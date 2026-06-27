Wimbledon 2026 - Day 1 ATP, Copertina, WTA

Wimbledon: Il programma completo di Lunedì 29 Giugno 2026. In campo tre azzurri. C’è il debutto del n.1 del mondo, il nostro Jannik Sinner

27/06/2026 12:39 6 commenti
Jannik Sinner nella foto - Foto Getty Images
Jannik Sinner nella foto - Foto Getty Images

Centre Court – Ore: 2:30pm
J. Sinner ITA vs M. Kecmanovic SRB
A. Sabalenka IOA vs T. Kostovic SRB
Y. Wu CHN vs N. Djokovic SRB

No.1 Court – Ore: 2:00pm
A. Ruzic CRO vs E. Raducanu GBR
M. Cilic CRO vs D. Medvedev IOA
M. Linette POL vs M. Andreeva IOA

No.2 Court – Ore: 12:00am
J. Pegula USA vs D. Vidmanova CZE
M. Zheng USA vs C. Norrie GBR
F. Auger-Aliassime CAN vs A. Shevchenko KAZ
T. Korpatsch GER vs C. Gauff USA

No.3 Court – Ore: 12:00am
R. Jodar ESP vs F. Gill GBR
C. Ruud NOR vs H. Hurkacz POL
E. Jacquemot FRA vs N. Osaka JPN
B. Krejcikova CZE vs H. Klugman GBR

Court 12 – Ore: 12:00am
M. Sawangkaew THA vs M. Chwalinska POL
A. Rinderknech FRA vs O. Tarvet GBR
K. Muchova CZE vs A. Zakharova IOA
B. Nakashima USA vs J. Pinnington Jones GBR

Court 18 – Ore: 12:00am
B. Bencic SUI vs M. Stojsavljevic GBR
A. Muller FRA vs T. Paul USA
R. Bautista Agut ESP vs J. Fonseca BRA
L. Fernandez CAN vs J. Tjen INA

Court 4 – Ore: 12:00am
E. Nava USA vs I. Buse PER
A. Parks USA vs A. Dudeney GBR
T. Tirante ARG vs F. Marozsan HUN
S. Sierra ARG vs A. Bondar HUN

Court 5 – Ore: 12:00am
M. Trungelliti ARG vs M. Damm USA
S. Kwon KOR vs M. Landaluce ESP
O. Oliynykova UKR vs M. Kessler USA
D. Yastremska UKR vs A. Ito JPN

Court 6 – Ore: 12:00am
D. Shapovalov CAN vs P. Carreno Busta ESP
B. Andreescu CAN vs S. Zhang CHN
A. Vallejo PAR vs N. Mejia COL
A. Gasanova IOA vs E. Arango COL

Court 7 – Ore: 12:00am
A. Kovacevic USA vs B. van de Zandschulp NED
N. Borges POR vs T. Boyer USA
P. Stearns USA vs N. Bartunkova CZE

Court 8 – Ore: 12:00am
A. Vukic AUS vs J. Brooksby USA
H. Medjedovic SRB vs S. Ofner AUT
L. Tararudee THA vs L. Tagger AUT
J. Bouzas Maneiro ESP vs A. Potapova AUT

Court 9 – Ore: 12:00am
L. Van Assche FRA vs M. Fucsovics HUN
C. Ugo Carabelli ARG vs D. Merida ESP
C. Liu USA vs H. Vandewinkel BEL

Court 10 – Ore: 12:00am
S. Sorribes Tormo ESP vs V. Jimenez Kasintseva AND
X. Wang CHN vs E. Cocciaretto ITA
A. Walton AUS vs D. Prizmic CRO
J. de Jong NED vs R. Hijikata AUS

Court 14 – Ore: 12:00am
S. Mochizuki JPN vs M. Basing GBR
Y. Putintseva KAZ vs T. Maria GER
J. Struff GER vs S. Baez ARG
K. Siniakova CZE vs Q. Zheng CHN

Court 15 – Ore: 12:00am
J. Cristian ROU vs I. Jovic USA
A. Li USA vs Z. Sonmez TUR
E. Quinn USA vs L. Darderi ITA
M. Frech POL vs A. Kalinskaya IOA

Court 16 – Ore: 12:00am
A. Rublev IOA vs R. Safiullin IOA
H. Gaston FRA vs S. Tsitsipas GRE
M. Xu GBR vs D. Kasatkina AUS
E. Alexandrova IOA vs P. Udvardy HUN

Court 17 – Ore: 12:00am
D. Svrcina CZE vs L. Tien USA
J. Ostapenko LAT vs H. Dart GBR
A. Davidovich Fokina ESP vs J. Cerundolo ARG
F. Jones GBR vs D. Parry FRA

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6 commenti

Luca (Guest) 27-06-2026 14:31

Scritto da JannikUberAlles
Scusate ma Kyrgios l’hanno messo sul campo #19?
Ahahahah

18

 6
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Luca (Guest) 27-06-2026 14:29

Scritto da MAURO
Chissà perché il più delle volte che si parla di Sinner, si tende spesso a sottolineare il nostro.

Sarà perché è un nostro connazionale

5
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Lorenzo (Guest) 27-06-2026 14:28

Scritto da MAURO
Chissà perché il più delle volte che si parla di Sinner, si tende spesso a sottolineare il nostro.

Embè…

 4
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MAURO (Guest) 27-06-2026 13:57

Chissà perché il più delle volte che si parla di Sinner, si tende spesso a sottolineare il nostro.

 3
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Spinoza (Guest) 27-06-2026 13:05

Partite belle ce ne sono. Quinn potrebbe essere parecchio indigesto

 2
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JannikUberAlles 27-06-2026 13:00

Scusate ma Kyrgios l’hanno messo sul campo #19?

Ahahahah 😀

 1
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+1: il capitano, Inox, marcauro