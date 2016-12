Australian Open: La wild card ad Ashleigh Barty

Ashleigh Barty ha ricevuto una wild card per il tabellone principale degli Australian Open 2017.

La 20enne di Ipswich, con un best ranking al n.129 in singolare nel 2013 ma ex Top-15 in doppio, è stata premiata dalla Federazione Australiana anche con un invito per il main draw del torneo WTA di Brisbane.

Ora n.274 al mondo, Barty ha commentato: “Sono grata alla Federazione, che mi dà ancora una volta l’opportunità di giocare con le migliori giocatrici del pianeta sia a Brisbane che a Melbourne. Saranno due grandi sfide per me, ma sono pronta. Il WTA di Brisbane è uno dei miei tornei preferiti e non credo ci sia posto migliore in cui iniziare la nuova stagione. Sarà sicuramente importante poter giocare davanti agli amici e alla famiglia, spero di partire col piede giusto e fare bene anche nei mesi a venire”.

Finalista, al primo anno da professionista, in tre tornei di doppio negli Slam (Australian Open, Wimbledon, US Open), Ashleigh ha dichiarato che rinnoverà la partnership intrapresa ormai cinque anni fa con Casey Dellacqua: “Ho debuttato con Casey a Brisbane, nel 2012, e in quel torneo raggiungemmo le semifinali. Ho bei ricordi di quel torneo e spero che tutto si possa ripetere nel 2017. È sempre bello e stimolante poter giocare in doppio con un’amica; ci conosciamo molto bene a vicenda e sono contenta di poter giocare nuovamente al suo fianco. Lei è motivata come me, dobbiamo mostrare a tutte le persone cosa possiamo fare”.

Lorenzo Carini