Wimbledon 2026, definiti i giorni dei debutti: Sinner apre sul Centrale, Djokovic e Sabalenka in campo lunedì

Wimbledon 2026 ha mosso il primo passo ufficiale con il sorteggio dei tabelloni maschile e femminile. Il draw dei Championships ha definito non solo i primi incroci, ma anche la distribuzione dei debutti dei principali protagonisti del torneo, in attesa della pubblicazione completa dell’ordine di gioco.

La certezza più importante riguarda Jannik Sinner. Il numero uno del mondo e campione in carica debutterà lunedì 29 giugno contro Miomir Kecmanovic sul Centre Court. Per lui c’è già anche l’orario: sarà il primo match sul Centrale, alle 13:30 locali (14:30 italiane), come da tradizione per il vincitore dell’edizione precedente.

Sinner avrà dunque l’onore di aprire il programma del campo più prestigioso di Wimbledon, in un torneo in cui sarà chiamato a difendere il titolo conquistato lo scorso anno. Attorno all’azzurro restano alcune curiosità legate alla condizione fisica, ma l’attesa per il suo esordio è già altissima.

Sempre lunedì toccherà anche a Novak Djokovic, che inizierà la sua corsa contro Yibing Wu. Il serbo va a caccia di un nuovo capitolo nella sua straordinaria storia sull’erba londinese, dove ha già trionfato sette volte e dove sogna di inseguire un altro grande record Slam.

Nella parte alta del tabellone ci sarà spazio anche per il debutto di Rafa Jódar, atteso al suo primo Wimbledon. Lo spagnolo, testa di serie, affronterà la wild card britannica Felix Gill. Per lui sarà un test molto interessante, soprattutto perché arriva al torneo senza partite ufficiali di preparazione sull’erba.

La parte alta del tabellone maschile scenderà dunque in campo lunedì, mentre la parte bassa farà il suo esordio martedì. Una divisione che permette già di iniziare a delineare il percorso dei principali favoriti.

Nel tabellone femminile, Aryna Sabalenka debutterà anch’essa lunedì 29 giugno contro Teodora Kostovic. Resta ancora da capire su quale campo verrà programmata, ma la numero uno del mondo sarà inevitabilmente una delle protagoniste più attese della prima giornata.

Martedì toccherà invece a Iga Swiatek, campionessa in carica, che affronterà Taylor Townsend in un primo turno tutt’altro che banale. Nella stessa giornata è previsto anche il ritorno più atteso: quello di Serena Williams, che farà il suo rientro nel tabellone individuale di Wimbledon contro Maya Joint.

Quella di Serena sarà una delle storie più seguite del torneo. Dopo quasi quattro anni lontana dal circuito in singolare, la statunitense tornerà a calcare l’erba dell’All England Club in un match che potrebbe essere programmato sul Centre Court.

Wimbledon 2026 si annuncia così come una delle edizioni più ricche di spunti degli ultimi anni: Sinner chiamato a difendere il titolo, Djokovic a caccia di un nuovo trionfo storico, Jódar al debutto assoluto, Sabalenka e Swiatek favorite nel femminile e Serena Williams pronta al grande ritorno.

L’unica grande assenza sarà quella di Carlos Alcaraz, fermato dal problema al polso. Con lui in tabellone l’attesa sarebbe stata ancora più alta, ma i Championships hanno già tutti gli ingredienti per regalare due settimane di enorme interesse.





Marco Rossi