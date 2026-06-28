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Italiani e Italiane nei tornei ITF: I risultati di Domenica 28 Giugno 2026
28/06/2026 07:46 Nessun commento
ITF UOMINI – SINGOLARE: M15 Bergamo (Italia), terra battuta – Finale
10:00 Arnaboldi F. vs Oradini G.
ITF M15 Bergamo - 2026-06-21T00:00:00Z
Federico Arnaboldi
40
6
4
Giovanni Oradini•
40
0
2
Servizio
Svolgimento
Set 2
Giovanni Oradini
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
4-2
Federico Arnaboldi
0-15
0-30
15-30
15-40
4-1 → 4-2
Giovanni Oradini
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
3-1 → 4-1
Federico Arnaboldi
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
2-1 → 3-1
Giovanni Oradini
0-15
15-15
30-15
40-15
2-0 → 2-1
Federico Arnaboldi
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
1-0 → 2-0
Giovanni Oradini
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Risultato
6-0
Federico Arnaboldi
15-0
30-0
40-0
5-0 → 6-0
Giovanni Oradini
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
4-0 → 5-0
Federico Arnaboldi
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
3-0 → 4-0
Giovanni Oradini
0-15
0-30
0-40
15-40
2-0 → 3-0
Federico Arnaboldi
15-0
15-15
30-15
40-15
1-0 → 2-0
Giovanni Oradini
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
0-0 → 1-0
ITF UOMINI – SINGOLARE: M15 Kursumlijska Banja 6 (Serbia), terra battuta – Finale
10:30 Djuric B. vs de Marchi A.
ITF M15 Kursumlijska Banja - 2026-06-21T00:00:00Z
Andrea De Marchi
Branko Djuric
Servizio
Svolgimento
Set 0
Servizio
Svolgimento
Set 1
ITF DONNE – SINGOLARE: W15 Galati (Romania), terra battuta – Finale
09:00 Popa G. S. vs Fornasieri C.
ITF W15 Galati - 2026-06-21T00:00:00Z
Chiara Fornasieri
0
4
3
Giulia Safina Popa•
40
6
5
Servizio
Svolgimento
Set 2
Giulia Safina Popa
15-0
30-0
40-0
3-5
Chiara Fornasieri
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
3-4 → 3-5
Giulia Safina Popa
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
3-3 → 3-4
Chiara Fornasieri
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
A-40
2-3 → 3-3
Giulia Safina Popa
0-15
0-30
15-30
15-40
1-3 → 2-3
Chiara Fornasieri
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
1-2 → 1-3
Giulia Safina Popa
15-15
15-30
15-40
30-40
0-2 → 1-2
Giulia Safina Popa
40-15
0-1 → 0-2
Giulia Safina Popa
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Risultato
4-6
Chiara Fornasieri
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
4-5 → 4-6
Giulia Safina Popa
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
3-5 → 4-5
Chiara Fornasieri
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
3-4 → 3-5
Giulia Safina Popa
15-15
15-30
15-40
30-40
2-4 → 3-4
Chiara Fornasieri
15-0
30-0
40-0
1-4 → 2-4
Giulia Safina Popa
15-0
30-0
40-0
40-15
1-3 → 1-4
Chiara Fornasieri
15-0
15-15
15-30
15-40
1-2 → 1-3
Giulia Safina Popa
0-15
15-15
15-30
15-40
0-2 → 1-2
Chiara Fornasieri
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
0-1 → 0-2
Giulia Safina Popa
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
0-0 → 0-1
TAG: Italiane nei tornei ITF, Italiani nei Future
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