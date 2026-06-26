Wimbledon, sorteggiati i doppi: Kyrgios-Bublik coppia spettacolo, riflettori sulle Williams. In campo Bolelli-Vavassori ed Errani-Paolini

Il tabellone di doppio di Wimbledon 2026 promette spettacolo fin dal primo turno. Tra grandi ritorni, coppie imprevedibili, possibili incroci di lusso e ambizioni italiane, i Championships si preparano a vivere due settimane di grande interesse anche nelle prove di coppia.

Nel doppio maschile uno dei principali motivi di curiosità sarà la coppia formata da Nick Kyrgios e Alexander Bublik. I due hanno ricevuto una wild card e rappresentano una delle combinazioni più imprevedibili del tabellone: talento, fantasia, servizio e colpi fuori dagli schemi, ma anche un debutto subito molto complicato.

Kyrgios e Bublik esordiranno infatti contro Marcelo Arévalo e Mate Pavic, sesti favoriti del seeding e tra le coppie più solide del circuito. In caso di successo, però, il loro percorso potrebbe aprirsi fino a un eventuale quarto di finale contro Hugo Nys ed Édouard Roger-Vasselin.

I principali favoriti partono dalla parte bassa del tabellone. Marcel Granollers e Horacio Zeballos, teste di serie numero 2, arrivano a Wimbledon con grandi ambizioni e con la consapevolezza di essere ormai una delle coppie più affidabili del circuito. Per loro il cammino iniziale appare gestibile, anche se in semifinale potrebbe arrivare un incrocio molto duro con Kevin Krawietz e Tim Puetz.

In una possibile finale, invece, potrebbero trovare Harri Heliovaara e Henry Patten, numeri uno del tabellone e tra i riferimenti assoluti della specialità.

Ci sarà anche una componente emotiva importante con Daniel Evans. Il britannico disputerà l’ultimo Wimbledon della carriera e sarà in campo in doppio insieme a Henry Searle. Il sorteggio, però, non è stato benevolo: al primo turno affronteranno proprio Nys e Roger-Vasselin, nona coppia del seeding.

Per i colori italiani l’attenzione sarà puntata su Simone Bolelli e Andrea Vavassori, ormai stabilmente tra le coppie più competitive del circuito. Gli azzurri debutteranno contro una coppia britannica e proveranno a ritagliarsi un ruolo da protagonisti anche sull’erba londinese.

Nel doppio femminile il grande evento sarà il ritorno di Serena e Venus Williams. Le due sorelle torneranno a giocare insieme nel torneo in cui hanno costruito una parte enorme della loro leggenda. Se davvero questo dovesse essere il loro ultimo ballo a Wimbledon, il tabellone ha già preparato un percorso ricco di ostacoli.

Le Williams debutteranno contro Laura Siegemund e Renata Voracova, un esordio sulla carta affrontabile per due giocatrici che conoscono come poche altre l’erba dell’All England Club. La difficoltà, però, potrebbe crescere rapidamente: al secondo turno potrebbero incrociare Nicole Melichar-Martinez e Taylor Routliffe, quarte teste di serie.

Agli ottavi potrebbe poi arrivare la coppia formata da Beatriz Haddad Maia e Olivia Nicholls, dodicesime favorite, mentre ai quarti l’eventuale sfida avrebbe un sapore speciale anche per l’Italia: dall’altra parte della rete potrebbero esserci Sara Errani e Jasmine Paolini, teste di serie numero 6.

Errani e Paolini rappresentano una delle principali carte azzurre del tabellone femminile. La loro esperienza, la qualità tattica e l’intesa sempre più consolidata possono renderle pericolose per chiunque, anche in un quadro particolarmente competitivo.

In semifinale, Serena e Venus potrebbero trovare Katerina Siniakova e Taylor Townsend, prime favorite del torneo e una delle coppie più complete del circuito. Dall’altra parte del tabellone, tra le possibili finaliste, spiccano Gabriela Dabrowski e Luisa Stefani, seconde teste di serie, oltre a Elise Mertens e Shuai Zhang.

Il doppio di Wimbledon 2026 avrà quindi tantissimi motivi di interesse: Kyrgios e Bublik per lo spettacolo, Evans per l’ultima recita, le Williams per il ritorno da leggenda e gli italiani Bolelli-Vavassori ed Errani-Paolini per sognare un grande risultato. Anche nelle prove di coppia, l’All England Club promette emozioni forti.

Wimbledon – Tabellone Principale doppio maschile

(1) H. Heliovaara / H. Patten vs T. Atmane / L. Sanchez

Q. Halys / P. Herbert vs M. Kiger / P. Trhac

A. Pavlasek / P. Rikl vs M. Giron / A. Tabilo

R. Hijikata / (16) M. Polmans vs (16) J. Schnaitter / (16) M. Wallner

(10) T. Arribage / A. Olivetti vs O. Luz / R. Matos

C. Frantzen / R. Haase vs R. Ho / H. Jebens

M. Bellucci / E. Quinn vs F. Romboli / J. Smith

P. Carreno Busta / (8) J. Munar vs (8) G. Andreozzi / (8) M. Guinard

(4) S. Bolelli / A. Vavassori vs B. Jones / J. Paris

J. de Jong / V. Royer vs A. Golubev / A. Nedovyesov

J. Duckworth / M. Kecmanovic vs B. Bonzi / A. Rinderknech

M. Melo / (14) A. Molteni vs (14) A. Krajicek / (14) N. Mektic

(12) R. Cash / J. Tracy vs N. Barrientos / N. Borges

M. Gonzalez / S. Gonzalez vs F. Cerundolo / J. Cerundolo

J. Paul / R. Seggerman vs L. Johnson / J. Zielinski

T. Etcheverry / (5) M. Kestelboim vs (5) C. Harrison / (5) N. Skupski

(6) M. Arevalo / M. Pavic vs A. Bublik / N. Kyrgios

D. Stevenson / M. Willis vs A. Behar / J. Salisbury

D. Merida / C. Ugo Carabelli vs Y. Bhambri / M. Venus

D. Evans / (9) H. Searle vs (9) H. Nys / (9) E. Roger-Vasselin

(15) S. Arends / D. Pel vs T. Griekspoor / B. van de Zandschulp

A. Goransson / E. King vs P. Nouza / N. Oberleitner

C. Moutet / A. Reymond vs J. Monday / H. Wendelken

M. Navone / (3) A. Vallejo vs (3) J. Cash / (3) L. Glasspool

(7) K. Krawietz / T. Puetz vs Z. Bergs / A. Blockx

R. Burruchaga / T. Tirante vs R. Collignon / D. Prizmic

I. Buse / M. Trungelliti vs M. Fucsovics / F. Marozsan

D. Hidalgo / (11) M. Vocel vs (11) F. Cabral / (11) L. Miedler

(13) S. Doumbia / F. Reboul vs V. Kirkov / B. Stevens

Y. Hanfmann / J. Struff vs V. Kopriva / F. Pieczonka

N. Balaji / M. Demoliner vs S. Gille / S. Verbeek

R. Galloway / (2) J. Peers vs (2) M. Granollers / (2) H. Zeballos





Wimbledon – Tabellone Principale doppio femminile

(1) K. Siniakova / T. Townsend vs H. Chan / C. Tauson

A. Potapova / L. Tagger vs M. Bouzkova / S. Sorribes Tormo

Y. Starodubtseva / P. Stearns vs I. Haverlag / P. Udvardy

N. Kichenok / (16) M. Ninomiya vs (16) A. Muhammad / (16) F. Stollar

(10) H. Guo / K. Mladenovic vs J. Burrage / M. Stojsavljevic

E. Alexandrova / M. Joint vs V. Erjavec / P. Marcinko

M. Kessler / D. Shnaider vs A. Detiuc / I. Khromacheva

N. Bartunkova / (8) A. Eala vs (8) S. Kenin / (8) J. Ostapenko

(3) A. Danilina / A. Krunic vs L. Fernandez / Y. Putintseva

S. Cirstea / A. Kalinskaya vs A. Kalinina / D. Yastremska

I. Neel / G. Olmos vs E. Hozumi / F. Wu

D. Jurak Schreiber / (15) A. Ruzic vs (15) U. Eikeri / (15) Q. Gleason

(11) L. Kichenok / D. Krawczyk vs O. Oliynykova / R. Zarazua

X. Jiang / Y. Xu vs V. Golubic / T. Valentova

M. Chwalinska / S. Kraus vs E. Cocciaretto / A. Li

M. Brooks / (7) A. Rajecki vs (7) L. Siegemund / (7) V. Zvonareva

(5) N. Melichar-Martinez / E. Routliffe vs M. Kostyuk / E. Ruse

H. Dart / M. Lumsden vs A. Sutjiadi / J. Tjen

C. Osorio / S. Sierra vs S. Williams / V. Williams

M. Kato / (9) K. Rakhimova vs (9) E. Perez / (9) D. Schuurs

(13) S. Aoyama / E. Liang vs J. Bouzas Maneiro / Z. Sonmez

F. Christie / E. Silva vs K. Birrell / T. Gibson

A. Dudeney / M. Xu vs S. Hsieh / X. Wang

I. Begu / (4) J. Cristian vs (4) E. Mertens / (4) S. Zhang

(6) S. Errani / J. Paolini vs M. Kozyreva / I. Shymanovich

E. Jacquemot / D. Parry vs L. Noskova / R. Sramkova

K. Piter / A. Siskova vs K. Boulter / H. Watson

J. Maleckova / (12) M. Skoch vs (12) T. Mihalikova / (12) O. Nicholls

(14) S. Hunter / C. McNally vs A. Bondar / M. Frech

M. Kempen / A. Panova vs I. Jovic / M. Linette

C. Dolehide / A. Parks vs E. Pridankina / Q. Tang

A. Guarachi / (2) A. Rosolska vs (2) G. Dabrowski / (2) L. Stefani