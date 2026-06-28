La prima edizione del torneo è del 1877 Altro, Copertina

Wimbledon, la magia dell’erba. Il torneo che ti rende immortale

28/06/2026 09:33 3 commenti
Wimbledon, l'erba perfetta prima dell'avvio del torneo
Wimbledon, l'erba perfetta prima dell'avvio del torneo

Vale la frase di Goran Ivanisevic, pronunciata dopo aver conquistato il titolo nel 2001 a 29 anni: “Dopo questa vittoria non posso fare niente di meglio.” In fondo fu davvero così. Dopo aver realizzato il sogno di una vita, il croato non ritrovò più le stesse motivazioni e la sua carriera si avviò lentamente verso la conclusione. Wimbledon è questo. Il torneo che ti rende immortale.
È la bellezza dei prati perfettamente curati. Sono i giocatori rigorosamente vestiti di bianco, una regola introdotta fin dalla nascita dell’All England Club per evitare che sugli abiti si notassero le macchie di sudore. È la folla ordinata, rispettosa, quasi parte integrante dello spettacolo. Sono i campi secondari, senza grandi tribune, allineati lungo i vialetti come in un qualsiasi circolo di tennis, dove il pubblico può passeggiare a pochi metri dai campioni.

È il Centre Court con i suoi circa 500 posti a bordo campo riservati a chi ha affrontato The Queue, la fila più famosa dello sport. C’è chi arriva dalla mezzanotte del giorno precedente, attende pazientemente il proprio turno, senza spinte né resse. Un’organizzazione e un senso civico che, per noi italiani, sembrano quasi fantascienza. È il torneo in cui i biglietti si conquistano vincendo il Ballot, il sorteggio annuale che richiama circa un milione e mezzo di richieste per poco più di 200.000 tagliandi, oppure affrontando proprio The Queue per conquistare almeno l’ingresso ai Grounds.

È il posto dove bisogna essere. Dove puoi incrociare la Principessa Kate e il Principe William, ma anche Tom Cruise, David Beckham o altre celebrità arrivate semplicemente per respirare l’atmosfera unica dell’All England Club. È il torneo nato nel 1877 per finanziare l’acquisto di un tagliaerba e diventato, con il passare dei decenni, il tempio del tennis mondiale. Lo Slam più prestigioso, sostenuto dalla forza della tradizione e da una superficie sempre più rara: l’erba.

Proprio sull’erba è nato il tennis moderno e, fino al 1974, ben tre tornei dello Slam su quattro si disputavano su questa superficie. Lo spettacolo più bello e più iconico che il nostro sport possa offrire. Ora è tutto pronto. Il campione uscente è italiano. Lunedì sarà Jannik Sinner il primo a calpestare l’erba ancora immacolata del Centre Court. Che Wimbledon abbia inizio.

Da Wimbledon, il nostro inviato Enrico Milani

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3 commenti

magilla 28-06-2026 11:24

Scritto da Samuel
Da immortale a immorale è un attimo (cfr. Kyrgios)

seguito dal re,tra corna e corona……

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Gaz (Guest) 28-06-2026 11:12

È stato nei miei sogni poterci entrare una domenica di Maggio,senza la rete,sedermi al centro e fare Pic Nic fino al tramonto,con una Mademoiselle del 900, prima di tornare a casa e ritrovarmi 100 anni dopo a vedere il processo del lunedì di Aldo Biscardi.

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Samuel (Guest) 28-06-2026 09:56

Da immortale a immorale è un attimo (cfr. Kyrgios)

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