Musetti cambia guida tecnica: finisce la collaborazione con José Perlas
Lorenzo Musetti ha annunciato la fine della collaborazione con José Perlas. Il tennista azzurro ha comunicato la decisione attraverso un messaggio pubblicato sui propri canali social, ringraziando il tecnico per il lavoro svolto insieme negli ultimi mesi.
“Ci tengo a comunicarvi che ho deciso di concludere la mia collaborazione con il mio coach José Perlas”, ha scritto Musetti. Una separazione arrivata in modo sereno, almeno nelle parole del giocatore, che ha voluto sottolineare il rispetto e la gratitudine nei confronti dell’allenatore.
“Nonostante le nostre strade si dividano, voglio ringraziarlo di cuore per il lavoro svolto insieme, per la dedizione e per il supporto ricevuto in questi mesi”, ha proseguito l’azzurro.
Per Musetti si chiude dunque un capitolo importante del suo percorso tecnico. Perlas, allenatore di grande esperienza internazionale, ha accompagnato il carrarino in una fase delicata della sua carriera, contribuendo al lavoro quotidiano dentro e fuori dal campo.
“È stata un’esperienza importante che porterò con me”, ha aggiunto Musetti nel suo messaggio. “Gli auguro il meglio per il futuro e lo ringrazio ancora per tutto”.
Ora per il tennista italiano si apre una nuova fase, con l’obiettivo di ritrovare continuità e guardare avanti con fiducia. Lo stesso Musetti ha chiuso il comunicato con parole chiare: “Ora mi concentrerò sulle prossime sfide, con grande motivazione e fiducia nel lavoro che ci aspetta”.
La separazione da Perlas segna quindi un nuovo passaggio nel percorso di Musetti, che riparte con l’intenzione di voltare pagina e concentrarsi sui prossimi appuntamenti della stagione.
Marco Rossi
TAG: Italiani, Jose Perlas, Lorenzo Musetti
Penso che possa anche essere una questione economica.
Quest’anno ci sarà da ripartire, ritrovare continuità, tamponare le ultime uscite di punti.
Finché non sta bene i guadagni sono quelli che sono…
Di già?
Sono durati pochissimo, e per tre quarti della collaborazione Musetti era fermo per infortunio.
Perlas si sarà stancato di stare a casa e voleva tornare a lavorare con uno che giocasse.
Facile capirlo,credo che sia una scelta giustissima che lo proiettera’ alle stelle……
Mah, vista da fuori l’ha seguito troppo poco per trarre conclusioni e, comunque, nei pochi tornei giocati, vedi Australia, aveva fatto molto bene.. chissà che cosa c’è sotto
Io so chi lo sostituira’….
Capisco il livello scarsissimo dell ATP di oggi (escludendo i 2 marziani) ma come fai a tenere una top 5, se hai giocato un AO e Roma in 6 mesi, senza vedere una finale?
Beh, l’ha seguito nei mesi di infortunio e fermo forzato del nostro. Come dicono i giornalisti del calcio: senza valutazione!
Ritorniamo nella comfort zone!
Già che c’eri potevi dichiarare che è stato lui a convincerti a giocare Roma non ancora guarito e in precarie condizioni fisiche. Non solo, è stato lui a impedirti di ritirarti in quell’ultima partita che hai vinto con la complicità del tuo avversario. Avviso x i fan di Musetti, si scherza. Mi dispiace, quest’anno poteva mantenere agevolvemente la top 5. Gli auguro di riuscire a ripetere il gioco e certi risultati. Nota di colore, in Australia con il solo Perlas presente stava giocando un tennis mai visto contro Nole, poi è arrivato l’ennesimo infortunio muscolare.
Perlas quest’anno era più un badante che un coach.