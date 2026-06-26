Wimbledon, Sinner favorito dai bookmaker: bis a 1,50, Djokovic primo rivale

Voltare subito pagina dopo lo stop al Roland Garros e ripartire dal luogo più speciale: Wimbledon. Jannik Sinner scalda i motori in vista del debutto di lunedì sul Campo Centrale contro Miomir Kecmanovic, avversario sempre battuto nei quattro precedenti.

Il numero uno del mondo arriva all’All England Club con un doppio obiettivo: andare a caccia del primo Slam del 2026 e soprattutto difendere il titolo conquistato un anno fa sull’erba londinese. Secondo i betting analyst, come riporta Agipronews, l’altoatesino parte con i favori del pronostico: il secondo trionfo consecutivo a Wimbledon si gioca a 1,50.

Una riconferma ancora più netta, cioè con vittoria del torneo senza perdere nemmeno un set, vale invece 9,00. Sarebbe un’impresa rarissima, che sui campi di Wimbledon manca da nove anni, quando a riuscirci fu Roger Federer.

Il principale rivale di Sinner resta Novak Djokovic. Il serbo va a caccia dell’ottavo titolo a Londra e del 25° Slam della carriera: il suo successo è indicato a quota 7,50. Nonostante le incognite fisiche e la concorrenza sempre più giovane, Djokovic resta uno dei nomi più pericolosi in assoluto sull’erba dell’All England Club.

Alle sue spalle, nella lavagna dei bookmaker, c’è Alexander Zverev, proposto a 9,00. Il tedesco arriva dal primo titolo Major conquistato a Parigi, ma a Wimbledon non ha mai avuto lo stesso rendimento espresso su altre superfici: il suo miglior risultato resta infatti l’ottavo di finale.

Più staccati gli altri pretendenti. Jakub Mensik, reduce dalla prima semifinale Slam della carriera, vale 20 volte la posta, mentre Daniil Medvedev e Taylor Fritz sono indicati a 25,00. Medvedev è stato semifinalista nelle ultime due edizioni, mentre Fritz dodici mesi fa vide sfumare la finale contro Carlos Alcaraz, grande assente di questa edizione per infortunio.

Il tennis italiano, però, non si ferma a Sinner. Come dimostrato dall’ultimo Roland Garros, gli azzurri possono recitare un ruolo importante anche al di là del numero uno del mondo e di Lorenzo Musetti, fuori per infortunio anche a Wimbledon.

I riflettori sono puntati soprattutto su Matteo Berrettini, che prima dello stop fisico aveva ritrovato i quarti di finale in uno Slam proprio a Parigi. Il romano torna nel suo “giardino di casa”, dove cinque anni fa raggiunse una storica finale: una sua impresa a Wimbledon è proposta a 40,00.

Poco più indietro c’è Flavio Cobolli, quotato a 66,00, dopo i quarti dello scorso anno e la recente finale Slam persa soltanto al quinto set contro Zverev.

Sinner resta dunque l’uomo da battere, almeno secondo i bookmaker. Wimbledon riparte dal suo campione in carica, ma tra Djokovic, Zverev, gli outsider e una pattuglia italiana ambiziosa, il torneo promette due settimane ad altissima tensione.