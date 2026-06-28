Hurlingham, Darderi cede a Tsitsipas al super tie-break. Cobolli battuto da Etcheverry

Non si chiude con un sorriso il Giorgio Armani Tennis Classic per Luciano Darderi. Nell’esibizione sull’erba dell’Hurlingham Club, tradizionale appuntamento di preparazione a Wimbledon, l’azzurro è stato sconfitto da Stefanos Tsitsipas con il punteggio di 6-7(4) 6-3 10-8.

Pur trattandosi di un match non ufficiale, la sfida è stata giocata con buona intensità da entrambi. Darderi era partito bene, riuscendo a imporsi nel primo set al tie-break, ma con il passare dei game Tsitsipas ha trovato maggiore continuità, aumentando il peso dei colpi e costringendo l’azzurro a difendersi sempre più spesso.

Il super tie-break ha deciso tutto. Darderi è rimasto agganciato fino alla fine, ma nel momento più delicato ha pagato alcuni errori di troppo, permettendo al greco di completare la rimonta e chiudere sul 10-8.

Per l’italiano si tratta della seconda battuta d’arresto nella stessa cornice, dopo la sconfitta subita in precedenza contro Learner Tien. Darderi era stato inserito da tempo nel programma dell’esibizione, anche se nei giorni scorsi era ancora impegnato nel torneo ATP di Maiorca. L’eliminazione nei quarti gli ha poi consentito di raggiungere Londra e disputare questi test sull’erba a ridosso dei Championships.

Ora il pensiero è rivolto a Wimbledon, dove Darderi debutterà contro Ethan Quinn, reduce dalla finale persa a Maiorca contro Alejandro Davidovich Fokina. Tsitsipas, invece, inizierà il suo percorso nello Slam londinese contro Hugo Gaston.

Non è arrivato il successo nemmeno per Flavio Cobolli, battuto da Tomas Martin Etcheverry al termine di un incontro molto equilibrato. L’argentino si è imposto con il punteggio di 6-4 4-6 12-10, anche in questo caso dopo un super tie-break combattuto fino all’ultimo punto.

Per Cobolli si trattava di un test prezioso in vista di Wimbledon. Dopo la finale raggiunta al Roland Garros e l’unica apparizione stagionale sull’erba ad Halle, chiusa al primo turno contro il futuro campione Frances Tiafoe, il romano aveva soprattutto bisogno di ritrovare ritmo, appoggi e automatismi su una superficie particolare come l’erba.

Il match contro Etcheverry è stato deciso da pochi dettagli. Nel primo set l’argentino ha sfruttato l’unica vera occasione per strappare il servizio e portarsi avanti. Cobolli ha però reagito nella seconda frazione, trovando il break decisivo sul 4-4 e trascinando la sfida al super tie-break.

Proprio nel finale l’azzurro ha avuto anche due match point, ma Etcheverry è riuscito ad annullarli entrambi prima di chiudere 12-10. Un epilogo amaro per Cobolli, che però può comunque portare via indicazioni utili da questo primo vero banco di prova sull’erba londinese.

Il risultato conta fino a un certo punto. Cobolli ha messo minuti nelle gambe, ha ritrovato scambi veri su erba e ha potuto testare la condizione prima di un torneo in cui dovrà difendere i quarti di finale conquistati lo scorso anno.

A Wimbledon il romano esordirà contro Mariano Navone, mentre Etcheverry troverà subito un altro italiano, Lorenzo Sonego. Per l’argentino, il successo nell’esibizione rappresenta una piccola spinta di fiducia in un periodo non semplice, con una vittoria nel circuito ATP che manca dal torneo di Amburgo.

Per Darderi e Cobolli l’Hurlingham Club lascia dunque qualche rimpianto, ma anche minuti importanti sull’erba. Ora il vero banco di prova sarà Wimbledon, dove i test lasceranno spazio alle partite che contano davvero.





Marco Rossi