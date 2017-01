Federer accolto da eroe a Zurigo (Video)

Come se non avessa mai vinto un Grand Slam, ma Roger Federer è stato accolto come un eroe a Zurigo dopo il 18 esimo trionfo in una prova Slam.

Lo svizzero è atterrato poco dopo mezzogiorno a Zurigo. Il vincitore degli Australian Open all’aeroporto di Kloten è sbucato con il trofeo sotto braccio dall’uscita principale, in modo da ringraziare i numerosi tifosi presenti ad attenderlo. La moglie Mirka e i bambini hanno invece preferito evitare la folla prendendo un’uscita di servizio.

Ora Roger e la sua famiglia si concederà qualche giorno di riposo a Lenzerheide. Federer tornerà in campo dal prossimo 27 febbraio al torneo di Dubai.