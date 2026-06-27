Challenger 75 Milano: Il Tabellone Principale e di Qualificazione. Sorteggiato il tabellone principale, qualificazioni al via

Aspria Tennis Cup 2026 – Trofeo BCS: sorteggiato il tabellone principale, al via le qualificazioni

Iniziano domenica 28 giugno i match di qualificazione all’Aspria Harbour Club di Milano, da lunedì spazio al main draw con le partite di primo turno

Milano, 27 giugno 2026 – L’attesa è ormai finita, mancano poche ore e inizierà ufficialmente la ventesima edizione dell’Aspria Tennis Cup – Trofeo BCS. Il torneo Atp Challenger, che si gioca da domenica 28 giugno a domenica 5 luglio sui campi in terra rossa dell’Aspria Harbour Club di Milano, festeggia 20 anni ed è pronto a farlo in grande stile.

Tabellone principale e qualificazioni

Domenica 28 giugno via alle qualificazioni, poi da lunedì 29 tocca al tabellone principale con i match di primo turno. Proprio il main draw (sia di singolo che di doppio) è stato sorteggiato oggi e subito propone match molto interessanti. In particolare, nel singolare il campione in carica Marco Cecchinato dovrà subito affrontare un derby contro Filippo Romano.

Esordio non facile per Raul Brancaccio, opposto alla testa di serie numero 2 Basilashvili, mentre Vasamì avrà come primo avversario Rincon. Tra gli ex vincitori del torneo, Diaz Acosta aspetta il colombiano Tobon mentre Gomez è atteso dalla sfida con Heide. La testa di serie numero 1 Comesana attende invece un qualificato.

E proprio per quanto riguarda le qualificazioni, si inizia alle 10 del mattino di domenica 28 giugno con ben 13 italiani impegnati.

Biglietti in vendita

Il tabellone dell’Aspria Tennis Cup – Trofeo BCS 2026 promette grande spettacolo e otto giorni di tennis di altissimo livello. Per questo, gli appassionati possono già prenotare un posto sulle tribune dell’Aspria Harbour Club di Via Cascina Bellaria: i tagliandi, anche per la nuova Area Hospitality, sono in vendita sul circuito Ticketone.

L’ingresso al circolo sarà gratuito da domenica 28 a martedì 30 giugno. Poi, dal 1° luglio sarà aperta anche una biglietteria presso il circolo.

Copertura televisiva

Forte anche la copertura televisiva, con la finale di domenica 5 luglio che sarà trasmessa in diretta da SuperTennis e tutto il torneo che sarà disponibile in live streaming su Challenger TV.

Challenger 75 Milano – Tabellone Principale – terra

(1) Francisco Comesana vs Qualifier

Diego Dedura vs Miguel Damas

Daniel Rincon vs (JR) Jacopo Vasami

Qualifier vs (6) Jurij Rodionov

(3) Facundo Diaz Acosta vs (NG) Miguel Tobon

Michele Ribecai vs Qualifier

(JR) Niels McDonald vs (WC) Juan Cruz Martin Manzano

David Jorda Sanchis vs (8) Juan Carlos Prado Angelo

(5) Gustavo Heide vs Federico Agustin Gomez

Alex Barrena vs Hugo Dellien

Sumit Nagal vs Francesco Passaro

Qualifier vs (4) Stefano Travaglia

(7) Elmer Moller vs Qualifier

Qualifier vs (WC) Pierluigi Basile

(WC) Filippo Romano vs Marco Cecchinato

Raul Brancaccio vs (2) Nikoloz Basilashvili





(7) Francesco Fortivs (WC) Fausto Tabacco(WC) Daniele Rapagnettavs (10) Vadym Ursu

(2) Oriol Roca Batalla vs (WC) Samuele Seghetti

(JR) Oskari Paldanius vs (8) Daniel Masur

(3) Mili Poljicak vs Alejo Sanchez Quilez

(Alt) Jacopo Bilardo vs (9) Mathys Erhard

(4) Enrico Dalla Valle vs (Alt) Federico Arnaboldi

Giuseppe La Vela vs (11) Petr Nesterov

(5) Norbert Gombos vs Manuel Mazza

(Alt) Niccolò Ciavarella vs (13) Georgii Kravchenko

(6) Tommaso Compagnucci vs (WC) Francesco Giuseppe Colasanto

Matthew William Donald vs (12) Luca Potenza

Center Court – ore 10:00

Tommaso Compagnucci vs Francesco Giuseppe Colasanto

Jacopo Bilardo vs Mathys Erhard

Oriol Roca Batalla vs Samuele Seghetti

Giuseppe La Vela vs Petr Nesterov

Court 10 – ore 10:00

Matthew William Donald vs Luca Potenza

Mili Poljicak vs Alejo Sanchez Quilez

Francesco Forti vs Fausto Tabacco

Enrico Dalla Valle vs Federico Arnaboldi (Non prima 16:00)

Court 13 – ore 10:00

Norbert Gombos vs Manuel Mazza

Niccolò Ciavarella vs Georgii Kravchenko

Oskari Paldanius vs Daniel Masur

Daniele Rapagnetta vs Vadym Ursu