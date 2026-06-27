Circuito Challenger Challenger, Copertina

Challenger 75 Brasov: Il Tabellone Principale e di Qualificazione con il programma di domani. Tre azzurri nel Md

27/06/2026 19:51 Nessun commento
Francesco Maestrelli ITA, 21-12-2002
Francesco Maestrelli ITA, 21-12-2002

ROU Challenger 75 Brasov – Tabellone Principale – terra
(1) Francesco Maestrelli ITA vs (NG) Ognjen Milic SRB
Guido Ivan Justo ARG vs Franco Agamenone ITA
(WC) Cezar Cretu ROU vs Qualifier
Frederico Ferreira Silva POR vs (7) Edas Butvilas LTU

(4) Harold Mayot FRA vs Andrej Nedic BIH
Alvaro Guillen Meza ECU vs Franco Roncadelli URU
Keegan Smith USA vs Qualifier
Henri Squire GER vs (5) Gilles Arnaud Bailly BEL

(8) Lautaro Midon ARG vs (WC) Stefan Horia Haita ROU
Max Alcala Gurri ESP vs Sascha Gueymard Wayenburg FRA
(Alt) Maks Kasnikowski POL vs Andy Andrade ECU
(JR) Andres Santamarta Roig ESP vs (3) Federico Cina ITA

(6) Luka Pavlovic FRA vs Qualifier
Filip Cristian Jianu ROU vs Qualifier
(WC) Stefan Palosi ROU vs Qualifier
Qualifier vs (2) Zsombor Piros HUN



ROU Challenger 75 Brasov – Tabellone Qualificazione – terra
Sergey Fomin [1] UZB vs Alexandru Jecan [WC] ROU
Dragos Nicolae Cazacu ROU vs Olle Wallin [7] SWE

Ilia Simakin [2] --- vs Radu David Turcanu ROU
Michael Vrbensky [ALT] CZE vs Maxime Janvier [12] FRA

Akira Santillan [3] AUS vs Alejandro Mateo Berge Nourescu [WC] ROU
Jan Sinescu [WC] ROU vs Denis Yevseyev [8] KAZ

Luca Castelnuovo [4] [ALT] SUI vs Gabriel Ghetu ROU
David Poljak [ALT] CZE vs Dominik Palan [9] CZE

Radu Albot [5] MDA vs Stefan Latinovic [ALT] SRB
Stefan Adrian Andreescu ROU vs Sebastian Gima [10] ROU

Dimitar Kuzmanov [6] BUL vs Nitin Kumar Sinha IND
S D Prajwal Dev IND vs Peter Makk [11] HUN




Central Court – ore 09:30
Jan Sinescu ROU vs Denis Yevseyev KAZ
Akira Santillan JPN vs Alejandro Mateo Berge Nourescu ROU
Stefan Adrian Andreescu ROU vs Sebastian Gima ROU
Sergey Fomin UZB vs Alexandru Jecan ROU

Court 2 – ore 09:30
Ilia Simakin RUS vs Radu David Turcanu ROU
Luca Castelnuovo SUI vs Gabriel Ghetu ROU
Dimitar Kuzmanov BUL vs Nitin Kumar Sinha IND
Radu Albot MDA vs Stefan Latinovic SRB

Court 3 – ore 09:30
David Poljak CZE vs Dominik Palan CZE
S D Prajwal Dev IND vs Peter Makk HUN
Dragos Nicolae Cazacu ROU vs Olle Wallin SWE
Michael Vrbensky CZE vs Maxime Janvier FRA

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