open Junior, quando è stata squalificata per aver colpito un raccattapalle con una pallina. Una sanzione ingiusta, poiché aveva appena appoggiato la palla e non aveva arrecato alcun danno al bambino. La vicenda le ha regalato notorietà internazionale e Bergamo sarà il suo primo impegno agonistico dopo l’incidente. Tra gli altri match di giornata, si segnala il derby azzurro Spigarelli-Arcidiacono e l’interessante sfida tra Lucia Bronzetti e Ksenia Palkina, proveniente dalle qualificazioni. L’ingresso sarà gratuito per tutto il torneo ed è a disposizione un livescore, oltre a tutte le informazioni, sul sito www.bergamochallenger.com.

Main Draw

Ekaterine GORGODZE [1] – Chiara FERMI (WC)

Tatiana PIERI (WC) – Alessandra MAZZOLA (Q)

Chiara GRIMM – Maria Vittoria VIVIANI (WC)

Valeriya URZHUMOVA (Q) – Lisa SABINO [6]

Maria MARFUTINA [4] – Susan BANDECCHI (Q)

Verena MELISS (Q) – Iga SWIATEK (Q)

Lucia BRONZETTI – Ksenia PALKINA (Q)

Ylena IN-ALBON – Chantal SKAMLOVA [8]

Oana Georgeta SIMION [5] – Anna-Giulia REMONDINA

Gaia SANESI – Camilla SCALA

Marianna NATALI (Q) – Martina COLMEGNA

Cristina ADAMESCU – Giulia GATTO-MONTICONE [3]

Helene SCHOLSEN [7] – Maria SILVA (WC)

Martina SPIGARELLI – Federica ARCIDIACONO

Alberta BRIANTI – Verena HOFER (Q)

Lucrezia STEFANINI – Martina DI GIUSEPPE [2]