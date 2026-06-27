Wimbledon, Paolini riparte senza pressioni: “La priorità è stare bene fisicamente”

dal nostro inviato a Londra, Enrico Milani

Dopo una prima parte di stagione complicata, condizionata da diversi problemi fisici che l’hanno fatta scivolare fino al n. 15 del ranking mondiale, Jasmine Paolini arriva a Wimbledon con un obiettivo ben preciso: ritrovare la migliore condizione senza caricarsi di aspettative. Finalista all’All England Lawn Tennis Club, la tennista azzurra vuole ritrovare continuità e competitività, consapevole che il primo passo è tornare a sentirsi bene dal punto di vista fisico.

Nel Media Day di Wimbledon, ridotto a soli quindici minuti per la protesta dei giocatori sul tema del welfare, Paolini ha parlato della sua condizione, del lavoro svolto anche sotto l’aspetto mentale e degli obiettivi per il prosieguo della stagione.

Sul welfare dei giocatori

D. Cosa pensi delle richieste avanzate dai giocatori?

Paolini: “Penso che ci sia molto rispetto per quello che facciamo e per l’impegno che mettiamo durante tutta la stagione. Noi amiamo giocare a tennis. Non si tratta semplicemente di chiedere più soldi. Gli Slam generano ricavi molto importanti e crediamo sia giusto che ci sia una distribuzione più equa. Ma non è solo una questione economica: si parla soprattutto del benessere dei giocatori, che per me è la cosa più importante.”

“La priorità è tornare a stare bene”

D. Quali sono le tue aspettative per questo Wimbledon?

Paolini: “Sinceramente non ho particolari aspettative. Voglio cercare di stare meglio dal punto di vista fisico, che è la cosa più importante. Poi provare ad alzare un po’ il livello del mio gioco ed essere più continua. Ma in questo momento la priorità è sentirmi bene con il mio corpo.”

“Sto meglio, ma ho bisogno di giocare”

D. Come stai dopo i problemi fisici delle ultime settimane?

Paolini: “Sta andando meglio. Mi sono presa il tempo necessario per recuperare. Ho bisogno soprattutto di stare in campo e sto cercando di farlo il più possibile, compatibilmente con la mia condizione fisica. Come dicevo, è importante non avere troppe aspettative. Bisogna pensare alla prima partita, fare il meglio possibile e sperare che il fisico mi accompagni. Stiamo facendo tutto il possibile e metterò in campo il cento per cento di quello che ho. Spero di sentirmi sempre meglio, sia qui sia nei tornei che seguiranno Wimbledon.”

Il lavoro con la psicologa

D. Hai lavorato anche sull’aspetto mentale?

Paolini: “È un lavoro che porto avanti da tempo con una psicologa. Mi aiuta a conoscermi meglio e a capire le dinamiche della mia mente. Non è qualcosa che si risolve schiacciando un interruttore, è un percorso lungo. Ogni tanto si inciampa, poi ci si rialza, come succede in tutte le cose. Per me è una parte molto importante del lavoro.”

“Voglio tornare competitiva ai massimi livelli”

D. Quali sono oggi le tue aspettative per il resto della carriera?

Paolini: “Mi piacerebbe continuare a migliorarmi, perché è per questo che ogni giorno si scende in campo. Vorrei tornare a essere competitiva ai massimi livelli. Quest’anno tante partite sono state molto equilibrate e alla fine le ho perse. È questo l’aspetto che mi dispiace di più della stagione. Le cose possono andare bene oppure male, ma io cerco sempre di dare il massimo. Vorrei tornare a sentirmi davvero competitiva ai livelli più alti.”