Italiani e Italiane nei tornei ITF Copertina, Future

Italiani e Italiane nei tornei ITF: I risultati di Domenica 28 Giugno 2026

28/06/2026 07:46 Nessun commento
Giovanni Oradini nella foto
Giovanni Oradini nella foto

ITF UOMINI – SINGOLARE: M15 Bergamo (Italia), terra battuta – Finale
10:00 Arnaboldi F. ITA vs Oradini G. ITA

ITF M15 Bergamo - 2026-06-21T00:00:00Z
Federico Arnaboldi
40
6
4
Giovanni Oradini
40
0
2
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ITF UOMINI – SINGOLARE: M15 Kursumlijska Banja 6 (Serbia), terra battuta – Finale
10:30 Djuric B. SRB vs de Marchi A. ITA
ITF M15 Kursumlijska Banja - 2026-06-21T00:00:00Z
Andrea De Marchi
Branko Djuric
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ITF DONNE – SINGOLARE: W15 Galati (Romania), terra battuta – Finale
09:00 Popa G. S. ROU vs Fornasieri C. ITA
ITF W15 Galati - 2026-06-21T00:00:00Z
Chiara Fornasieri
0
4
3
Giulia Safina Popa
40
6
5
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