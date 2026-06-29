Tsitsipas si separa di nuovo dal padre come coach: “Decisione definitiva, gli servirà un po’ di tempo per accettarlo”

Stefanos Tsitsipas continua a riempire le cronache tennistiche, ma purtroppo per lui non grazie ad ottimi risultati ma per il continuo tourbillon di faccende personali e private. Stavolta è di nuovo il tormentato rapporto col padre – coach tornare in prima pagina: il greco ha annunciato di aver deciso di chiudere il rapporto professionale con il padre Apostolos, che non sarà più il suo allenatore. Questa volta, assicura l’ex n.3 del mondo, non ci saranno ripensamenti. “Gli servirà un po’ di tempo per accettarlo, proprio come era successo la volta precedente quando ci siamo separati. Allora avevo lasciato una piccola porta aperta. Oggi penso che abbia ancora molto da offrire ad altri giocatori, ma credo che a me abbia già dato tutto ciò che poteva darmi”, ha dichiarato il 27enne a Wimbledon prima iniziare la campagna in un torneo per lui quasi sempre tabù.

“Con il passare degli anni mi sono reso conto che mi è sempre più difficile mantenere un rapporto equilibrato con mio padre all’interno di un contesto di lavoro. Sento di essere arrivato a un punto in cui ho bisogno di qualcosa di completamente diverso. Era una sensazione che percepivo ogni giorno nel modo in cui collaboravamo”, ha spiegato il finalista del Roland Garros 2019 e degli Australian Open 2021. Scivolato n.88 del ranking ATP con un tennis ormai depotenziato, caotico e poco aggressivo, Tsitsipas ha capito che continuare a lavorare con Apostolos lo manteneva nella sua zona di comfort, una area nella quale i risultati non arrivano più. “Negli ultimi tempi sentivo che avere mio padre al mio fianco mi dava sicurezza, ma non rappresentava la soluzione per compiere il passo successivo e dare una nuova direzione alla mia carriera. Naturalmente gli voglio un bene immenso e gli auguro tutto il meglio, ma in questo momento devo pensare a me stesso e a ciò che è meglio per il mio futuro”.

I due si erano già separati nell’agosto del 2024, in una fase difficile della vita del greco, per poi riavvicinarsi quando affermò che solo colui che l’aveva seguito da tempo poteva rendergli la forza di tornare al massimo. Le cose non sono andate affatto come sperato e ora Stefanos parla di separazione definitiva. Ma sarà davvero così? Tsitsipas in questo momento non lascia spazio ai dubbi: “È difficile dirlo dopo tutti gli anni trascorsi insieme nel circuito, ma oggi penso che non lavoreremo più insieme in futuro. Voglio iniziare a prendere le mie decisioni e assumermi pienamente la responsabilità del mio percorso. Ho in mente idee che non credo siano compatibili con il modo in cui abbiamo lavorato negli ultimi tempi”.

“Per qualsiasi padre sarebbe difficile accettarlo, ma per lui lo sarà ancora di più. Dopo aver lavorato così tanti anni con il proprio figlio, non è semplice ritrovarsi improvvisamente davanti a un punto finale” commenta Tsitsipas. A Wimbledon è accompagnato dal francese Thomas Perrin, membro dello staff dell’accademia di Patrick Mouratoglou, accademia nella quale il tre volte campione a Monte Carlo si è formato da ragazzo. “Thomas vanta una lunga esperienza nell’alto livello e ha seguito diversi atleti. Potrò inoltre contare sulla supervisione di Patrick, che sarà presente in alcuni tornei quando i suoi impegni glielo permetteranno. Ha un’agenda molto fitta. Questo sarà il nostro assetto fino alla fine della stagione”. Una frase quest’ultima che lascia spazio ad un possibile ingresso di Mouratoglou come primo allenatore, essendo al momento libero da impegni con altri Pro.

Tsitsipas esordisce a Wimbledon oggi contro il francese Hugo Gaston. Nel più antico torneo della disciplina vanta solo due ottavi di finale (2018 e 2023) e in generale il gioco rapido sui prati non ha mai esaltato il suo tennis elegante ma poco aggressivo. Dopo mille peripezie tra infortuni, relazioni complicate e cambi di rotta tecnica, chissà se chiudere il faticoso rapporto professionale col padre possa essere la prima pietra per ricostruire una carriera ferma da troppo tempo.

Marco Mazzoni