Combined Brisbane: Risultati Qualificazioni. Francesca Schiavone al turno finale

Questi i risultati con il Live dettagliato dal torneo Combined di Brisbane.

Francesca Schiavone conquista il turno decisivo delle qualificazioni deò torneo Wta Premier di Brisbane.

Francesca si è imposta al secondo ostacolo per 64 67(6) 63 sulla statunitense Jennifer Brady, numero 118 Wta.

Al turno finale la Schiavone sfiderà la serba Aleksandra Krunic, numero 149 del ranking mondiale.

WTA Brisbane Jennifer Brady Jennifer Brady 4 7 3 Francesca Schiavone [7] Francesca Schiavone [7] 6 6 6 Vincitore: F. SCHIAVONE Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 3-6 F. Schiavone 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 3-5 → 3-6 J. Brady 0-15 15-15 30-15 40-15 2-5 → 3-5 F. Schiavone 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 ace 2-4 → 2-5 J. Brady 0-15 15-15 15-30 15-40 2-3 → 2-4 F. Schiavone 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-2 → 2-3 J. Brady 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 ace 1-2 → 2-2 F. Schiavone 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 J. Brady 15-0 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 F. Schiavone 15-0 30-0 40-0 40-15 df 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 0-1* 1-1* 2*-1 2*-2 2-3* 2-4* 2*-5 3*-5 4-5* 4-6* 5*-6 6*-6 7-6* 6-6 → 7-6 F. Schiavone 0-15 15-15 ace 30-15 30-30 40-30 6-5 → 6-6 J. Brady 15-0 30-0 30-15 df 40-15 40-30 40-40 A-40 5-5 → 6-5 F. Schiavone 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 4-5 → 5-5 J. Brady 15-0 15-15 30-15 40-15 3-5 → 4-5 F. Schiavone 0-15 15-15 30-15 40-15 3-4 → 3-5 J. Brady 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 2-4 → 3-4 F. Schiavone 15-0 ace 15-15 40-40 40-A 1-4 → 2-4 J. Brady 15-0 30-0 ace 40-0 0-4 → 1-4 F. Schiavone 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A df 40-40 40-A 40-40 A-40 0-3 → 0-4 J. Brady 0-15 0-30 0-40 df df 0-2 → 0-3 F. Schiavone 15-0 30-0 30-15 40-15 0-1 → 0-2 J. Brady 0-15 0-30 0-40 15-40 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 F. Schiavone 15-0 30-0 40-0 4-5 → 4-6 J. Brady 0-15 0-30 0-40 15-40 4-4 → 4-5 F. Schiavone 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 4-3 → 4-4 J. Brady 15-0 30-0 ace 40-0 3-3 → 4-3 F. Schiavone 15-0 15-15 30-15 40-15 3-2 → 3-3 J. Brady 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 ace 2-2 → 3-2 F. Schiavone 0-15 0-30 df 15-30 30-30 30-40 1-2 → 2-2 J. Brady 0-15 15-15 15-30 15-40 1-1 → 1-2 F. Schiavone 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 J. Brady 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0

8 Aces 53 Double Faults 353% 1st Serve % 63%31/46 (67%) 1st Serve Points Won 48/67 (72%)19/40 (48%) 2nd Serve Points Won 20/39 (51%)2/7 (29%) Break Points Saved 5/8 (63%)15 Service Games Played 1619/67 (28%) 1st Return Points Won 15/46 (33%)19/39 (49%) 2nd Return Points Won 21/40 (53%)3/8 (38%) Break Points Won 5/7 (71%)16 Return Games Played 1550/86 (58%) Total Service Points Won 68/106 (64%)38/106 (36%) Total Return Points Won 36/86 (42%)88/192 (46%) Total Points Won 104/192 (54%)

113 Ranking 102

21 Age 36

Harrisburg, PA, USA Birthplace Milan, Italy

Boca Raton, FL, USA Residence Milan, Italy

5′ 10” (1.78 m) Height 5′ 5 1/2″ (1.66 m)

150 lbs. (68 kg) Weight 132 lbs. (60 kg)

Right-Handed Plays Right-Handed

N/A Turned Pro Pro (1998)

35/28 Year to Date Win/Loss 17/16

0 Year to Date Titles 1

0 Career Titles 7

$172,287 Career Prize Money $10,823,955

Combined Brisbane | Cemento | Turno Decisivo Quali F e 1° Turno Quali M

Show Court 1 – Ora italiana: 01:00 (ora locale: 10:00 am)

1. Aleksandra Krunic vs Lizette Cabrera



WTA Brisbane Aleksandra Krunic Aleksandra Krunic 6 7 Lizette Cabrera Lizette Cabrera 4 5 Vincitore: A. KRUNIC Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-5 A. Krunic 15-0 30-0 40-0 6-5 → 7-5 L. Cabrera 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 40-40 40-A 40-40 40-A 5-5 → 6-5 A. Krunic 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 5-4 → 5-5 L. Cabrera 0-15 30-15 40-15 5-3 → 5-4 A. Krunic 15-0 30-0 40-0 ace 4-3 → 5-3 L. Cabrera 15-0 30-0 40-0 40-15 4-2 → 4-3 A. Krunic 15-0 3-2 → 4-2 L. Cabrera 15-0 15-15 30-15 30-30 df 40-30 3-1 → 3-2 A. Krunic 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-1 → 3-1 L. Cabrera 0-15 15-15 ace 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 1-1 → 2-1 A. Krunic 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 1-0 → 1-1 L. Cabrera 0-15 df 0-30 15-30 15-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 A. Krunic 15-0 30-0 40-0 5-4 → 6-4 L. Cabrera 15-0 15-15 30-15 40-15 5-3 → 5-4 A. Krunic 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 4-3 → 5-3 L. Cabrera 15-0 30-0 40-0 ace 4-2 → 4-3 A. Krunic 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 3-2 → 4-2 L. Cabrera 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 3-1 → 3-2 A. Krunic 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 2-1 → 3-1 L. Cabrera 0-15 15-15 15-30 15-40 1-1 → 2-1 A. Krunic 15-0 15-15 15-30 df 15-40 30-40 1-0 → 1-1 L. Cabrera 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 df 0-0 → 1-0

2. Andrew Whittington vs [5] Frances Tiafoe



ATP Brisbane Andrew Whittington Andrew Whittington 6 3 Frances Tiafoe [5] Frances Tiafoe [5] 7 6 Vincitore: F. TIAFOE Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 F. Tiafoe 15-0 30-0 40-0 40-15 3-5 → 3-6 A. Whittington 2-5 → 3-5 F. Tiafoe 15-0 30-0 40-0 2-4 → 2-5 A. Whittington 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 1-4 → 2-4 F. Tiafoe 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 df 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-3 → 1-4 A. Whittington 30-15 30-30 30-40 1-2 → 1-3 F. Tiafoe 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 1-1 → 1-2 A. Whittington 0-15 0-30 15-30 15-40 df 1-0 → 1-1 F. Tiafoe 0-15 15-15 15-30 30-30 ace 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 1-0* 1-1* 1*-2 1*-3 1-4* 1-5* 2*-5 3*-5 4-5* 5*-6 6-6 → 6-7 F. Tiafoe 15-0 30-0 40-0 6-5 → 6-6 A. Whittington 15-0 30-0 40-0 ace 5-5 → 6-5 F. Tiafoe 15-0 30-0 40-0 5-4 → 5-5 A. Whittington 15-0 30-0 40-0 4-4 → 5-4 F. Tiafoe 0-15 0-30 df 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 df A-40 4-3 → 4-4 A. Whittington 15-0 30-0 40-0 40-15 3-3 → 4-3 F. Tiafoe 15-0 30-0 30-15 40-15 3-2 → 3-3 A. Whittington 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 F. Tiafoe 15-0 15-15 df 30-15 40-15 2-1 → 2-2 A. Whittington 15-0 15-15 15-30 15-40 df 2-0 → 2-1 F. Tiafoe 0-15 15-15 30-15 30-30 df 30-40 1-0 → 2-0 A. Whittington 15-0 30-0 40-0 ace 0-0 → 1-0

3. [4] Carina Witthoeft vs Anastasia Rodionova



WTA Brisbane Carina Witthoeft [4] Carina Witthoeft [4] 4 6 4 Anastasia Rodionova • Anastasia Rodionova 6 1 0 Vincitore: C. WITTHOEFT per ritiro Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 A. Rodionova 4-0 A. Rodionova 0-15 df 2-0 C. Witthoeft 0-15 15-15 30-15 30-30 df 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-0 → 2-0 A. Rodionova 0-30 0-40 15-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-1 C. Witthoeft 15-0 30-0 40-0 5-1 → 6-1 A. Rodionova 0-15 df 0-30 df 15-30 15-40 4-1 → 5-1 C. Witthoeft 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 3-1 → 4-1 A. Rodionova 15-0 15-15 15-30 df 15-40 30-40 ace 40-40 40-A 2-1 → 3-1 C. Witthoeft 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-1 → 2-1 A. Rodionova 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 C. Witthoeft 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 A. Rodionova 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 4-5 → 4-6 C. Witthoeft 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 ace 40-A 40-40 A-40 3-5 → 4-5 A. Rodionova 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 3-4 → 3-5 C. Witthoeft 0-15 40-15 40-30 df 2-4 → 3-4 A. Rodionova 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-3 → 2-4 C. Witthoeft 15-0 30-0 30-15 40-15 1-3 → 2-3 A. Rodionova 0-15 df 15-15 30-15 40-15 1-2 → 1-3 C. Witthoeft 0-15 0-30 0-40 1-1 → 1-2 A. Rodionova 15-0 ace 30-0 30-15 df 40-15 ace 1-0 → 1-1 C. Witthoeft 15-0 30-0 40-0 ace 0-0 → 1-0

4. [4] Jared Donaldson vs Rajeev Ram



ATP Brisbane Jared Donaldson [4] Jared Donaldson [4] 6 6 Rajeev Ram Rajeev Ram 2 4 Vincitore: J. DONALDSON Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 J. Donaldson 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 5-4 → 6-4 R. Ram 15-0 30-0 40-0 ace 5-3 → 5-4 J. Donaldson 0-15 0-30 df 15-30 ace 30-30 30-40 40-40 A-40 4-3 → 5-3 R. Ram 15-0 30-0 40-0 40-15 4-2 → 4-3 J. Donaldson 15-0 30-0 30-15 40-15 3-2 → 4-2 R. Ram 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 3-1 → 3-2 J. Donaldson 15-0 ace 15-15 df 30-15 40-15 ace 2-1 → 3-1 R. Ram 0-15 0-30 0-40 1-1 → 2-1 J. Donaldson 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 R. Ram 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 J. Donaldson 15-0 30-0 40-0 ace 5-2 → 6-2 R. Ram 0-15 0-30 0-40 4-2 → 5-2 J. Donaldson 15-0 30-0 40-0 3-2 → 4-2 R. Ram 15-0 30-0 40-0 3-1 → 3-2 J. Donaldson 0-15 df 15-15 30-15 ace 40-15 ace ace 2-1 → 3-1 R. Ram 0-15 0-30 15-30 15-40 1-1 → 2-1 J. Donaldson 15-0 ace 30-0 40-0 ace 40-15 0-1 → 1-1 R. Ram 30-0 40-0 0-0 → 0-1

Show Court 2 – Ora italiana: 01:00 (ora locale: 10:00 am)

2. [3] Yoshihito Nishioka vs Go Soeda



ATP Brisbane Yoshihito Nishioka [3] Yoshihito Nishioka [3] 6 0 6 Go Soeda Go Soeda 4 6 2 Vincitore: Y. NISHIOKA Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-2 Y. Nishioka 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 5-2 → 6-2 G. Soeda 0-15 0-30 0-40 4-2 → 5-2 Y. Nishioka 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 3-2 → 4-2 G. Soeda 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 2-2 → 3-2 Y. Nishioka 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-2 → 2-2 G. Soeda 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 Y. Nishioka 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 ace A-40 0-1 → 1-1 G. Soeda 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 0-6 Y. Nishioka 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 0-5 → 0-6 G. Soeda 15-0 30-0 ace 0-4 → 0-5 Y. Nishioka 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A df 0-3 → 0-4 G. Soeda 15-0 30-0 40-0 0-2 → 0-3 Y. Nishioka 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 0-1 → 0-2 G. Soeda 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 Y. Nishioka 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 5-4 → 6-4 G. Soeda 15-0 15-15 30-15 40-15 5-3 → 5-4 Y. Nishioka 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 4-3 → 5-3 G. Soeda 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 4-2 → 4-3 Y. Nishioka 15-0 30-0 40-0 3-2 → 4-2 G. Soeda 15-0 30-0 40-0 3-1 → 3-2 Y. Nishioka 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 2-1 → 3-1 G. Soeda 0-15 0-30 15-30 1-1 → 2-1 Y. Nishioka 15-0 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 G. Soeda 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 0-0 → 0-1

3. Barbara Haas vs Bethanie Mattek-Sands



WTA Brisbane Barbara Haas Barbara Haas 3 2 Bethanie Mattek-Sands Bethanie Mattek-Sands 6 6 Vincitore: B. MATTEK-SANDS Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 B. Mattek-Sands 15-0 30-0 40-0 2-5 → 2-6 B. Haas 0-15 0-30 15-30 15-40 2-4 → 2-5 B. Mattek-Sands 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 ace 2-3 → 2-4 B. Haas 15-0 15-15 30-15 40-15 1-3 → 2-3 B. Mattek-Sands 15-0 15-15 30-15 40-15 1-2 → 1-3 B. Haas 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 df A-40 40-40 A-40 0-2 → 1-2 B. Mattek-Sands 15-0 30-0 40-0 0-1 → 0-2 B. Haas 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 B. Haas 1-2 B. Mattek-Sands 15-0 30-0 ace 40-0 1-1 → 1-2 B. Haas 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 0-1 → 1-1 B. Mattek-Sands 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 0-0 → 0-1

4. [2] Ryan Harrison vs Ivan Dodig



ATP Brisbane Ryan Harrison [2] Ryan Harrison [2] 4 6 4 Ivan Dodig Ivan Dodig 6 4 6 Vincitore: I. DODIG Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 4-6 I. Dodig 15-0 ace 30-0 40-0 4-5 → 4-6 R. Harrison 15-15 15-30 df 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 3-5 → 4-5 I. Dodig 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 30-40 40-40 A-40 ace ace 3-4 → 3-5 R. Harrison 0-15 15-15 ace 40-15 2-4 → 3-4 I. Dodig 15-0 15-15 15-30 df 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 2-3 → 2-4 R. Harrison 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-3 → 2-3 I. Dodig 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-2 → 1-3 R. Harrison 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 0-2 → 1-2 I. Dodig 0-15 df 0-30 15-30 30-30 40-30 0-1 → 0-2 R. Harrison 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 I. Dodig 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 df 5-4 → 6-4 R. Harrison 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 4-4 → 5-4 I. Dodig 0-15 df 0-30 15-30 15-40 3-4 → 4-4 R. Harrison 15-0 30-0 30-15 40-15 2-4 → 3-4 I. Dodig 0-15 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 ace ace 2-3 → 2-4 R. Harrison 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 1-3 → 2-3 I. Dodig 15-0 30-0 40-0 1-2 → 1-3 R. Harrison 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A df 40-40 40-A 1-1 → 1-2 I. Dodig 0-15 df 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 R. Harrison 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 I. Dodig 15-0 30-0 30-15 40-15 4-5 → 4-6 R. Harrison 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 3-5 → 4-5 I. Dodig 15-0 ace 30-0 ace 40-0 3-4 → 3-5 R. Harrison 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-4 → 3-4 I. Dodig 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 2-3 → 2-4 R. Harrison 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 2-2 → 2-3 I. Dodig 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 40-30 ace 2-1 → 2-2 R. Harrison 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 2-1 I. Dodig 15-0 30-0 40-0 ace 1-0 → 1-1 R. Harrison 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 0-0 → 1-0

Court 6 – Ora italiana: 01:00 (ora locale: 10:00 am)

1. Asia Muhammad vs Aliaksandra Sasnovich



WTA Brisbane Asia Muhammad Asia Muhammad 6 7 Aliaksandra Sasnovich Aliaksandra Sasnovich 3 6 Vincitore: A. MUHAMMAD Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 0*-1 0*-2 1-2* 1-3* 1*-4 2*-4 3-4* 4-4* 5*-4 6*-4 ace 6-5* 6-6 → 7-6 A. Muhammad 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 6-5 → 6-6 A. Sasnovich 0-15 0-30 df 15-30 30-30 30-40 5-5 → 6-5 A. Muhammad 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 5-4 → 5-5 A. Sasnovich 15-0 15-15 15-30 15-40 df 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A df 4-4 → 5-4 A. Muhammad 0-15 15-40 30-40 40-40 A-40 3-4 → 4-4 A. Sasnovich 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 3-3 → 3-4 A. Muhammad 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 3-2 → 3-3 A. Sasnovich 15-0 30-0 40-0 ace 3-1 → 3-2 A. Muhammad 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 2-1 → 3-1 A. Sasnovich 15-0 30-0 30-15 df 40-15 2-0 → 2-1 A. Muhammad 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 40-30 40-40 A-40 1-0 → 2-0 A. Sasnovich 15-0 15-15 15-30 df 15-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 A. Muhammad 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 ace 5-3 → 6-3 A. Sasnovich 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 5-2 → 5-3 A. Muhammad 15-0 30-0 40-0 4-2 → 5-2 A. Sasnovich 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 4-1 → 4-2 A. Muhammad 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 3-1 → 4-1 A. Sasnovich 15-0 15-15 df 15-30 30-30 30-40 2-1 → 3-1 A. Muhammad 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 2-1 A. Sasnovich 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-0 → 1-1 A. Muhammad 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 df 40-40 A-40 40-40 40-A df 40-40 A-40 0-0 → 1-0

2. [1] Mikhail Kukushkin vs [WC] Alex De Minaur



ATP Brisbane Mikhail Kukushkin [1] Mikhail Kukushkin [1] 4 6 Alex De Minaur Alex De Minaur 6 7 Vincitore: A. DE MINAUR Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 1*-0 1*-1 df 1-2* 1-3* 2*-3 2*-4 3-4* 4-4* 4*-5 4*-6 5-6* 6*-7 7*-7 7-8* 6-6 → 6-7 M. Kukushkin 40-15 5-6 → 6-6 A. De Minaur 5-5 → 5-6 M. Kukushkin 40-15 40-30 4-5 → 5-5 A. De Minaur 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 ace 4-4 → 4-5 M. Kukushkin 15-0 30-0 40-0 3-4 → 4-4 A. De Minaur 15-0 30-0 40-0 3-3 → 3-4 M. Kukushkin 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 3-2 → 3-3 A. De Minaur 15-0 30-0 ace 40-0 3-1 → 3-2 M. Kukushkin 15-0 30-0 30-15 40-15 2-1 → 3-1 A. De Minaur 15-0 ace 30-0 ace 30-15 30-30 30-40 df 1-1 → 2-1 M. Kukushkin 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 A. De Minaur 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 M. Kukushkin 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 4-5 → 4-6 A. De Minaur 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 3-5 → 4-5 M. Kukushkin 15-0 30-0 30-15 40-15 2-5 → 3-5 M. Kukushkin 15-0 30-0 1-4 A. De Minaur 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-3 → 1-4 M. Kukushkin 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-3 → 1-3 A. De Minaur 30-0 40-0 40-15 0-2 → 0-3 M. Kukushkin 0-15 0-30 df 0-40 15-40 30-40 0-1 → 0-2 A. De Minaur 30-0 40-0 40-15 0-0 → 0-1

3. María José Martínez Sánchez vs [WC] Destanee Aiava



WTA Brisbane María José Martínez Sánchez María José Martínez Sánchez 2 0 Destanee Aiava Destanee Aiava 6 6 Vincitore: D. AIAVA Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 0-6 D. Aiava 15-0 30-0 0-4 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 D. Aiava 15-30 ace 2-4 M. José Martínez Sánchez 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 1-4 → 2-4 D. Aiava 15-0 30-0 30-15 30-30 df 40-30 1-3 → 1-4 M. José Martínez Sánchez 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 1-2 → 1-3 D. Aiava 0-15 df 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 ace 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 1-1 → 1-2 M. José Martínez Sánchez 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 D. Aiava 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 0-0 → 0-1

4. [WC] John-Patrick Smith vs [7] Stefan Kozlov



ATP Brisbane John-Patrick Smith John-Patrick Smith 6 6 Stefan Kozlov [7] Stefan Kozlov [7] 2 3 Vincitore: J. SMITH Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 J. Smith 30-0 ace 40-0 ace 5-3 → 6-3 S. Kozlov 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 4-3 → 5-3 J. Smith 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-3 → 4-3 S. Kozlov 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 3-2 → 3-3 J. Smith 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 S. Kozlov 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-1 → 2-2 J. Smith 15-0 30-0 ace 40-0 1-1 → 2-1 S. Kozlov 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 J. Smith 30-0 ace 30-15 df 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 S. Kozlov 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 5-2 → 6-2 J. Smith 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 4-2 → 5-2 S. Kozlov 15-0 30-0 40-0 40-15 4-1 → 4-2 J. Smith 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 df 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 3-1 → 4-1 S. Kozlov 0-15 df 15-15 30-15 30-30 40-30 3-0 → 3-1 J. Smith 15-0 30-0 40-0 2-0 → 3-0 S. Kozlov 15-0 15-15 15-30 15-40 1-0 → 2-0 J. Smith 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0

Court 14 – Ora italiana: 01:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [1] Kateryna Bondarenko vs Elitsa Kostova



WTA Brisbane Kateryna Bondarenko [1] Kateryna Bondarenko [1] 6 7 Elitsa Kostova Elitsa Kostova 1 5 Vincitore: K. BONDARENKO Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-5 K. Bondarenko 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 6-5 → 7-5 E. Kostova 15-0 15-15 15-30 15-40 5-5 → 6-5 K. Bondarenko 15-0 15-15 df 15-30 df 15-40 df df 5-4 → 5-5 E. Kostova 0-15 df 0-30 0-40 15-40 ace 30-40 4-4 → 5-4 K. Bondarenko 0-15 0-30 0-40 15-40 4-3 → 4-4 E. Kostova 30-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 3-3 → 4-3 K. Bondarenko 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 df 3-2 → 3-3 E. Kostova 0-15 0-30 0-40 2-2 → 3-2 K. Bondarenko 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 E. Kostova 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 1-2 K. Bondarenko 15-0 30-0 ace 40-0 ace 40-15 0-1 → 1-1 E. Kostova 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 K. Bondarenko 15-0 30-0 30-15 40-15 5-1 → 6-1 E. Kostova 0-15 0-30 0-40 4-1 → 5-1 K. Bondarenko 0-15 df 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 3-1 → 4-1 E. Kostova 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 ace 3-0 → 3-1 K. Bondarenko 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 2-0 → 3-0 E. Kostova 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 1-0 → 2-0 K. Bondarenko 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 0-0 → 1-0

2. Tim Smyczek vs [6] Bjorn Fratangelo



ATP Brisbane Tim Smyczek Tim Smyczek 4 6 6 Bjorn Fratangelo [6] Bjorn Fratangelo [6] 6 2 3 Vincitore: T. SMYCZEK Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-3 T. Smyczek 0-15 0-30 0-40 15-40 ace 30-40 ace 40-40 A-40 ace 5-3 → 6-3 B. Fratangelo 15-0 30-0 30-15 40-15 5-2 → 5-3 T. Smyczek 15-0 30-0 40-0 ace 4-2 → 5-2 B. Fratangelo 15-0 30-0 40-0 4-1 → 4-2 T. Smyczek 15-0 ace 30-15 40-15 ace 3-1 → 4-1 B. Fratangelo 15-0 30-0 40-0 3-0 → 3-1 T. Smyczek 40-0 2-0 → 3-0 B. Fratangelo 0-15 df 0-30 ace 1-0 → 2-0 T. Smyczek 15-0 ace 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 df A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 B. Fratangelo 15-0 15-15 15-30 df 30-30 ace 30-40 5-2 → 6-2 T. Smyczek 15-0 30-0 40-0 4-2 → 5-2 B. Fratangelo 4-1 → 4-2 T. Smyczek 15-0 ace 30-0 ace 40-0 3-1 → 4-1 B. Fratangelo 15-0 30-0 30-15 40-15 3-0 → 3-1 T. Smyczek 15-0 30-0 40-0 ace 2-0 → 3-0 B. Fratangelo 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 1-0 → 2-0 T. Smyczek 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 ace A-40 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 B. Fratangelo 0-15 15-15 40-15 ace 4-5 → 4-6 T. Smyczek 15-0 30-0 40-0 3-5 → 4-5 B. Fratangelo 15-0 ace 15-15 df 15-30 30-30 40-30 40-40 df 40-A 2-5 → 3-5 T. Smyczek 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A df 2-4 → 2-5 B. Fratangelo 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-3 → 2-4 T. Smyczek 30-0 40-0 ace 1-3 → 2-3 B. Fratangelo 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 1-2 → 1-3 T. Smyczek 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 0-2 → 1-2 B. Fratangelo 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 0-1 → 0-2 T. Smyczek 0-15 0-30 15-30 15-40 df 0-0 → 0-1

3. Sachia Vickery vs [6] Kateryna Kozlova



WTA Brisbane Sachia Vickery Sachia Vickery 3 1 Kateryna Kozlova [6] Kateryna Kozlova [6] 6 6 Vincitore: K. KOZLOVA Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 K. Kozlova 15-30 1-5 → 1-6 S. Vickery 15-0 30-0 40-0 40-15 0-5 → 1-5 K. Kozlova 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 0-4 → 0-5 S. Vickery 15-0 ace 15-15 30-15 30-30 df 30-40 0-3 → 0-4 K. Kozlova 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-2 → 0-3 S. Vickery 0-15 0-30 df 15-30 30-30 30-40 0-1 → 0-2 K. Kozlova 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 S. Vickery 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 3-5 → 3-6 K. Kozlova 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 3-4 → 3-5 S. Vickery 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 2-4 → 3-4 K. Kozlova 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-3 → 2-4 S. Vickery 15-0 15-15 1-3 → 2-3 K. Kozlova 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 1-2 → 1-3 S. Vickery 40-30 0-2 → 1-2 S. Vickery 15-15 15-30 0-0

4. Ernesto Escobedo vs [8] Tobias Kamke