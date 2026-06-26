Jannik a caccia della doppietta a Wimbledon. Nell’Era Open in nove si sono confermati campioni

“Back to back” dicono a Londra, frase idiomatica che racconta l’impresa di chi… ripete l’impresa. Jannik Sinner si appresta ad avviare la sua sesta corsa a Wimbledon in carriera, per la prima volta da campione in carica, andando a caccia del secondo titolo consecutivo dopo lo storico trionfo del 13 luglio 2025, quando si prese una splendida rivincita su Carlos Alcaraz dopo la finale persa contro lo spagnolo a Roland Garros. Confermarsi campioni a Wimbledon è roba per pochi, nell’Era Open riuscita solo a 9 giocatori, il meglio del meglio della disciplina, eccoli in ordine cronologico:

Rod Laver

John Newcombe

Bjorn Borg

John McEnroe

Boris Becker

Pete Sampras

Roger Federer

Novak Djokovic

Carlos Alcaraz

Laver, chiamato “The Rocket”, tornò sui prati di Wimbledon quando il tennis si aprì all’era Open, chiudendo il discusso capitolo della dicotomia tra professionisti e dilettanti. Rod era banalmente il più forte di tutti e vinse i primi due titoli del “nuovo” Wimbledon, 1968 e 1969 (rispettivamente il suo terzo e quarto a Londra), quindi nei due anni successivi toccò al connazionale Newcombe. Tutto in Australia. Per ritrovare un vincitore dei Championship capace di confermarsi campione bisogna attendere l’avvento di Borg, con i suoi 5 titoli consecutivi tra ’76 e ’80. Una rivoluzione, in tutti i sensi, tecnica e di costume. Era rimasta nell’immaginario degli appassionati come poche altre, e “chiusa” simbolicamente dalla finale contro McEnroe, una delle partite più iconiche dello sport.

A succedere all'”orso” svedese come campione back to back a Wimbledon sarà proprio il suo grande rivale McEnroe, con la doppietta 1983 – 1984. L’edizione ’85 rimarrà indelebile nella storia per l’esplosione fragorosa del “power-tennis” di Becker, il più giovane campione a Wimbledon nella storia, bravo quindi a confermarsi campione anche nel 1986, negando il sogno di alzare il trofeo più ambito a Lendl. Nuovi campioni, nuovi materiali, lo stile di gioco stava cambiando rapidamente e Boris du una rottura dello status quo, niente poi fu più lo stesso.

Dagli anni ’80 si passa ai ’90 per ritrovare un campione capace di confermarsi a Wimbledon, e che campione: Sampras, ben 7 volte vincitore tra il ’93 e il 2000, con il “buco” nel 1996 grazie all’impresa di Krajicek, capace di stoppare il californiano e imporsi nell’unico Slam in carriera. Un tennis micidiale quello dell’americano, sostenuto dal servizio migliore di tutti i tempi per continuità ed efficacia, tanto che se prendeva ritmo potevi avviarti serenamente a stringergli la mano su erba…. Nemmeno le risposte eccezionali di Agassi riuscirono a stoppare la corsa di Pete.

Ci riuscì solo l’anello successivo dell’evoluzione della specie: Federer. Roger stoppò l’americano nel 2001, in un match rimasto nell’immaginario collettivo come un passaggio di consegne, anche se non immediato. Il nuovo secolo vede proprio il dominio sui prati di Church Road dello svizzero che, dopo la prima volta nel 2003 (battendo Philippoussis), ha inanellato 5 titoli di fila. Diventeranno poi 8 gli Wimbledon vinti da Federer, più di tutti.

Altra decade, altro campione: Djokovic. Dopo il primo titolo nel suo irripetibile 2011, il serbo ha vinto back to back nel 2014 – 2015, e quindi quattro titoli di fila tra 2018 e 2022 (con il 2020 nel mezzo, anno del Covid-19 e senza Championships). L’ultimo a ripetersi campione a Wimbledon è stato Alcaraz, bravo a detronizzare il nativo di Belgrado nel 2023 e ripetersi, ancora contro Novak, nel 2024, assai nettamente. Lo spagnolo fu la vittima di Jannik nel 2025. Riuscirà l’altoatesino a ripetersi e diventare il decimo campione back to back ai Championships?

Marco Mazzoni