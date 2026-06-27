Muchova trionfa a Bad Homburg: Osaka si ritira in finale a due giorni da Wimbledon (Video partita)

Karolina Muchova conquista il WTA 500 di Bad Homburg, ma la finale si chiude nel modo più amaro per Naomi Osaka. La giapponese è stata costretta al ritiro per un problema fisico quando il punteggio era di 6-1 1-0 in favore della ceca.

A due giorni dall’inizio di Wimbledon, Osaka ha preferito non correre rischi dopo aver avvertito fastidi al piede sinistro. La giapponese, alla prima finale della carriera sull’erba, ha così abbandonato il campo dopo pochi minuti del secondo set, con l’obiettivo di non aggravare la situazione in vista dei Championships.

Fino al momento del ritiro, Muchova aveva dominato la partita. La ceca ha imposto fin dal primo game un tennis aggressivo, vario e molto efficace, alternando cambi di direzione, smorzate e frequenti discese a rete. Una combinazione che ha tolto ritmo a Osaka e le ha impedito di entrare realmente nel match.

Il 6-1 del primo set ha fotografato con chiarezza la superiorità di Muchova, apparsa brillante negli spostamenti e lucida nella gestione degli scambi. La ceca ha poi aperto il secondo parziale con un nuovo game vinto, prima che Osaka decidesse di fermarsi.

Per la giapponese resta comunque una settimana positiva. Osaka ha ritrovato buone sensazioni su una superficie storicamente complicata per lei e ha raggiunto la sua prima finale sull’erba. Ora, però, tutta l’attenzione sarà concentrata sul recupero fisico in vista di Wimbledon.

Per Muchova si tratta invece del secondo titolo del 2026, dopo il successo conquistato a Dubai. Un risultato che conferma il suo ottimo momento e la proietta verso Londra con grande fiducia.

Dopo anni segnati da problemi fisici, la ceca sembra aver ritrovato continuità e qualità. Il trionfo di Bad Homburg la conferma come una delle giocatrici più pericolose sull’erba, capace di esprimere un tennis completo, elegante e difficile da leggere per qualsiasi avversaria.

Il torneo tedesco lascia quindi due indicazioni importanti: Muchova arriva a Wimbledon con il vento in poppa, mentre Osaka dovrà valutare con attenzione le condizioni del piede. Il talento della giapponese resta evidente, ma a Londra il primo obiettivo sarà presentarsi in campo senza limitazioni.





Marco Rossi