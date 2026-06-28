Bellucci salta Wimbledon: infortunio in allenamento, al suo posto entra Llamas Ruiz

Mattia Bellucci non giocherà Wimbledon. È arrivata pochi minuti fa l’ufficialità del forfait del numero 65 del mondo, costretto a rinunciare ai Championships a causa di un infortunio riportato nella giornata di sabato durante un allenamento.

Una notizia pesante per il tennista di Busto Arsizio, che si presentava a Londra con l’obiettivo di confermare quanto di buono mostrato nella passata edizione. Un anno fa, infatti, Bellucci si era spinto fino al terzo turno a Wimbledon, ottenendo uno dei risultati più importanti della sua carriera in uno Slam.

Le immagini arrivate dall’All England Club hanno reso ancora più evidente la situazione: Bellucci è stato visto camminare con le stampelle e con il ginocchio destro protetto da un grosso tutore, segnale di un problema fisico che lo ha costretto a fermarsi proprio alla vigilia dell’esordio.

Il 25enne azzurro era sceso in campo appena una settimana fa nell’ATP 250 di Eastbourne, dove era stato sconfitto da Ugo Humbert, poi futuro finalista del torneo. Sembrava quindi pronto a presentarsi regolarmente all’All England Club, ma il problema fisico accusato in allenamento lo ha costretto a rinunciare a Wimbledon.

Bellucci avrebbe dovuto affrontare al primo turno lo statunitense Zachary Svajda, numero 69 del ranking ATP, in una sfida che si annunciava equilibrata e molto interessante. Il forfait cambia però il quadro del tabellone: al suo posto entra come lucky loser lo spagnolo Pablo Llamas Ruiz.

Per Bellucci si tratta di uno stop particolarmente amaro, arrivato alla vigilia di uno degli appuntamenti più importanti della stagione e su una superficie sulla quale aveva già dimostrato di poter essere competitivo. Wimbledon perde così un altro protagonista italiano, proprio a ridosso dell’inizio del torneo.

Ora l’obiettivo dell’azzurro sarà recuperare nel più breve tempo possibile, lasciandosi alle spalle un forfait doloroso sia dal punto di vista sportivo sia per il peso del risultato ottenuto dodici mesi fa ai Championships.





Marco Rossi