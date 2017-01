Paolo Lorenzi supera il tedesco Florian Mayer dopo tre lottatissimi set al torneo Atp 250 di Sydney.

Lottatissima vittoria per Paolo Lorenzi al primo turno del torneo ATP Sydney 250 (Cemento, $437.380).



Il tennista azzurro ha superato il tedesco Florian Mayer, 33 anni, Nr. 49 Atp, con il punteggio di 7-6(4) 4-6 7-6(5) in due ore e 35 minuti di gioco.

Al prossimo turno trova il serbo Viktor Troicki, in un incontro sulla carta complicato ma non impossibile per Lorenzi.

Bella vittoria per Paolo: sempre presente e attento per tutta la durata dell’incontro. Match non facile, giocato alla pari contro un avversario ostico e vinto sia grazie a un ottima tenuta mentale sia grazie a una splendida condizione fisica.

Primo set: inizio attento e preciso dei due tennisti, abili a non concedere nulla nei propri turni di servizio e spesso e volentieri in attacco nei turni avversari.

Il parziale prosegue senza sussulti, non si registra infatti nessuna palla break e la sua conclusione naturale è il tiebreak.

Qui il tedesco si porta avanti al giro di boa (4-2) ma deve subire il veemente ritorno di Paolino che, grazie a un doppio minibreak, fa suo un equilibratissimo set.

È 7-6(4) per Lorenzi in 57 minuti di gioco.

Secondo set: le emozioni mancate nel primo set non tardano a verificarsi nel secondo.

C’è il break immediato del teutonico, break che sembra poter indirizzare il set ma così non è.

Lorenzi controbrekka subito a 30 ma, a poco a poco, Mayer sale ulteriormente di ritmo.

Un turno di battuta nato male e finito peggio per l’italiano risulta fatale; è il settimo gioco e il tedesco ne approfitta per pareggiare i conti.

Non ci sono infatti più sussulti sino alla fine del parziale, chiuso da un turno di battuta tenuto a 15 da Mayer.

È 6-4 in 38 minuti di gioco.

Terzo set: torna l’estremo equilibrio visto nel primo parziale.

Le occasioni mancano e nessuno dei due tennisti concede nulla.

Anche in questo caso è il tiebreak a decidere il vincitore.

Dopo uno scambio di cortesie a inizio tiebreak (minibreak per parte), si procede in perfetta parità sino al decimo punto: qui Lorenzi strappa un punto fondamentale al tedesco, procurandosi due match point. Il primo viene ben annullato da Mayer ma il secondo è quello decisivo.

È 7-6 (5) per Paolino in un’ora esatta di parziale.

La partita punto per punto



ATP Sydney Florian Mayer Florian Mayer 6 6 6 Paolo Lorenzi Paolo Lorenzi 7 4 7 Vincitore: P. LORENZI Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 1*-1 1-2* 2-2* 2*-3 3*-3 4-3* ace 4-4* 4*-5 4*-6 5-6* 6-6 → 6-7 F. Mayer 15-0 30-0 30-30 40-30 40-40 A-40 5-6 → 6-6 P. Lorenzi 15-0 30-0 40-0 5-5 → 5-6 F. Mayer 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 4-5 → 5-5 P. Lorenzi 15-0 15-15 30-15 40-15 ace ace 4-4 → 4-5 F. Mayer 15-0 30-0 30-15 40-15 3-4 → 4-4 P. Lorenzi 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 3-3 → 3-4 F. Mayer 15-0 15-15 30-30 ace 40-30 ace 2-3 → 3-3 P. Lorenzi 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 2-2 → 2-3 F. Mayer 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 P. Lorenzi 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 F. Mayer 15-0 15-15 40-15 40-30 0-1 → 1-1 P. Lorenzi 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 F. Mayer 15-0 30-0 30-15 40-15 5-4 → 6-4 P. Lorenzi 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 ace 5-3 → 5-4 F. Mayer 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 4-3 → 5-3 P. Lorenzi 15-0 15-15 df 15-30 15-40 30-40 3-3 → 4-3 F. Mayer 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-3 → 3-3 P. Lorenzi 15-0 ace 30-0 40-0 ace 2-2 → 2-3 F. Mayer 15-0 30-0 40-0 40-15 df ace 1-2 → 2-2 P. Lorenzi 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 1-2 F. Mayer 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 ace 1-0 → 1-1 P. Lorenzi 15-0 15-15 15-30 15-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 1-0* 1-1* 1*-2 ace 2*-2 3-2* 4-2* 4*-3 4*-4 4-5* 4-6* 6-6 → 6-7 P. Lorenzi 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 6-5 → 6-6 F. Mayer 0-15 df 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 5-5 → 6-5 P. Lorenzi 15-0 30-0 30-15 40-15 5-4 → 5-5 F. Mayer 15-0 15-15 40-15 ace 40-30 df 4-4 → 5-4 P. Lorenzi 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 4-3 → 4-4 F. Mayer 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 3-3 → 4-3 P. Lorenzi 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 3-2 → 3-3 F. Mayer 30-0 40-0 40-15 2-2 → 3-2 P. Lorenzi 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-1 → 2-2 F. Mayer 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 ace 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 1-1 → 2-1 P. Lorenzi 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-0 → 1-1 F. Mayer 0-15 30-15 ace 40-15 0-0 → 1-0

F. Mayer - P. Lorenzi

02:33:07

11 Aces 9

3 Double Faults 1

52% 1st Serve % 52%

48/59 (81%) 1st Serve Points Won 42/55 (76%)

29/54 (54%) 2nd Serve Points Won 33/51 (65%)

1/2 (50%) Break Points Saved 1/3 (33%)

17 Service Games Played 17

13/55 (24%) 1st Return Points Won 11/59 (19%)

18/51 (35%) 2nd Return Points Won 25/54 (46%)

2/3 (67%) Break Points Won 1/2 (50%)

17 Return Games Played 17

77/113 (68%) Total Service Points Won 75/106 (71%)

31/106 (29%) Total Return Points Won 36/113 (32%)

108/219 (49%) Total Points Won 111/219 (51%)

49 Ranking 41

33 Age 35

Bayreuth, Germany Birthplace Rome, Italy

Bayreuth, Germany Residence Siena, Italy

6’3″ (190 cm) Height 6’0″ (182 cm)

180 lbs (81 kg) Weight 169 lbs (76 kg)

Right-Handed Plays Right-Handed

2001 Turned Pro 2003

0/1 Year to Date Win/Loss 0/1

0 Year to Date Titles 0

2 Career Titles 1

$6,201,730 Career Prize Money $2,902,742

Davide Sala