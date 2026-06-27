Italiani e Italiane nei tornei ITF Copertina, Future

Italiani e Italiane nei tornei ITF: I risultati di Sabato 27 Giugno 2026

27/06/2026 08:23 2 commenti
Deborah Chiesa - Foto Mattia Martegani
Deborah Chiesa - Foto Mattia Martegani

ITF UOMINI – SINGOLARE: M15 Bergamo (Italia), terra battuta – Semifinali
14:00 Scomparin P. R. ITA vs Oradini G. ITA

Il match deve ancora iniziare

15:30 Tabacco F. ITA vs Arnaboldi F. ITA

Il match deve ancora iniziare




ITF UOMINI – SINGOLARE: M15 Kursumlijska Banja 6 (Serbia), terra battuta – Semifinali
10:00 de Marchi A. ITA vs Misasi G. ITA
ITF M15 Kursumlijska Banja - 2026-06-21T00:00:00Z
Andrea De Marchi
40
2
Giannicola Misasi
40
3
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ITF UOMINI – SINGOLARE: M25 Tanger (Marocco), terra battuta – Semifinali
12:00 Dlimi Y. MAR vs Rottoli L. ITA
Il match deve ancora iniziare




ITF DONNE – SINGOLARE: W15 Galati (Romania), terra battuta – Semifinali
09:00 Balan S. V. ROU vs Fornasieri C. ITA
ITF W15 Galati - 2026-06-21T00:00:00Z
Sara Victoria Balan
15
3
5
Chiara Fornasieri
0
6
2
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ITF DONNE – SINGOLARE: W35 Tarvisio (Italia), terra battuta – Finale
15:30 Chiesa D. ITA vs Zelnickova R. SVK
Il match deve ancora iniziare

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2 commenti

utente non registrato 27-06-2026 10:29

Galati
Inaspettata semifinale di Fornasieri che compensa le premature uscite da tds n 1 di E. Chiesa in questo torneo e di zanolini in olanda. Per altro se raggiungesse la finale sarebbe la seconda nel giro di poche settimane dopo quella ottenuta in serbia

Tarvisio

13 italiane in tabellone, a salvare la faccia per le italiane ci ha pensato per fortuna Chiesa, che per altro non partiva da tds e ha eliminato la n 1 janicevic e ha recuperato un match quasi perso ai quarti contro la ciric bagaric, che fino ad allora stava facendo strage di italiane
Nello stesso torneo erano tds n 2 e 3 urgesi e basiletti, le eroine di Roma che battevano a ripetizione top 100: la prima è stata eliminata al primo turno da tsygurova, la seconda, arrivata a fatica in semi, è stata eliminata dalla sconosciuta zelnikova
Da segnalare anche la prematura ennesima eliminazione al 1 t di paoletti, che dopo aver vinto il primo set, ha perso al tiebreak il secondo e poi il match è stato rinviato al giorno dopo. Tornata in campo piu fresca, ha perso 7-6 con la ciric bagaric. Le ultime uscite della Paoletti stanno purtroppo segnalando che ha un’autonomia di gioco di un’oretta scarsa al momento. Poi va in tilt

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Giovanni (Guest) 27-06-2026 10:25

È ovvio che la speranza del momento è la Grant, me ne rallegro pure io. Eppure sarei ancora più felice di veder tornare almeno alle qualificazioni Slam la Chiesa, sarebbe un meritatissimo premio a volontà e capacità di recupero e superamento di periodi piuttosto tribolati. Chi non si arrende mai non può che avere la mia ammirazione.

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