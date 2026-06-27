Challenger 75 Brasov: Il Tabellone Principale e di Qualificazione con il programma di domani. Tre azzurri nel Md
Challenger 75 Brasov – Tabellone Principale – terra
(1) Francesco Maestrelli vs (NG) Ognjen Milic
Guido Ivan Justo vs Franco Agamenone
(WC) Cezar Cretu vs Qualifier
Frederico Ferreira Silva vs (7) Edas Butvilas
(4) Harold Mayot vs Andrej Nedic
Alvaro Guillen Meza vs Franco Roncadelli
Keegan Smith vs Qualifier
Henri Squire vs (5) Gilles Arnaud Bailly
(8) Lautaro Midon vs (WC) Stefan Horia Haita
Max Alcala Gurri vs Sascha Gueymard Wayenburg
(Alt) Maks Kasnikowski vs Andy Andrade
(JR) Andres Santamarta Roig vs (3) Federico Cina
(6) Luka Pavlovic vs Qualifier
Filip Cristian Jianu vs Qualifier
(WC) Stefan Palosi vs Qualifier
Qualifier vs (2) Zsombor Piros
Challenger 75 Brasov – Tabellone Qualificazione – terra
Sergey Fomin [1] vs Alexandru Jecan [WC]
Dragos Nicolae Cazacu vs Olle Wallin [7]
Ilia Simakin [2] vs Radu David Turcanu
Michael Vrbensky [ALT] vs Maxime Janvier [12]
Akira Santillan [3] vs Alejandro Mateo Berge Nourescu [WC]
Jan Sinescu [WC] vs Denis Yevseyev [8]
Luca Castelnuovo [4] [ALT] vs Gabriel Ghetu
David Poljak [ALT] vs Dominik Palan [9]
Radu Albot [5] vs Stefan Latinovic [ALT]
Stefan Adrian Andreescu vs Sebastian Gima [10]
Dimitar Kuzmanov [6] vs Nitin Kumar Sinha
S D Prajwal Dev vs Peter Makk [11]
Central Court – ore 09:30
Jan Sinescu vs Denis Yevseyev
Akira Santillan vs Alejandro Mateo Berge Nourescu
Stefan Adrian Andreescu vs Sebastian Gima
Sergey Fomin vs Alexandru Jecan
Court 2 – ore 09:30
Ilia Simakin vs Radu David Turcanu
Luca Castelnuovo vs Gabriel Ghetu
Dimitar Kuzmanov vs Nitin Kumar Sinha
Radu Albot vs Stefan Latinovic
Court 3 – ore 09:30
David Poljak vs Dominik Palan
S D Prajwal Dev vs Peter Makk
Dragos Nicolae Cazacu vs Olle Wallin
Michael Vrbensky vs Maxime Janvier
TAG: Circuito Challenger
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