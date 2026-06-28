Bellucci salta Wimbledon: infortunio in allenamento, al suo posto entra Llamas Ruiz
Mattia Bellucci non giocherà Wimbledon. È arrivata pochi minuti fa l’ufficialità del forfait del numero 65 del mondo, costretto a rinunciare ai Championships a causa di un infortunio riportato nella giornata di sabato durante un allenamento.
Una notizia pesante per il tennista di Busto Arsizio, che si presentava a Londra con l’obiettivo di confermare quanto di buono mostrato nella passata edizione. Un anno fa, infatti, Bellucci si era spinto fino al terzo turno a Wimbledon, ottenendo uno dei risultati più importanti della sua carriera in uno Slam.
Le immagini arrivate dall’All England Club hanno reso ancora più evidente la situazione: Bellucci è stato visto camminare con le stampelle e con il ginocchio destro protetto da un grosso tutore, segnale di un problema fisico che lo ha costretto a fermarsi proprio alla vigilia dell’esordio.
Il 25enne azzurro era sceso in campo appena una settimana fa nell’ATP 250 di Eastbourne, dove era stato sconfitto da Ugo Humbert, poi futuro finalista del torneo. Sembrava quindi pronto a presentarsi regolarmente all’All England Club, ma il problema fisico accusato in allenamento lo ha costretto a rinunciare a Wimbledon.
Bellucci avrebbe dovuto affrontare al primo turno lo statunitense Zachary Svajda, numero 69 del ranking ATP, in una sfida che si annunciava equilibrata e molto interessante. Il forfait cambia però il quadro del tabellone: al suo posto entra come lucky loser lo spagnolo Pablo Llamas Ruiz.
Per Bellucci si tratta di uno stop particolarmente amaro, arrivato alla vigilia di uno degli appuntamenti più importanti della stagione e su una superficie sulla quale aveva già dimostrato di poter essere competitivo. Wimbledon perde così un altro protagonista italiano, proprio a ridosso dell’inizio del torneo.
Ora l’obiettivo dell’azzurro sarà recuperare nel più breve tempo possibile, lasciandosi alle spalle un forfait doloroso sia dal punto di vista sportivo sia per il peso del risultato ottenuto dodici mesi fa ai Championships.
Marco Rossi
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Sempre più Adelchi virgili, peccato
Certo, il tennis “coreografico” di Mattia non è esente da rischi…se poi ci si mette la sf…ga, succede che anche un allenamento generoso può compromettere la partecipazione ad un evento che sta particolarmente a cuore, penso, a tutti i tennisti…davvero un peccato, almeno ho visto che subentra un ragazzo spagnolo, Llamas Ruiz, che ritengo meritevole per come l’ho visto giocare ultimamente
Solo un patentato pirandelliano come te poteva far infortunare il NOSTRO BUSTOCCO. Lo sapevo… appena nomini qualcuno questo finisce di vincere o si infortuna. Sei un pericolo.
Roberto Antoni, uno dei più grandi intellettuali della fine del secolo scorso
Sono nero!
Che bastardata qs infortunio!
Mah, l’ho incrociato post match l’anno scorso ad Eastburne, sorridente e cordiale.
Tu, cosa intendi?
Wimbledon poteva essere lo slam della svolta, un peccato davvero, non ci voleva, speriamo solo che non sia troppo grave l’infortunio e che possa tornare presto a competere ancora più forte di prima. Forza Matty!
Groucho porta una sfiga pazzesca.
Sull’erba se uno dei nostri doveva dare forfait beh, tolto il nostro cavallo vincente , avrei preferito uno qualsiasi ma non lui. Era a suo agio sull’erba come un topo nel formaggio. Giambitto ricorda bene se Fritz non azzecca l’ace che non gli era entrato per tutto il secondo set ,lo eliminava in 2 set.
Humbert ha visto i sorci verdi,poi tutti e due finalisti. Non parte bene questo torneo .
Solo la sfortuna poteva fermare il leone olonese.
Ma Bellucci tornerà più forte di prima, per far schiumare i tifosi antitaliani!
I francesi invidiosi ce le stanno tirando
Un vero peccato, che si può dire d’altro, la fortuna è cieca ma la sfiga ci vede benissimo…
Mi dispiace da morire!!!
Forza Mattia!!!!
Che sfiga lordes per gli italiani consiglio.. musetti nel momento migliore stagione andata berrettini una più di mille Arnaldi ko quarti a Parigi.. Sinner male e avrebbe vinto il torneo in ciabatte ora Bellucci nello slam più adatto a lui basta
Ecco ci mancava anche questa.
Certo che guardando come affrontava i campi in erba nelle settimane scorse -scivolate, capitomboli, tuffi come neanche nella acrobazia circense- un po’ me lo sentivo…
Niente Musetti, niente Bellucci…che seguo il tennis a fare?
Ma, soprattutto, non è che porterò sfiga?
L’unica nota positiva è l’ingresso di LlamasRuiz, ma a questo punto mi taccio perché non vorrei che scivolasse mentre si fa la doccia.
Ed anche perché non è buona educazione bestemmiare in una discussione pubblica.
Ma porca miseria era uno dei più in forma sull’erba dei nostri stava eliminando Fritz in 2 set, e se l’è giocata alla pari con Ugo oltre ad una prestazione maiuscola contro Bublik. Inoltre se non sbaglio difende molto. Dopo Sinner puntavo molto su di lui. Mi spiace moltissimo.
Vorrei approfondire la parte del bravo ragazzo: dall’atteggiamento in campo dimostra tutt’altro. Cosa si intende per bravo ragazzo?
Molto dispiaciuto, ottimo tennista e bravo ragazzo