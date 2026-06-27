Keys vola a Wimbledon con il pieno di fiducia: terzo titolo a Eastbourne (Video partita)

Madison Keys arriva a Wimbledon con la fiducia al massimo. La statunitense ha conquistato il titolo nel WTA di Eastbourne superando in finale la tedesca Tatjana Maria con il punteggio di 7-5 6-4, confermandosi ancora una volta una delle giocatrici più pericolose sull’erba.

Per Keys si tratta dell’undicesimo titolo WTA della carriera e del quarto conquistato sull’erba, superficie sulla quale il suo tennis riesce spesso a esprimersi al meglio. Eastbourne resta un torneo speciale per lei, già vinto in passato e ora nuovamente inserito nella sua bacheca a pochi giorni dal via dei Championships.

La finale contro Maria non è stata semplice. La tedesca, grande specialista dell’erba, ha provato a mettere in difficoltà la statunitense con variazioni, tagli, cambi di ritmo e un gioco spesso proiettato in avanti. Keys, però, ha saputo restare lucida nei momenti più importanti, trovando le soluzioni giuste per disinnescare il tennis imprevedibile dell’avversaria.

La potenza della statunitense da fondo campo ha finito per fare la differenza. Keys ha imposto il suo ritmo con il servizio e con la solita aggressività di diritto, prendendo il controllo degli scambi più brevi e chiudendo la partita in due set.

Il successo arriva in un momento ideale. A pochi giorni da Wimbledon, Keys si presenta all’All England Club con ritmo partita, fiducia e sensazioni molto positive. La sua combinazione di servizio potente, colpi pesanti e capacità di comandare lo scambio può diventare un’arma decisiva sull’erba londinese.

La statunitense ha già dimostrato più volte di poter competere ad alto livello nei grandi tornei e, con questo titolo, si conferma una possibile mina vagante del tabellone femminile. Non partirà necessariamente con i riflettori puntati addosso come le principali favorite, ma nessuna giocatrice potrà permettersi di sottovalutarla.

Eastbourne consegna dunque a Wimbledon una Madison Keys in piena fiducia. La statunitense arriva a Londra con la “freccia verso l’alto” e con la certezza di avere le armi per mettere in difficoltà chiunque sull’erba.





Marco Rossi