Challenger 75 Milano: Il Tabellone Principale e di Qualificazione. Sorteggiato il tabellone principale, qualificazioni al via
Aspria Tennis Cup 2026 – Trofeo BCS: sorteggiato il tabellone principale, al via le qualificazioni
Iniziano domenica 28 giugno i match di qualificazione all’Aspria Harbour Club di Milano, da lunedì spazio al main draw con le partite di primo turno
Milano, 27 giugno 2026 – L’attesa è ormai finita, mancano poche ore e inizierà ufficialmente la ventesima edizione dell’Aspria Tennis Cup – Trofeo BCS. Il torneo Atp Challenger, che si gioca da domenica 28 giugno a domenica 5 luglio sui campi in terra rossa dell’Aspria Harbour Club di Milano, festeggia 20 anni ed è pronto a farlo in grande stile.
Tabellone principale e qualificazioni
Domenica 28 giugno via alle qualificazioni, poi da lunedì 29 tocca al tabellone principale con i match di primo turno. Proprio il main draw (sia di singolo che di doppio) è stato sorteggiato oggi e subito propone match molto interessanti. In particolare, nel singolare il campione in carica Marco Cecchinato dovrà subito affrontare un derby contro Filippo Romano.
Esordio non facile per Raul Brancaccio, opposto alla testa di serie numero 2 Basilashvili, mentre Vasamì avrà come primo avversario Rincon. Tra gli ex vincitori del torneo, Diaz Acosta aspetta il colombiano Tobon mentre Gomez è atteso dalla sfida con Heide. La testa di serie numero 1 Comesana attende invece un qualificato.
E proprio per quanto riguarda le qualificazioni, si inizia alle 10 del mattino di domenica 28 giugno con ben 13 italiani impegnati.
Biglietti in vendita
Il tabellone dell’Aspria Tennis Cup – Trofeo BCS 2026 promette grande spettacolo e otto giorni di tennis di altissimo livello. Per questo, gli appassionati possono già prenotare un posto sulle tribune dell’Aspria Harbour Club di Via Cascina Bellaria: i tagliandi, anche per la nuova Area Hospitality, sono in vendita sul circuito Ticketone.
L’ingresso al circolo sarà gratuito da domenica 28 a martedì 30 giugno. Poi, dal 1° luglio sarà aperta anche una biglietteria presso il circolo.
Copertura televisiva
Forte anche la copertura televisiva, con la finale di domenica 5 luglio che sarà trasmessa in diretta da SuperTennis e tutto il torneo che sarà disponibile in live streaming su Challenger TV.
Challenger 75 Milano – Tabellone Principale – terra
(1) Francisco Comesana vs Qualifier
Diego Dedura vs Miguel Damas
Daniel Rincon vs (JR) Jacopo Vasami
Qualifier vs (6) Jurij Rodionov
(3) Facundo Diaz Acosta vs (NG) Miguel Tobon
Michele Ribecai vs Qualifier
(JR) Niels McDonald vs (WC) Juan Cruz Martin Manzano
David Jorda Sanchis vs (8) Juan Carlos Prado Angelo
(5) Gustavo Heide vs Federico Agustin Gomez
Alex Barrena vs Hugo Dellien
Sumit Nagal vs Francesco Passaro
Qualifier vs (4) Stefano Travaglia
(7) Elmer Moller vs Qualifier
Qualifier vs (WC) Pierluigi Basile
(WC) Filippo Romano vs Marco Cecchinato
Raul Brancaccio vs (2) Nikoloz Basilashvili
Challenger 75 Milano – Tabellone Qualificazione – terra
(7) Francesco Forti vs (WC) Fausto Tabacco
(WC) Daniele Rapagnetta vs (10) Vadym Ursu
(2) Oriol Roca Batalla vs (WC) Samuele Seghetti
(JR) Oskari Paldanius vs (8) Daniel Masur
(3) Mili Poljicak vs Alejo Sanchez Quilez
(Alt) Jacopo Bilardo vs (9) Mathys Erhard
(4) Enrico Dalla Valle vs (Alt) Federico Arnaboldi
Giuseppe La Vela vs (11) Petr Nesterov
(5) Norbert Gombos vs Manuel Mazza
(Alt) Niccolò Ciavarella vs (13) Georgii Kravchenko
(6) Tommaso Compagnucci vs (WC) Francesco Giuseppe Colasanto
Matthew William Donald vs (12) Luca Potenza
Center Court – ore 10:00
Tommaso Compagnucci vs Francesco Giuseppe Colasanto
Jacopo Bilardo vs Mathys Erhard
Oriol Roca Batalla vs Samuele Seghetti
Giuseppe La Vela vs Petr Nesterov
Court 10 – ore 10:00
Matthew William Donald vs Luca Potenza
Mili Poljicak vs Alejo Sanchez Quilez
Francesco Forti vs Fausto Tabacco
Enrico Dalla Valle vs Federico Arnaboldi (Non prima 16:00)
Court 13 – ore 10:00
Norbert Gombos vs Manuel Mazza
Niccolò Ciavarella vs Georgii Kravchenko
Oskari Paldanius vs Daniel Masur
Daniele Rapagnetta vs Vadym Ursu
TAG: Challenger Milano, Challenger Milano 2026
4 commenti
La finale a 35 euro!?!Ma stiamo scherzando???Ancora non hanno capito che sono finiti i soldi!!!
comesana
basilashvili
diaz
h.dellien
rodionov
sanchis
travaglia
moller
Succede a Milano: tabellone di quali testa di serie 1 Filippo Romano ( al quale alla presentazione del torneo , assieme a Basile era omaggiato di wc) più una del circolo a Martin Manzano. Esce il MD e Filippo Romano è in tabellone e al suo posto nel tabellone di quali Forti da tds 7 prende il posto della 1. I nomi servono per capire ….Romano è stato tolto dalle quali e inserito in MD. Sicuramente si potrà fare ma mi sembra scorrettissimo . Il tabellone delle quali è falsato specialmente nell’ordine delle tds . Mah!!!! !!!!!!!!! Organizzazione sicuramente improvvisata .
ma Nardi, non era iscritto ?