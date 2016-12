ATP Brisbane: Il Tabellone Principale. Milos Raonic guida il seeding. Ancora assente Kokkinakis che rinuncia alla wild card (aveva annunciato proprio ieri di giocare anche il doppio nel torneo australiano).

ATP Brisbane 250 | Cemento | $437.380

(1) Raonic, Milos vs Bye

Querrey, Sam vs Schwartzman, Diego

Qualifier vs Zverev, Mischa

Dolgopolov, Alexandr vs (5) Nadal, Rafael

(4) Thiem, Dominic vs Bye

(WC) Groth, Sam vs Herbert, Pierre-Hugues

Mahut, Nicolas vs Robert, Stephane

Johnson, Steve vs (7) Dimitrov, Grigor

(8) Ferrer, David vs Tomic, Bernard

(WC) Ymer, Elias vs (WC) Thompson, Jordan

Qualifier vs Muller, Gilles

Bye vs (3) Nishikori, Kei

(6) Pouille, Lucas vs Simon, Gilles

Edmund, Kyle vs Qualifier

Troicki, Viktor vs Qualifier

Bye vs (2) Wawrinka, Stan