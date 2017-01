Roger Federer dopo l’esordio alla Hopman Cup: “Considerando che si è trattato del primo match è andata alla grande”

Oggi è stato sicuramente il giorno di Roger Federer rientrato nel circuito dopo sei mesi d’assenza alla Hopman Cup di Perth.

Dichiara l’ex n.1 del mondo: “Avevo proprio voglia di voler ritornare a competere. Sono un po’ triste che sia già finita, è stata una bella atmosfera. Ero piuttosto emozionato all’inizio della partita. Quando sono uscito dal campo mi sono detto oddio, è andata meglio di quanto pensassi’. È stato molto bello rimettersi la maglietta e servire per primo. Mi sono mancati questi momenti, anche se mi rendono nervoso. È per questo che si gioca a tennis. Considerando che si è trattato del primo match è andata alla grande, perché le mie aspettative erano piuttosto basse dopo uno stop così lungo.

Non penso più al ginocchio da tre o quattro settimane, perché non sento più nulla. Non ho dolore ed è stato bello vincere in così poco tempo.”