Djokovic lancia un messaggio a Federer e Nadal: “Potremmo lavorare insieme”

Novak Djokovic guarda già oltre il campo e non chiude la porta a future collaborazioni con Rafael Nadal e Roger Federer. Il serbo, protagonista insieme allo spagnolo e allo svizzero di una delle rivalità più iconiche nella storia del tennis, ha spiegato di essere aperto a condividere nuovi progetti con i suoi due grandi rivali di sempre.

Le dichiarazioni sono arrivate durante un evento legato alla nuova partnership tra Djokovic e General Atlantic, una delle più importanti società globali di investimento. Un’occasione in cui il serbo ha parlato non solo del proprio futuro imprenditoriale, ma anche del rapporto con gli altri due membri dei celebri Big Three.

“Mi piacerebbe avere l’opportunità di sedermi con loro due, solo noi tre, senza interruzioni né distrazioni, e parlare di tutto”, ha raccontato Djokovic. “Di come ci siamo sentiti giocando l’uno contro l’altro, di cosa pensavamo l’uno dell’altro. Sono sicuro che ci sarebbe moltissimo da dire a quel tavolo”.

Il serbo ha immaginato un confronto intimo e diretto con Federer e Nadal, un modo per ripercorrere una fase irripetibile del tennis maschile. Per quasi vent’anni, i tre hanno diviso il circuito, riscritto record e dato vita ad alcune delle partite più memorabili di sempre.

Djokovic, però, ha allargato il discorso anche al piano professionale. Il campione serbo si è detto disponibile a collaborare con Nadal e Federer in futuro: “Naturalmente sono sempre aperto a fare affari e a lavorare con loro anche nel mondo del tennis, dello sport, della tecnologia o in qualsiasi altro progetto”.

Le sue parole arrivano in un momento particolare. Federer ha già chiuso la carriera da tempo, Nadal ha recentemente lasciato il tennis professionistico, mentre Djokovic continua a competere ai massimi livelli. Nonostante ciò, anche il serbo sta iniziando a guardare con sempre maggiore attenzione alle opportunità fuori dal campo.

La nuova alleanza con General Atlantic rappresenta un passaggio importante in questa direzione. Djokovic ha spiegato che si tratta della sua prima collaborazione di questo tipo e ha definito l’accordo “un’opportunità per me personalmente, per la mia eredità e per il mio marchio”.

Il serbo ha poi descritto il proprio modo di intendere gli affari: “Mi piace rompere gli schemi e sfidare lo status quo, dentro e fuori dal campo”. Per questo, ha aggiunto, cerca partner con una mentalità simile, capaci di accompagnarlo nell’esplorazione di nuovi settori e nuovi mercati.

“Voglio esplorare altre aree, altri mercati e altre industrie, ma sempre insieme alle persone più preparate, vincenti e riconosciute come leader nel loro settore”, ha concluso Djokovic.

Il messaggio lanciato a Nadal e Federer è chiaro: la rivalità sportiva potrebbe un giorno trasformarsi in una collaborazione. Dopo aver segnato un’epoca in campo, i tre grandi campioni potrebbero ritrovarsi, questa volta, attorno allo stesso tavolo per costruire qualcosa insieme.





Francesco Paolo Villarico