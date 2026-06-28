WTA contro ATP: favoriti e favorite a Wimbledon 2026

Siamo nel bel mezzo del Grande Slam e quando arriva The Championships la stagione tennistica raggiunge il suo apice. Non poteva essere diverso quest’anno, perché tra le quote Wimbledon 2026 abbiamo favoriti e favorite d’eccellenza, con i numeri 1 del ranking ATP e WTA che dominano il palinsesto dei probabili vincitori.

Mentre Alcaraz da forfait e Sinner dovrà vedersela contro il più vincente di sempre al Grande Slam, ovvero l’eterno Djokovic, Sabalenka parte da favorita ma con le statistiche che ci presentano un gap irrisorio, rispetto alla categoria maschile. Nel Wimbledon WTA ci sono anche Rybakina, Mirra Andreeva e Iga Swiatek a completare una top 4 esplosiva.

Tutti i protagonisti di Wimbledon 2026

Mentre Cobolli resta tra gli outsider per la vittoria di Wimbledon, ma raggiunge la migliore posizione in carriera nel ranking ATP con il decimo posto, Sinner resta il favorito assoluto con la quota che oscilla tra 1.5 e 1.6, davanti a Djokovic che parte come outsider a quota 6, ma nel palinsesto Antepost è il diretto concorrente del campione in carica.

Non sarà facile il bis per Sinner, perché ci sono anche Zverev, Fritz e Shelton a fare da contraltare nel torneo di tennis più antico al mondo. Intanto, anche il tennista canadese Auger Aliassime raggiunge il quarto posto nel ranking nella sua migliore posizione in carriera.

Tutte le protagoniste di Wimbledon 2026

Ancora più complicata è la situazione nella categoria WTA di Wimbledon 2026, dove Sabalenka domina sia il ranking che il palinsesto Antepost delle favorite, la sua vittoria è quotata a 4.33, ma Rybakina si tiene a distanza di sicurezza al secondo posto, con la sua vittoria quotata a 5.5 e il numero di punti nel ranking inferiore a 1000.

Colpaccio di Mirra Andreeva, che supera nel palinsesto delle favorite Iga Swiatek, ma la polacca si tiene ancora in alto nel ranking, dove è salda al terzo posto. Questa top 4 promette un grande spettacolo nelle prossime settimane.

Record all time al Grande Slam ATP e WTA

Il numero magico dei tennisti e delle tenniste più forti in assoluto è 24 Slam vinti a testa, i protagonisti del primo posto sono Djokovic e Margaret Smith Court. Questo è il record massimo da superare e ogni Open potrebbe aprire le scommesse tennis a questa evenienza, due record non semplici da sorpassare.

Un altro record di Djokovic sono i 10 Australian Open vinti, per Margaret il record assoluto è di 11 Slam australiani in bacheca. A Wimbledon la situazione cambia, perché il record assoluto per la categoria ATP è di Federer con 8 Slam inglesi, mentre il record all time della categoria WTA è di Martina Navrátilová con 9 Wimbledon nel palmares.

Per Jannik Sinner sono 4 gli Slam vinti in carriera, la vittoria a Wimbledon nel 2025 è stata la prima in assoluto per un tennista italiano, mentre sul fronte WTA, oltre a Venus William a quota 7 Slam in carriera con 5 Wimbledon vinti, c’è anche la Swiatek a quota 6 Slam, che potrebbe cambiare la storia delle statistiche assolute.