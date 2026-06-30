Cobolli si ferma sul più bello: avanti due set a uno, il match con Navone sarà completato domani

Sospeso per oscurità il match di primo turno tra Flavio Cobolli e Mariano Navone. L’azzurro tornerà in campo domani in vantaggio per due set a uno (1-6 7-6(5) 6-3), al termine di una partita dai due volti. Dopo un avvio da dimenticare, il numero 10 del mondo ha cambiato completamente marcia, prendendo progressivamente il controllo dell’incontro. Cobolli è sceso in campo contratto e per oltre un’ora non è mai riuscito a trovare ritmo e profondità. Si è giocato con scambi lunghissimi, quasi fosse un match sulla terra battuta, situazione che ha finito per favorire Navone. Il servizio dell’azzurro ha prodotto pochi punti gratuiti, i vincenti sono stati inferiori al solito e gli errori gratuiti hanno impedito a Flavio di imporre il suo tennis. La svolta è arrivata nel secondo set. Sotto 4-2 dopo aver perso quattro giochi consecutivi, Cobolli ha ritrovato fiducia, ha iniziato a spingere con maggiore continuità e ha rimesso in discussione una partita che sembrava indirizzata. Il tie-break vinto ha cambiato completamente l’inerzia dell’incontro. Nel terzo set il romano è salito ulteriormente di livello. I colpi hanno ritrovato profondità e pesantezza, mentre Navone ha iniziato a perdere qualcosa in termini di intensità. Pur continuando a svilupparsi soprattutto da fondo campo, gli scambi hanno visto sempre più spesso Cobolli comandare il gioco, fino al 6-3 che gli ha consegnato un vantaggio importante. L’interruzione arriva probabilmente nel momento meno opportuno. Flavio aveva ormai preso in mano la partita e sembrava avviato verso una vittoria in quattro set. Domani servirà ripartire con la stessa intensità mostrata dopo il difficile avvio per chiudere il discorso e conquistare il pass per il secondo turno.

Il primo set

Un Cobolli irriconoscibile. Errori gratuiti da entrambe le parti del campo, servizio discontinuo e pochissima incisività nei colpi. Più che un match sull’erba sembrava una sfida sulla terra, con lunghi palleggi da fondo che hanno favorito Navone. L’argentino ha semplicemente fatto ciò che doveva: ha servito con continuità, ha sbagliato pochissimo e ha approfittato delle difficoltà dell’azzurro. In appena ventotto minuti il primo set è volato via sul 6-1.

Il secondo set

Sembrava l’inizio della fine. Cobolli era partito bene conquistando subito il break, ma si è nuovamente spento, cedendo quattro giochi consecutivi e ritrovandosi sotto 4-2. Da quel momento, però, è arrivata la reazione. Maggiore concentrazione, meno errori e una ritrovata aggressività gli hanno permesso di recuperare il break di svantaggio e trascinare il parziale al tie-break. Nel momento decisivo è emersa tutta la qualità del romano, bravo a giocare i punti importanti con coraggio e a pareggiare il conto dei set.

Il terzo set

La partita cambia definitivamente padrone. Cobolli ritrova la pesantezza di palla e comincia finalmente a comandare gli scambi. Navone prova a restare aggrappato al match, ma l’intensità dell’azzurro cresce punto dopo punto. I break si susseguono nella prima parte del set, poi Flavio prende il largo, chiude 6-3 e si presenta alla ripresa con due set a uno di vantaggio e l’inerzia completamente dalla sua parte.

Dal nostro inviato a Wimbledon, Enrico Milani

M. Navone vs F. Cobolli

