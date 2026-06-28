Bergs si sblocca a Eastbourne: primo titolo ATP e subito rivincita con Humbert a Wimbledon

Ci sono titoli che pesano più di altri, perché arrivano al momento giusto e possono cambiare la percezione di una carriera. Per Zizou Bergs, il trionfo nell’ATP 250 di Eastbourne 2026 appartiene esattamente a questa categoria.

Il belga, a 27 anni, ha conquistato il primo titolo ATP della carriera superando in finale Ugo Humbert con il punteggio di 3-6 6-1 6-4. Una vittoria importante, arrivata in rimonta e proprio alla vigilia di Wimbledon, nel momento più delicato della stagione sull’erba.

Il successo assume un significato ancora più particolare perché Bergs e Humbert si ritroveranno subito di fronte. Il sorteggio dei Championships ha infatti messo nuovamente il belga e il francese uno contro l’altro al primo turno di Wimbledon, pochi giorni dopo la finale giocata a Eastbourne.

Per Bergs sarà inevitabilmente un debutto carico di fiducia. Aver battuto Humbert in una finale sull’erba gli permetterà di presentarsi all’All England Club con maggiore consapevolezza, anche se in uno Slam tutto ripartirà da zero e il francese avrà immediatamente l’occasione per prendersi la rivincita.

Eastbourne conferma però la crescita evidente del tennista belga. Grazie a questo risultato, Bergs raggiungerà il miglior ranking della carriera, salendo al numero 37 del mondo. Un traguardo che premia la continuità mostrata negli ultimi mesi e la maturazione di un giocatore che, per anni, era rimasto ai margini della vera élite.

Il suo tennis sembra adattarsi sempre meglio all’erba: aggressività, capacità di prendere in mano lo scambio, servizio sempre più solido e una buona propensione ad avanzare verso la rete. Tutte caratteristiche che, su questa superficie, possono trasformarlo in un avversario molto scomodo.

La storia di Bergs è anche una storia di pazienza. Non è stato uno di quei giocatori esplosi giovanissimi sotto i riflettori del circuito. Per lungo tempo è stato considerato un talento interessante, ma non ancora pronto per il salto definitivo. Ora, invece, la sensazione è cambiata.

Il titolo di Eastbourne racconta un giocatore più maturo, più solido nei momenti importanti e finalmente capace di trasformare il proprio potenziale in un risultato concreto. Non sembra un punto d’arrivo, ma piuttosto l’inizio di una nuova fase.

Wimbledon sarà subito un esame significativo. Bergs ritroverà Humbert, questa volta sul palcoscenico più prestigioso del tennis su erba, con la possibilità di confermare che quanto visto a Eastbourne non è stato un episodio isolato.

Il belga arriva a Londra con il primo trofeo ATP in bacheca, il miglior ranking della carriera e una nuova convinzione: quella di poter ambire a traguardi più alti. E per un giocatore che ha atteso a lungo il proprio momento, questa potrebbe essere la spinta decisiva.

ATP Eastbourne Zizou Bergs Zizou Bergs 3 6 6 Ugo Humbert [6] Ugo Humbert [6] 6 1 4 Vincitore: Bergs Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-4 Z. Bergs 15-0 30-0 40-0 40-15 5-4 → 6-4 U. Humbert 15-0 30-0 30-15 30-30 5-3 → 5-4 Z. Bergs 15-0 15-15 30-15 30-30 df 40-30 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 4-3 → 5-3 U. Humbert 15-0 15-15 15-30 15-40 3-3 → 4-3 Z. Bergs 15-15 15-30 30-30 40-30 2-3 → 3-3 U. Humbert 0-15 15-15 15-30 15-40 df 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-2 → 2-3 Z. Bergs 0-15 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 U. Humbert 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-1 → 1-2 Z. Bergs 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 U. Humbert 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-1 Z. Bergs 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 5-1 → 6-1 U. Humbert 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 40-30 40-A 4-1 → 5-1 Z. Bergs 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 df 3-1 → 4-1 U. Humbert 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 df A-40 3-0 → 3-1 Z. Bergs 15-0 15-15 15-30 df 15-40 30-40 40-40 A-40 2-0 → 3-0 U. Humbert 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 1-0 → 2-0 Z. Bergs 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 U. Humbert 15-0 30-0 40-0 40-15 3-5 → 3-6 Z. Bergs 0-15 15-15 15-30 15-40 3-4 → 3-5 U. Humbert 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 3-3 → 3-4 Z. Bergs 0-15 15-15 30-15 40-15 2-3 → 3-3 U. Humbert 0-15 0-30 0-40 1-3 → 2-3 Z. Bergs 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 df A-40 40-40 1-2 → 1-3 U. Humbert 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 ace A-40 ace ace 1-1 → 1-2 Z. Bergs 15-0 40-0 0-1 → 1-1 U. Humbert 30-0 40-15 0-0 → 0-1





Francesco Paolo Villarico