Roger Federer e il divertente aneddoto

Roger Federer ha conquistato domenica il diciottesimo Grande Slam della propria carriera, tornando a vincere l’Open d’Australia dopo ben sette anni. Nel box del campione svizzero, tuttavia, si sono allo stesso modo fatte notare ben quattro assenze illustri: trattasi dei quattro figli di Roger, rimasti in hotel ed “al sicuro” dal pathos di una lunga ed estenuante finale.

Nel parlare con la stampa di questo stesso aneddoto, Federer ha colto l’occasione per fornire al pubblico alcuni curiosi dettagli: “I ragazzi stavano dormendo e non sanno molto bene cosa sia successo, ma credo che siano stati contenti quando hanno visto il trofeo. Con le ragazze ho invece parlato adesso, sono davvero felici. Vanno pazze per la coppa e dicono che sarà perfetta per preparare e contenere la zuppa”, ha scherzato il neo-campione.

Edoardo Gamacchio