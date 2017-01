WTA San Pietroburgo: Il Tabellone di Qualificazione con l’order of play. Presente Camila Giorgi

C’è Camila Giorgi nel tabellone di qualificazione del torneo WTA Premier di San Pietroburgo.

La tennista di Macerata sfiderà all’esordio la bielorussa Aliaksandra Sasnovich classe 1994, n.118 WTA.

St. Petersburg Ladies Trophy $776,000 (IndoorH)

(1) Petkovic, Andrea vs Kerkhove, Lesley

(WC) Pogrebnyak, Valeriya vs Haas, Barbara

Lykina, Ksenia vs Komardina, Anastasiya

Sharipova, Sabina vs (8) Tig, Patricia Maria

(2) Flipkens, Kirsten vs Tomova, Viktoriya

Goncalves, Paula Cristina vs Kudermetova, Veronika

Burger, Cindy vs Kamenskaya, Victoria

Sabalenka, Aryna vs (7) Vekic, Donna

(3) Giorgi, Camila vs Sasnovich, Aliaksandra

Shinikova, Isabella vs Kostova, Elitsa

(WC) Strakhova, Valeriya vs Voegele, Stefanie

(WC) Lukas, Tena vs (5) Allertova, Denisa

(4) Mertens, Elise vs Soler-Espinosa, Sílvia

(WC) Pervushina, Olesya vs Martincova, Tereza

Krajicek, Michaella vs Zanevska, Maryna

Alexandrova, Ekaterina vs (6) Khromacheva, Irina

Sibur Arena – Ora italiana: 07:30 (ora locale: 9:30 am)

1. [3] Camila Giorgi vs Aliaksandra Sasnovich

2. [WC] Valeriya Strakhova vs Stefanie Voegele

3. Aryna Sabalenka vs [7] Donna Vekic

4. [2] Kirsten Flipkens vs Viktoriya Tomova

5. [1] Andrea Petkovic vs Lesley Kerkhove

6. Ksenia Lykina vs Anastasiya Komardina

7. [WC] Olesya Pervushina vs Tereza Martincova

8. Ekaterina Alexandrova vs [6] Irina Khromacheva

TC Dynamo – Ora italiana: 07:30 (ora locale: 9:30 am)

1. Isabella Shinikova vs Elitsa Kostova

2. [WC] Tena Lukas vs [5] Denisa Allertova

3. Cindy Burger vs Victoria Kamenskaya

4. Paula Cristina Goncalves vs Veronika Kudermetova

5. [WC] Valeriya Pogrebnyak vs Barbara Haas

6. Sabina Sharipova vs [8] Patricia Maria Tig

7. [4] Elise Mertens vs Sílvia Soler-Espinosa

8. Michaella Krajicek vs Maryna Zanevska