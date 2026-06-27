ATP 250 Eastbourne, Maiorca, WTA 500 Bad Homburg e WTA 250 Eastbourne: I risultati completi con il dettaglio delle Finali (LIVE)
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18°C
Prevalentemente soleggiato e caldo · Picco 26°C
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✅ Asciutto
⚠ Allerta caldo
🎾 Finali
🌿 Erba
Centre Court – ore 13:00
Zizou Bergs vs Ugo Humbert (Non prima 15:30)
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24°C
Soleggiato e molto caldo · Picco 36°C
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🔥 Molto caldo
⚠ Allerta caldo
🎾 Finali
🌿 Erba
Center Court – ore 12:00
Andre Goransson / Evan King vs Theo Arribage / Albano Olivetti
Ethan Quinn vs Alejandro Davidovich Fokina
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26°C
Soleggiato, caldo estremo · Picco 40°C
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19:00
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36°
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23:00
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✅ Asciutto
🔥 Caldo estremo
🎾 Finali
🌿 Erba
Centre Court – ore 11:00
(4) Karolina Muchova vs (6) Naomi Osaka
Aldila Sutjiadi / Vera Zvonareva vs (3) Ellen Perez / (3) Demi Schuurs
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18°C
Prevalentemente soleggiato e caldo · Picco 26°C
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08:00
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18°
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09:00
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19°
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10:00
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25°
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13:00
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25°
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14:00
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26°
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15:00
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25°
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18:00
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22:00
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20°
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✅ Asciutto
⚠ Allerta caldo
🎾 Finali
🌿 Erba
Centre Court – ore 13:00
Tatjana Maria vs (2) Madison Keys
(1) Gabriela Dabrowski / (1) Luisa Stefani vs Jesika Maleckova / Miriam Skoch
TAG: Circuito ATP, Circuito WTA
1 commento
La Osaka era tornata ad impressionarmi favorevolmente al primo turno di Madrid,che ho avuto occasione di vedere, infatti ha poi vinto i suoi buoni match tra Madrid, Roma e RG , fermata solo da Sabalenka (2 volte) e Swiatek,dopo gli ottavi a Parigi è esplosa qui,con un percorso da guerra,che ha portato la striscia favorevole a 7-1.
Dall’Australian Open 2021 non ha più visto un trofeo importante,se non un W125 lo scorso anno,ma ha visto tante peripezie personali.
È una finale di grande effetto quella con Muchova,per quanto mi riguarda una finale superiore alle mie aspettative nella settimana pre slam,non ci contavo quasi più di una Osaka a questi livelli.
Non sono mancati invece i grandi risultati su questa superficie per Keys e Maria,per l’americana (data favoritissima) sarebbe la terza vittoria a Eastbourne.
Per la Maria il discorso si sposta anche più avanti, l’eventuale secondo turno di Wimbledon contro Jovic toglierà sicuramente di mezzo,prematuramente, una possibile protagonista, bisogna dirlo a questo punto anche della Maria come della Jovic.