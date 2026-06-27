Musetti cambia guida tecnica: finisce la collaborazione con José Perlas

Lorenzo Musetti ha annunciato la fine della collaborazione con José Perlas. Il tennista azzurro ha comunicato la decisione attraverso un messaggio pubblicato sui propri canali social, ringraziando il tecnico per il lavoro svolto insieme negli ultimi mesi.

“Ci tengo a comunicarvi che ho deciso di concludere la mia collaborazione con il mio coach José Perlas”, ha scritto Musetti. Una separazione arrivata in modo sereno, almeno nelle parole del giocatore, che ha voluto sottolineare il rispetto e la gratitudine nei confronti dell’allenatore.

“Nonostante le nostre strade si dividano, voglio ringraziarlo di cuore per il lavoro svolto insieme, per la dedizione e per il supporto ricevuto in questi mesi”, ha proseguito l’azzurro.

Per Musetti si chiude dunque un capitolo importante del suo percorso tecnico. Perlas, allenatore di grande esperienza internazionale, ha accompagnato il carrarino in una fase delicata della sua carriera, contribuendo al lavoro quotidiano dentro e fuori dal campo.

“È stata un’esperienza importante che porterò con me”, ha aggiunto Musetti nel suo messaggio. “Gli auguro il meglio per il futuro e lo ringrazio ancora per tutto”.

Ora per il tennista italiano si apre una nuova fase, con l’obiettivo di ritrovare continuità e guardare avanti con fiducia. Lo stesso Musetti ha chiuso il comunicato con parole chiare: “Ora mi concentrerò sulle prossime sfide, con grande motivazione e fiducia nel lavoro che ci aspetta”.

La separazione da Perlas segna quindi un nuovo passaggio nel percorso di Musetti, che riparte con l’intenzione di voltare pagina e concentrarsi sui prossimi appuntamenti della stagione.





Marco Rossi