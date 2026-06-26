Wimbledon 2026 - Doppi ATP, Copertina, WTA

Wimbledon, sorteggiati i doppi: Kyrgios-Bublik coppia spettacolo, riflettori sulle Williams. In campo Bolelli-Vavassori ed Errani-Paolini

26/06/2026 16:55 7 commenti
Serena e Venus Williams - Foto Getty Images
Serena e Venus Williams - Foto Getty Images

Il tabellone di doppio di Wimbledon 2026 promette spettacolo fin dal primo turno. Tra grandi ritorni, coppie imprevedibili, possibili incroci di lusso e ambizioni italiane, i Championships si preparano a vivere due settimane di grande interesse anche nelle prove di coppia.

Nel doppio maschile uno dei principali motivi di curiosità sarà la coppia formata da Nick Kyrgios e Alexander Bublik. I due hanno ricevuto una wild card e rappresentano una delle combinazioni più imprevedibili del tabellone: talento, fantasia, servizio e colpi fuori dagli schemi, ma anche un debutto subito molto complicato.
Kyrgios e Bublik esordiranno infatti contro Marcelo Arévalo e Mate Pavic, sesti favoriti del seeding e tra le coppie più solide del circuito. In caso di successo, però, il loro percorso potrebbe aprirsi fino a un eventuale quarto di finale contro Hugo Nys ed Édouard Roger-Vasselin.

I principali favoriti partono dalla parte bassa del tabellone. Marcel Granollers e Horacio Zeballos, teste di serie numero 2, arrivano a Wimbledon con grandi ambizioni e con la consapevolezza di essere ormai una delle coppie più affidabili del circuito. Per loro il cammino iniziale appare gestibile, anche se in semifinale potrebbe arrivare un incrocio molto duro con Kevin Krawietz e Tim Puetz.

In una possibile finale, invece, potrebbero trovare Harri Heliovaara e Henry Patten, numeri uno del tabellone e tra i riferimenti assoluti della specialità.

Ci sarà anche una componente emotiva importante con Daniel Evans. Il britannico disputerà l’ultimo Wimbledon della carriera e sarà in campo in doppio insieme a Henry Searle. Il sorteggio, però, non è stato benevolo: al primo turno affronteranno proprio Nys e Roger-Vasselin, nona coppia del seeding.

Per i colori italiani l’attenzione sarà puntata su Simone Bolelli e Andrea Vavassori, ormai stabilmente tra le coppie più competitive del circuito. Gli azzurri debutteranno contro una coppia britannica e proveranno a ritagliarsi un ruolo da protagonisti anche sull’erba londinese.

Nel doppio femminile il grande evento sarà il ritorno di Serena e Venus Williams. Le due sorelle torneranno a giocare insieme nel torneo in cui hanno costruito una parte enorme della loro leggenda. Se davvero questo dovesse essere il loro ultimo ballo a Wimbledon, il tabellone ha già preparato un percorso ricco di ostacoli.

Le Williams debutteranno contro Laura Siegemund e Renata Voracova, un esordio sulla carta affrontabile per due giocatrici che conoscono come poche altre l’erba dell’All England Club. La difficoltà, però, potrebbe crescere rapidamente: al secondo turno potrebbero incrociare Nicole Melichar-Martinez e Taylor Routliffe, quarte teste di serie.

Agli ottavi potrebbe poi arrivare la coppia formata da Beatriz Haddad Maia e Olivia Nicholls, dodicesime favorite, mentre ai quarti l’eventuale sfida avrebbe un sapore speciale anche per l’Italia: dall’altra parte della rete potrebbero esserci Sara Errani e Jasmine Paolini, teste di serie numero 6.

Errani e Paolini rappresentano una delle principali carte azzurre del tabellone femminile. La loro esperienza, la qualità tattica e l’intesa sempre più consolidata possono renderle pericolose per chiunque, anche in un quadro particolarmente competitivo.

In semifinale, Serena e Venus potrebbero trovare Katerina Siniakova e Taylor Townsend, prime favorite del torneo e una delle coppie più complete del circuito. Dall’altra parte del tabellone, tra le possibili finaliste, spiccano Gabriela Dabrowski e Luisa Stefani, seconde teste di serie, oltre a Elise Mertens e Shuai Zhang.

Il doppio di Wimbledon 2026 avrà quindi tantissimi motivi di interesse: Kyrgios e Bublik per lo spettacolo, Evans per l’ultima recita, le Williams per il ritorno da leggenda e gli italiani Bolelli-Vavassori ed Errani-Paolini per sognare un grande risultato. Anche nelle prove di coppia, l’All England Club promette emozioni forti.

GBR Wimbledon – Tabellone Principale doppio maschile
(1) H. Heliovaara FIN / H. Patten GBR vs T. Atmane FRA / L. Sanchez FRA
Q. Halys FRA / P. Herbert FRA vs M. Kiger USA / P. Trhac USA
A. Pavlasek CZE / P. Rikl CZE vs M. Giron USA / A. Tabilo CHI
R. Hijikata AUS / (16) M. Polmans AUS vs (16) J. Schnaitter GER / (16) M. Wallner GER

(10) T. Arribage FRA / A. Olivetti FRA vs O. Luz BRA / R. Matos BRA
C. Frantzen GER / R. Haase NED vs R. Ho TPE / H. Jebens GER
M. Bellucci ITA / E. Quinn USA vs F. Romboli BRA / J. Smith AUS
P. Carreno Busta ESP / (8) J. Munar ESP vs (8) G. Andreozzi ARG / (8) M. Guinard FRA

(4) S. Bolelli ITA / A. Vavassori ITA vs B. Jones GBR / J. Paris GBR
J. de Jong NED / V. Royer FRA vs A. Golubev KAZ / A. Nedovyesov KAZ
J. Duckworth AUS / M. Kecmanovic SRB vs B. Bonzi FRA / A. Rinderknech FRA
M. Melo BRA / (14) A. Molteni ARG vs (14) A. Krajicek USA / (14) N. Mektic CRO

(12) R. Cash USA / J. Tracy USA vs N. Barrientos COL / N. Borges POR
M. Gonzalez ARG / S. Gonzalez MEX vs F. Cerundolo ARG / J. Cerundolo ARG
J. Paul SUI / R. Seggerman USA vs L. Johnson GBR / J. Zielinski POL
T. Etcheverry ARG / (5) M. Kestelboim ARG vs (5) C. Harrison USA / (5) N. Skupski GBR

(6) M. Arevalo ESA / M. Pavic CRO vs A. Bublik KAZ / N. Kyrgios AUS
D. Stevenson GBR / M. Willis GBR vs A. Behar URU / J. Salisbury GBR
D. Merida ESP / C. Ugo Carabelli ARG vs Y. Bhambri IND / M. Venus NZL
D. Evans GBR / (9) H. Searle GBR vs (9) H. Nys MON / (9) E. Roger-Vasselin FRA

(15) S. Arends NED / D. Pel NED vs T. Griekspoor NED / B. van de Zandschulp NED
A. Goransson SWE / E. King USA vs P. Nouza CZE / N. Oberleitner AUT
C. Moutet FRA / A. Reymond FRA vs J. Monday GBR / H. Wendelken GBR
M. Navone ARG / (3) A. Vallejo PAR vs (3) J. Cash GBR / (3) L. Glasspool GBR

(7) K. Krawietz GER / T. Puetz GER vs Z. Bergs BEL / A. Blockx BEL
R. Burruchaga ARG / T. Tirante ARG vs R. Collignon BEL / D. Prizmic CRO
I. Buse PER / M. Trungelliti ARG vs M. Fucsovics HUN / F. Marozsan HUN
D. Hidalgo ECU / (11) M. Vocel CZE vs (11) F. Cabral POR / (11) L. Miedler AUT

(13) S. Doumbia FRA / F. Reboul FRA vs V. Kirkov USA / B. Stevens NED
Y. Hanfmann GER / J. Struff GER vs V. Kopriva CZE / F. Pieczonka POL
N. Balaji IND / M. Demoliner BRA vs S. Gille BEL / S. Verbeek NED
R. Galloway USA / (2) J. Peers AUS vs (2) M. Granollers ESP / (2) H. Zeballos ARG


GBR Wimbledon – Tabellone Principale doppio femminile
(1) K. Siniakova CZE / T. Townsend USA vs H. Chan TPE / C. Tauson DEN
A. Potapova AUT / L. Tagger AUT vs M. Bouzkova CZE / S. Sorribes Tormo ESP
Y. Starodubtseva UKR / P. Stearns USA vs I. Haverlag NED / P. Udvardy HUN
N. Kichenok UKR / (16) M. Ninomiya JPN vs (16) A. Muhammad USA / (16) F. Stollar HUN

(10) H. Guo CHN / K. Mladenovic FRA vs J. Burrage GBR / M. Stojsavljevic GBR
E. Alexandrova IOA / M. Joint AUS vs V. Erjavec SLO / P. Marcinko CRO
M. Kessler USA / D. Shnaider IOA vs A. Detiuc CZE / I. Khromacheva IOA
N. Bartunkova CZE / (8) A. Eala PHI vs (8) S. Kenin USA / (8) J. Ostapenko LAT

(3) A. Danilina KAZ / A. Krunic SRB vs L. Fernandez CAN / Y. Putintseva KAZ
S. Cirstea ROU / A. Kalinskaya IOA vs A. Kalinina UKR / D. Yastremska UKR
I. Neel EST / G. Olmos MEX vs E. Hozumi JPN / F. Wu TPE
D. Jurak Schreiber CRO / (15) A. Ruzic CRO vs (15) U. Eikeri NOR / (15) Q. Gleason USA

(11) L. Kichenok UKR / D. Krawczyk USA vs O. Oliynykova UKR / R. Zarazua MEX
X. Jiang CHN / Y. Xu CHN vs V. Golubic SUI / T. Valentova CZE
M. Chwalinska POL / S. Kraus AUT vs E. Cocciaretto ITA / A. Li USA
M. Brooks GBR / (7) A. Rajecki GBR vs (7) L. Siegemund GER / (7) V. Zvonareva IOA

(5) N. Melichar-Martinez USA / E. Routliffe NZL vs M. Kostyuk UKR / E. Ruse ROU
H. Dart GBR / M. Lumsden GBR vs A. Sutjiadi INA / J. Tjen INA
C. Osorio COL / S. Sierra ARG vs S. Williams USA / V. Williams USA
M. Kato JPN / (9) K. Rakhimova UZB vs (9) E. Perez AUS / (9) D. Schuurs NED

(13) S. Aoyama JPN / E. Liang TPE vs J. Bouzas Maneiro ESP / Z. Sonmez TUR
F. Christie GBR / E. Silva GBR vs K. Birrell AUS / T. Gibson AUS
A. Dudeney GBR / M. Xu GBR vs S. Hsieh TPE / X. Wang CHN
I. Begu ROU / (4) J. Cristian ROU vs (4) E. Mertens BEL / (4) S. Zhang CHN

(6) S. Errani ITA / J. Paolini ITA vs M. Kozyreva IOA / I. Shymanovich IOA
E. Jacquemot FRA / D. Parry FRA vs L. Noskova CZE / R. Sramkova SVK
K. Piter POL / A. Siskova CZE vs K. Boulter GBR / H. Watson GBR
J. Maleckova CZE / (12) M. Skoch CZE vs (12) T. Mihalikova SVK / (12) O. Nicholls GBR

(14) S. Hunter AUS / C. McNally USA vs A. Bondar HUN / M. Frech POL
M. Kempen BEL / A. Panova IOA vs I. Jovic USA / M. Linette POL
C. Dolehide USA / A. Parks USA vs E. Pridankina IOA / Q. Tang CHN
A. Guarachi CHI / (2) A. Rosolska POL vs (2) G. Dabrowski CAN / (2) L. Stefani BRA

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7 commenti

Mats 26-06-2026 18:40

Scritto da JannikUberAlles
Kyrgios si fermerà al 1T, come gli capita davvero spesso
Ahahahah

Si, infatti ha vinto la prima partita al rientro da un infortunio dopo mesi che non giocava.

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Rivaldo (Guest) 26-06-2026 18:34

vergognose le williams

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JannikUberAlles 26-06-2026 17:55

Kyrgios si fermerà al 1T, come gli capita davvero spesso 😉

Ahahahah 😀

 5
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Andika (Guest) 26-06-2026 17:14

È sbagliato l’articolo o il tabellone ? Quello che è scritto sulle Williams non ha senso, la Siegemund poi gioca come sempre con Zvonareva …

 4
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Zoff 26-06-2026 17:13

Le vedo male, le sorellone… Ma vabbé, lo spettacolo deve continuare

 3
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Ciccio (Guest) 26-06-2026 17:10

Coppia spettacolo al circo equestre

 2
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WTA Lover (Guest) 26-06-2026 17:05

La povera Routliffe ha cambiato nome in previsione di Wimbledon a quanto pare, scegliendo “Taylor” in onore di Townsend, probabilmente più avvezza di lei ai campi inglesi

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