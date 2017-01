Grigor Dimitrov inizia alla grande il 2017: sarà finalmente il suo anno?

Dopo la semifinale a Wimbledon nel 2014 (suo anno di grazia in cui vanta anche un quarto di finale in Australia) lo abbiamo aspettato per tanto tempo, troppo per un tennista dotato di un talento cristallino come il suo: finalmente dopo mesi complicati, difficili per sua stessa ammissione, il bulgaro Grigor Dimitrov ha iniziato il 2017 col botto, trionfando a Brisbane nel primo torneo dell’anno e mettendo in mostra un tennis migliore di quello dell’intero 2016.

Un talento purissimo, da molti indicato come un pretendente al trono di numero 1 al mondo o perlomeno probabile vincitore Slam: eppure il classe ’91, dopo l’exploit sull’erba verde londinese, vicino alla vittoria in un Major non ci è mai arrivato. Si è perso dietro allenatori sbagliati, messo in ombra (mediatica) dalla fidanzata Sharapova, scivolando giù in classifica e allontanandosi dal suo habitat naturale (la top10).

Brisbane è stato però il luogo in cui il bulgaro è risorto: Dominic Thiem, Milos Raonic e Kei Nishikori sono stati messi in fila dal rovescio di Grigor, battendo a ripetizione tennisti top10 e tornando a fare la voce grossa. Dove può arrivare adesso Dimitrov? Possiamo tornare a parlare di successi Slam, come fatto in passato? Si, ma facciamo attenzione a non lanciarci in proclami di facili e futuri trionfi: forse a distogliere Dimitrov dal suo obiettivo è stato proprio il sensazionalismo di chi lo ha insignito di una corona molto tempo prima che avesse i numeri per indossarli.

Primo: un passo alla volta. Di nuovo vicino alla top10, adesso è numero 15 del ranking, Grigor deve assolutamente giocare un grande Australian Open. Murray numero 1 impegnato nel rintuzzare gli attacchi di Nole Djokovic, Nadal e Federer al rientro, Raonic e Wawrinka da verificare e i vari Berdych, Thiem e Cilic più da piazzamento che da finale: c’è spazio per le mine vaganti nel tabellone. Dimitrov deve convertirsi in un avversario che nessuno vorrà incrociare per provare a spingersi il più avanti possibile.

Secondo: lavorare, lavorare, lavorare. Dimitrov deve tornare a essere agilissimo, con movimenti di gambe fulminei che possano permettergli di esprimere il suo tennis incantatore. Tornare a giocare a tennis come se stesse calpestando nuvole morbidissime.

Terzo: ora o mai più. Classe ’91 il forte Grigor, giovane ma non più giovanissimo. Il salto di qualità lo aspettavamo un paio di anni fa: non tutto è perduto però, il tempo per spiccare il volo c’è ancora. Ma attenzione a non perdere più giorni, mesi, anni utili per strada.

Forza Grigor quindi: il circuito ha bisogno del tuo bel tennis, proprio quello messo in mostra a Brisbane.

Alessandro Orecchio