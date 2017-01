Torneo Open di Natale: Ecco i finalisti

Si avvia verso la conclusione anche il torneo Open di Natale (montepremi totale 3.500€) svoltosi presso il Centro Sportivo Plebiscito dal 21 dicembre a domani, DOMENICA 8 GENNAIO, giorno delle finali.

In campo maschile, si contenderanno il titolo la testa di serie n.1 Nicola Ghedin (2.1, ST Bassano) e il 2.2 del CT Bologna Fabio Mercuri, vincitore del torneo dello scorso anno: Ghedin ha sconfitto in semifinale 6/3 6/4 il compagno di circolo (e vincitore dell’open al Centro Sportivo 2000) Francesco Salviato con il punteggio di 6/3 6/4, mentre Mercuri ha sfruttato il ritiro del bassanese Tommaso Gabrieli sul 5/7 3/2.

In campo femminile, seconda finale per la giocatrice di casa Angelica Moratelli (testa di serie n.1, 2.3), vincitrice al C.S. 2000, che sconfigge la 2.4 Chiara Mendo per 6/2 6/3, che incontrerà la 2.4 bolognese Camilla Abbate, vincitrice in semifinale contro la 2.5 vicentina Alessia Stefani (6/2 5/7 6/4).

Domani, DOMENICA 8 GENNAIO, scenderà in campo, alle 9.30, la semifinale di doppio maschile Marco Rampazzo 2.7/ Francesco Mendo 2.4 contro Fabrizio Cavestro 2.4/Matteo Dal Zotto 2.6, per un posto in finale (a seguire) contro i romani Gabriele Noce 2.4/Cristiano Russo 2.7.

Alle 15.00, la finale femminile, a seguire la finale maschile.