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Italiani e Italiane nei tornei ITF: I risultati di Sabato 27 Giugno 2026
27/06/2026 08:23 2 commenti
ITF UOMINI – SINGOLARE: M15 Bergamo (Italia), terra battuta – Semifinali
14:00 Scomparin P. R. vs Oradini G.
Il match deve ancora iniziare
15:30 Tabacco F. vs Arnaboldi F.
Il match deve ancora iniziare
ITF UOMINI – SINGOLARE: M15 Kursumlijska Banja 6 (Serbia), terra battuta – Semifinali
10:00 de Marchi A. vs Misasi G.
ITF M15 Kursumlijska Banja - 2026-06-21T00:00:00Z
Andrea De Marchi•
40
2
Giannicola Misasi
40
3
Servizio
Svolgimento
Set 1
Andrea De Marchi
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
2-3
Giannicola Misasi
15-0
30-0
40-0
40-15
2-2 → 2-3
Andrea De Marchi
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
1-2 → 2-2
Giannicola Misasi
15-0
30-0
40-0
1-1 → 1-2
Andrea De Marchi
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
0-1 → 1-1
Giannicola Misasi
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
0-0 → 0-1
ITF UOMINI – SINGOLARE: M25 Tanger (Marocco), terra battuta – Semifinali
12:00 Dlimi Y. vs Rottoli L.
Il match deve ancora iniziare
ITF DONNE – SINGOLARE: W15 Galati (Romania), terra battuta – Semifinali
09:00 Balan S. V. vs Fornasieri C.
ITF W15 Galati - 2026-06-21T00:00:00Z
Sara Victoria Balan
15
3
5
Chiara Fornasieri•
0
6
2
Servizio
Svolgimento
Set 2
Chiara Fornasieri
0-15
5-2
Sara Victoria Balan
15-15
30-15
40-15
4-2 → 5-2
Chiara Fornasieri
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
3-2 → 4-2
Sara Victoria Balan
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
3-1 → 3-2
Chiara Fornasieri
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
2-1 → 3-1
Sara Victoria Balan
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
1-1 → 2-1
Chiara Fornasieri
0-15
0-30
0-40
0-1 → 1-1
Sara Victoria Balan
0-15
15-15
15-30
15-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Risultato
3-6
Chiara Fornasieri
15-0
30-0
40-0
3-5 → 3-6
Sara Victoria Balan
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
3-4 → 3-5
Chiara Fornasieri
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
2-4 → 3-4
Sara Victoria Balan
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
1-4 → 2-4
Chiara Fornasieri
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
1-3 → 1-4
Sara Victoria Balan
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
1-2 → 1-3
Chiara Fornasieri
15-0
30-0
40-0
40-15
1-1 → 1-2
Sara Victoria Balan
15-0
30-0
30-15
40-15
0-1 → 1-1
Chiara Fornasieri
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
0-0 → 0-1
ITF DONNE – SINGOLARE: W35 Tarvisio (Italia), terra battuta – Finale
15:30 Chiesa D. vs Zelnickova R.
Il match deve ancora iniziare
TAG: Italiane nei tornei ITF, Italiani nei Future
2 commenti
Galati
Inaspettata semifinale di Fornasieri che compensa le premature uscite da tds n 1 di E. Chiesa in questo torneo e di zanolini in olanda. Per altro se raggiungesse la finale sarebbe la seconda nel giro di poche settimane dopo quella ottenuta in serbia
Tarvisio
13 italiane in tabellone, a salvare la faccia per le italiane ci ha pensato per fortuna Chiesa, che per altro non partiva da tds e ha eliminato la n 1 janicevic e ha recuperato un match quasi perso ai quarti contro la ciric bagaric, che fino ad allora stava facendo strage di italiane
Nello stesso torneo erano tds n 2 e 3 urgesi e basiletti, le eroine di Roma che battevano a ripetizione top 100: la prima è stata eliminata al primo turno da tsygurova, la seconda, arrivata a fatica in semi, è stata eliminata dalla sconosciuta zelnikova
Da segnalare anche la prematura ennesima eliminazione al 1 t di paoletti, che dopo aver vinto il primo set, ha perso al tiebreak il secondo e poi il match è stato rinviato al giorno dopo. Tornata in campo piu fresca, ha perso 7-6 con la ciric bagaric. Le ultime uscite della Paoletti stanno purtroppo segnalando che ha un’autonomia di gioco di un’oretta scarsa al momento. Poi va in tilt
È ovvio che la speranza del momento è la Grant, me ne rallegro pure io. Eppure sarei ancora più felice di veder tornare almeno alle qualificazioni Slam la Chiesa, sarebbe un meritatissimo premio a volontà e capacità di recupero e superamento di periodi piuttosto tribolati. Chi non si arrende mai non può che avere la mia ammirazione.