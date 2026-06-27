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ATP 250 Eastbourne, Maiorca, WTA 500 Bad Homburg e WTA 250 Eastbourne: I risultati completi con il dettaglio delle Finali (LIVE)

27/06/2026 07:54 1 commento
Alejandro Davidovich Fokina ESP, 05.06.1999 - Foto Getty Images
Alejandro Davidovich Fokina ESP, 05.06.1999 - Foto Getty Images

🇬🇧
ATP 250 Eastbourne
Eastbourne, Gran Bretagna  ·  27 Giugno 2026

18°C
Prevalentemente soleggiato e caldo  ·  Picco 26°C
CIELO Sole e nubi, più soleggiato nelle ore centrali
PIOGGIA Temporali solo in primissima mattinata, poi asciutto
CAMPO Erba
ERBA

Andamento della giornata — 27 Giugno
08:00
18°
09:00
19°
10:00
21°
11:00
23°
12:00
25°
13:00
25°
14:00
26°
15:00
25°
18:00
24°
22:00
20°
⚠  Allerta arancione calore estremo in East Sussex fino alle 21:00 BST
🎾  Programma del giorno — 27 Giugno
🎾
ATP 250 · Tabellone Principale
Finali · Erba
ATP 250 F
☀  Sole e nubi
✅  Asciutto
⚠  Allerta caldo
🎾  Finali
🌿  Erba

Centre Court – ore 13:00
Zizou Bergs BEL vs Ugo Humbert FRA (Non prima 15:30)

Il match deve ancora iniziare





🇪🇸
ATP 250 Maiorca
Maiorca, Spagna  ·  27 Giugno 2026

24°C
Soleggiato e molto caldo  ·  Picco 36°C
CIELO Soleggiato per tutta la giornata
PIOGGIA Assente nelle ore indicate
CAMPO Erba
ERBA

Andamento della giornata — 27 Giugno
08:00
23°
09:00
25°
10:00
27°
11:00
30°
12:00
32°
13:00
34°
14:00
35°
16:00
36°
20:00
32°
23:00
26°
⚠  Allerta gialla temperature massime estreme nell’interno di Maiorca dalle 12:00 alle 20:00 CEST
🎾  Programma del giorno — 27 Giugno
🎾
ATP 250 · Tabellone Principale
Finali · Erba
ATP 250 F
☀  Soleggiato
🔥  Molto caldo
⚠  Allerta caldo
🎾  Finali
🌿  Erba

Center Court – ore 12:00
Andre Goransson SWE / Evan King USA vs Theo Arribage FRA / Albano Olivetti FRA

Il match deve ancora iniziare

Ethan Quinn USA vs Alejandro Davidovich Fokina ESP

Il match deve ancora iniziare





🇩🇪
WTA 500 Bad Homburg
Bad Homburg, Germania  ·  27 Giugno 2026

26°C
Soleggiato, caldo estremo  ·  Picco 40°C
CIELO Soleggiato al mattino, prevalentemente soleggiato nel pomeriggio
PIOGGIA Assente nelle ore indicate
CAMPO Erba
ERBA

Andamento della giornata — 27 Giugno
08:00
26°
09:00
29°
10:00
32°
11:00
34°
12:00
35°
13:00
37°
14:00
38°
16:00
40°
19:00
36°
23:00
28°
⚠  Allerta per calore estremo fino alle 19:00 CEST: attenzione massima nelle ore centrali
🎾  Programma del giorno — 27 Giugno
🎾
WTA 500 · Tabellone Principale
Finali · Erba
WTA 500 F
☀  Soleggiato
✅  Asciutto
🔥  Caldo estremo
🎾  Finali
🌿  Erba

Centre Court – ore 11:00
(4) Karolina Muchova CZE vs (6) Naomi Osaka JPN

WTA Bad Homburg
Karolina Muchova [4]
0
0
Naomi Osaka [6]
0
0
Mostra dettagli

Aldila Sutjiadi INA / Vera Zvonareva RUS vs (3) Ellen Perez AUS / (3) Demi Schuurs NED

Il match deve ancora iniziare





🇬🇧
WTA 250 Eastbourne
Eastbourne, Gran Bretagna  ·  27 Giugno 2026

18°C
Prevalentemente soleggiato e caldo  ·  Picco 26°C
CIELO Sole e nubi, più soleggiato nelle ore centrali
PIOGGIA Temporali solo in primissima mattinata, poi asciutto
CAMPO Erba
ERBA

Andamento della giornata — 27 Giugno
08:00
18°
09:00
19°
10:00
21°
11:00
23°
12:00
25°
13:00
25°
14:00
26°
15:00
25°
18:00
24°
22:00
20°
⚠  Allerta arancione calore estremo in East Sussex fino alle 21:00 BST
🎾  Programma del giorno — 27 Giugno
🎾
WTA 250 · Tabellone Principale
Finali · Erba
WTA 250 F
☀  Sole e nubi
✅  Asciutto
⚠  Allerta caldo
🎾  Finali
🌿  Erba

Centre Court – ore 13:00
Tatjana Maria GER vs (2) Madison Keys USA

Il match deve ancora iniziare

(1) Gabriela Dabrowski CAN / (1) Luisa Stefani BRA vs Jesika Maleckova CZE / Miriam Skoch CZE

Il match deve ancora iniziare

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1 commento

Gaz (Guest) 27-06-2026 09:21

La Osaka era tornata ad impressionarmi favorevolmente al primo turno di Madrid,che ho avuto occasione di vedere, infatti ha poi vinto i suoi buoni match tra Madrid, Roma e RG , fermata solo da Sabalenka (2 volte) e Swiatek,dopo gli ottavi a Parigi è esplosa qui,con un percorso da guerra,che ha portato la striscia favorevole a 7-1.
Dall’Australian Open 2021 non ha più visto un trofeo importante,se non un W125 lo scorso anno,ma ha visto tante peripezie personali.
È una finale di grande effetto quella con Muchova,per quanto mi riguarda una finale superiore alle mie aspettative nella settimana pre slam,non ci contavo quasi più di una Osaka a questi livelli.
Non sono mancati invece i grandi risultati su questa superficie per Keys e Maria,per l’americana (data favoritissima) sarebbe la terza vittoria a Eastbourne.
Per la Maria il discorso si sposta anche più avanti, l’eventuale secondo turno di Wimbledon contro Jovic toglierà sicuramente di mezzo,prematuramente, una possibile protagonista, bisogna dirlo a questo punto anche della Maria come della Jovic.

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