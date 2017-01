Video del Giorno: Sostegno a Petra Kvitova

Bel gesto a sostegno di Petra Kvitova all’Australian Open.

Con un video i giocatori hanno voluto essere vicini al momento difficile di Petra ferma per infortunio dopo un aggressione subita a casa propria per mano di un individuo armato di coltello.

Svetlana Kuznetsova, Angelique Kerber, Andrea Petkovic, Barbora Strycova e Stan Wawrinka, tra gli altri, hanno lanciato dei messaggi di sostegno alla giocatrice ceca.

Hey @Petra_Kvitova, we're thinking of you!

Love from us all at the #AusOpen pic.twitter.com/KHyBEcLu1u

— #AusOpen (@AustralianOpen) 28 gennaio 2017