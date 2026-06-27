Da Milano Challenger, Copertina

Challenger 75 Milano: Il Tabellone Principale e di Qualificazione. Sorteggiato il tabellone principale, qualificazioni al via

27/06/2026 19:38 4 commenti
Michele Ribecai nella foto
Michele Ribecai nella foto

Aspria Tennis Cup 2026 – Trofeo BCS: sorteggiato il tabellone principale, al via le qualificazioni

Iniziano domenica 28 giugno i match di qualificazione all’Aspria Harbour Club di Milano, da lunedì spazio al main draw con le partite di primo turno

Milano, 27 giugno 2026 – L’attesa è ormai finita, mancano poche ore e inizierà ufficialmente la ventesima edizione dell’Aspria Tennis Cup – Trofeo BCS. Il torneo Atp Challenger, che si gioca da domenica 28 giugno a domenica 5 luglio sui campi in terra rossa dell’Aspria Harbour Club di Milano, festeggia 20 anni ed è pronto a farlo in grande stile.

Tabellone principale e qualificazioni

Domenica 28 giugno via alle qualificazioni, poi da lunedì 29 tocca al tabellone principale con i match di primo turno. Proprio il main draw (sia di singolo che di doppio) è stato sorteggiato oggi e subito propone match molto interessanti. In particolare, nel singolare il campione in carica Marco Cecchinato dovrà subito affrontare un derby contro Filippo Romano.

Esordio non facile per Raul Brancaccio, opposto alla testa di serie numero 2 Basilashvili, mentre Vasamì avrà come primo avversario Rincon. Tra gli ex vincitori del torneo, Diaz Acosta aspetta il colombiano Tobon mentre Gomez è atteso dalla sfida con Heide. La testa di serie numero 1 Comesana attende invece un qualificato.

E proprio per quanto riguarda le qualificazioni, si inizia alle 10 del mattino di domenica 28 giugno con ben 13 italiani impegnati.

Biglietti in vendita

Il tabellone dell’Aspria Tennis Cup – Trofeo BCS 2026 promette grande spettacolo e otto giorni di tennis di altissimo livello. Per questo, gli appassionati possono già prenotare un posto sulle tribune dell’Aspria Harbour Club di Via Cascina Bellaria: i tagliandi, anche per la nuova Area Hospitality, sono in vendita sul circuito Ticketone.

L’ingresso al circolo sarà gratuito da domenica 28 a martedì 30 giugno. Poi, dal 1° luglio sarà aperta anche una biglietteria presso il circolo.

Copertura televisiva

Forte anche la copertura televisiva, con la finale di domenica 5 luglio che sarà trasmessa in diretta da SuperTennis e tutto il torneo che sarà disponibile in live streaming su Challenger TV.

ITA Challenger 75 Milano – Tabellone Principale – terra
(1) Francisco Comesana ARG vs Qualifier
Diego Dedura GER vs Miguel Damas ESP
Daniel Rincon ESP vs (JR) Jacopo Vasami ITA
Qualifier vs (6) Jurij Rodionov AUT

(3) Facundo Diaz Acosta ARG vs (NG) Miguel Tobon COL
Michele Ribecai ITA vs Qualifier
(JR) Niels McDonald GER vs (WC) Juan Cruz Martin Manzano ITA
David Jorda Sanchis ESP vs (8) Juan Carlos Prado Angelo BOL

(5) Gustavo Heide BRA vs Federico Agustin Gomez ARG
Alex Barrena ARG vs Hugo Dellien BOL
Sumit Nagal IND vs Francesco Passaro ITA
Qualifier vs (4) Stefano Travaglia ITA

(7) Elmer Moller DEN vs Qualifier
Qualifier vs (WC) Pierluigi Basile ITA
(WC) Filippo Romano ITA vs Marco Cecchinato ITA
Raul Brancaccio ITA vs (2) Nikoloz Basilashvili GEO



ITA Challenger 75 Milano – Tabellone Qualificazione – terra
(7) Francesco Forti ITA vs (WC) Fausto Tabacco ITA
(WC) Daniele Rapagnetta ITA vs (10) Vadym Ursu UKR

(2) Oriol Roca Batalla ESP vs (WC) Samuele Seghetti ITA
(JR) Oskari Paldanius FIN vs (8) Daniel Masur GER

(3) Mili Poljicak CRO vs Alejo Sanchez Quilez ESP
(Alt) Jacopo Bilardo ITA vs (9) Mathys Erhard FRA

(4) Enrico Dalla Valle ITA vs (Alt) Federico Arnaboldi ITA
Giuseppe La Vela ITA vs (11) Petr Nesterov BUL

(5) Norbert Gombos SVK vs Manuel Mazza ITA
(Alt) Niccolò Ciavarella ITA vs (13) Georgii Kravchenko UKR

(6) Tommaso Compagnucci ITA vs (WC) Francesco Giuseppe Colasanto ITA
Matthew William Donald CZE vs (12) Luca Potenza ITA



Center Court – ore 10:00
Tommaso Compagnucci ITA vs Francesco Giuseppe Colasanto ITA
Jacopo Bilardo ITA vs Mathys Erhard FRA
Oriol Roca Batalla ESP vs Samuele Seghetti ITA
Giuseppe La Vela ITA vs Petr Nesterov BUL

Court 10 – ore 10:00
Matthew William Donald CZE vs Luca Potenza ITA
Mili Poljicak CRO vs Alejo Sanchez Quilez ESP
Francesco Forti ITA vs Fausto Tabacco ITA
Enrico Dalla Valle ITA vs Federico Arnaboldi ITA (Non prima 16:00)

Court 13 – ore 10:00
Norbert Gombos SVK vs Manuel Mazza ITA
Niccolò Ciavarella ITA vs Georgii Kravchenko UKR
Oskari Paldanius FIN vs Daniel Masur GER
Daniele Rapagnetta ITA vs Vadym Ursu UKR

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4 commenti

ste.nirvana 27-06-2026 21:06

La finale a 35 euro!?!Ma stiamo scherzando???Ancora non hanno capito che sono finiti i soldi!!!

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brizz 27-06-2026 21:03

comesana

basilashvili

diaz
h.dellien

rodionov
sanchis
travaglia
moller

 3
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ospite1 (Guest) 27-06-2026 20:18

Succede a Milano: tabellone di quali testa di serie 1 Filippo Romano ( al quale alla presentazione del torneo , assieme a Basile era omaggiato di wc) più una del circolo a Martin Manzano. Esce il MD e Filippo Romano è in tabellone e al suo posto nel tabellone di quali Forti da tds 7 prende il posto della 1. I nomi servono per capire ….Romano è stato tolto dalle quali e inserito in MD. Sicuramente si potrà fare ma mi sembra scorrettissimo . Il tabellone delle quali è falsato specialmente nell’ordine delle tds . Mah!!!! !!!!!!!!! Organizzazione sicuramente improvvisata .

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rikrob (Guest) 27-06-2026 20:11

ma Nardi, non era iscritto ?

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