La squalifica di Camila Giorgi: chi ha torto e ragione? (sondaggio)

Nuovo capitolo nella saga Fit contro Giorgi (ordine dei protagonisti non casuale…), in uno scontro che ha riempito le pagine dei giornali, i forum degli appassionati e generato le opinioni più disparate, distogliendo l’attenzione da ciò che davvero dovrebbe interessare di una tennista o di un tennista, ossia i risultati in campo: è arrivata la squalifica di 9 mesi per la tennista italiana, in seguito alla decisione di non rispondere alla convocazione per il match di Fed Cup fra Spagna e Italia dell’aprile 2016.

Squalifica che non permetterà alla Giorgi di prendere parte alle attività nazionali organizzate o supervisionate dalla Fit, più una multa comminata di 30000 euro, in un certo senso rivincita fine a se stessa del famoso prestito: un provvedimento che colpisce più l’attitudine dell’entourage della giocatrice, soprattutto del padre Sergio, perché va subito ricordato che la Giorgi è stata convocata per il weekend suddetto nonostante avesse chiesto di non essere presa in considerazione per tale impegno (situazione non nuova nelle manifestazioni a squadre).

Un braccio di ferro federale che ha già privato la Giorgi della partecipazione olimpica e che fra una settimana circa si arricchirà di un nuovo capitolo quando verranno rese note le motivazioni della squalifica. Resta però una domanda, dal peso specifico importante e che rimbomba fra gli utenti e gli appassionati: chi vince in tale disputa?

Facile dire che perdano tutti, con la Giorgi penalizzata dal punto di vista economica e privata di una maglia che in passato ha difeso e a cui ha voluto bene e con la Fit che finisce per punire e penalizzare una delle sue giocatrici di punta, forse la più talentuosa di un movimento che sta cercando di riformarsi dopo i fasti del recente passato.

Fa male e non poco assistere a un teatrino del genere, con una madre estremamente severa che punisce in maniera eccessiva un proprio figlio: la Giorgi avrà pure sbagliato secondo alcuni nell’occasione del rifiuto alla Fed Cup, ma perché tale pugno di ferro non è stato usato in altre occasioni in cui altri esponenti di punta del tennis italiano hanno preferito perseguire i propri obiettivi personali e di stagione rifiutando la stessa Fed Cup o la Coppa Davis? Non può che tornare d’attualità un precedente forte e simile, quando nel 2008 Simone Bolelli, reo di aver rifiutato la convocazione per l’impegno contro la Lettonia, fu squalificato in maniera analoga per poi essere perdonato e tornare a essere una colonna della storia recente della nazionale italiana.

Motivazioni personali, antipatie evidenti, colpire la Giorgi per togliere di mezzo un padre presente, invadente e spesso sopra le righe: la Fit chiaramente mal digerisce e mal ha digerito la figura di Sergio Giorgi ma con questa sanzione e con questa squalifica non mina la tranquillità psicologica di una propria giocatrice malamente messa in mezza in una disputa che ripeto, non fa bene a nessuno e soprattutto rischia di danneggiare in primis il suo tennis e i suoi risultati? Non sembra essere l’immagine di un cane che si insegue per mangiarsi la propria coda e che mai riesce in tale intento?

Io non posso che stare con Camila, perché da sempre mi interessano poco le dinamiche dei palazzi, perché per me hanno valore solo i risultati in campo, i successi, le sconfitte e i rimpianti: questo, purtroppo, da un po’ di tempo a questa parte non possiamo valutarlo senza tirare in ballo altre tematiche di cui sinceramente, faremmo volentieri a meno.

Alessandro Orecchio