Wimbledon: il Tabellone maschile. Djokovic dalla parte di Sinner, possibile semifinale. Primo turno shock Fritz – Draper. Al via sette azzurri

Un sorteggio discreto per Jannik Sinner ai Championships di Wimbledon, soprattutto per l’ingresso del torneo privo di nomi di spicco tra gli ostacoli potenzialmente più pericolosi, ma anche la certezza di trovare dalla sua parte di tabellone Novak Djokovic in un’eventuale semifinale che bisserebbe quella 2025 nel torneo, e la più recente – e dolorosa – sfida agli Australian Open dello scorso gennaio. Sono 7 complessivamente gli italiani in tabellone, due nella parta alta (Sinner e Darderi), cinque in quella bassa, dove spicca il primo turno di prestigio tra Matteo Berrettini e Stan Wawrinka. C’è anche un primo turno shock: Taylor Fritz, uno dei tennisti attualmente più forti sui prati, ha pescato malissimo con Jack Draper, giocatore appena rientrato sul tour ma molto forte su erba. Era uno di quelli che tutti volevano evitare, ed è toccato al californiano, ma è un bel grattacapo anche per il britannico che certamente sperava in un esordio più morbido… Dando uno sguardo d’insieme al tabellone prima di analizzare i quattro settori, quello che ha pescato meglio di tutti – sempre sulla carta, ovviamente – pare Djokovic, visto che nel suo quarto non ci sono grandi specialisti e forse l’incontro più tosto potrebbe essere quello di terzo turno contro Rinderknech; non è andata male anche a Sinner, sempre per potenziali avversari particolarmente avvezzi al tennis sui prati, e a Zverev; assai peggio a Fritz (decisamente il meno baciato dalla buona sorte), Medvedev, Auger-Aliassime, De Minaur e Shelton.

Questi sarebbero i quarti di finale teorici, seguendo l’ordine del seeding maschile di Wimbledon 2026:

Sinner – Medvedev

Auger Aliassime – Djokovic

De Minuar – Shelton

Fritz – Zverev

Entrando nel dettaglio, Jannik Sinner esordisce contro Kecmanovic, buon giocatore a livello di mano ma con pochi cambi di ritmo e soluzioni tecniche per mettere davvero in crisi una versione in salute e “centrata” dell’azzurro, per la prima volta chiamato a difendere il titolo dei Championships. Al secondo turno altro match potenzialmente non terribile col vincente di Borges-Boyer, poi al terzo la testa di serie è Buse (incredibilmente performante anche su erba), o più probabilmente Brooksby, che col suo gioco e manualità può esaltarsi sui prati. Negli ottavi per il n.1 potrebbe esserci un derby contro Luciano Darderi (tds n.14), ma è tutto da vedere se l’azzurro riuscirà a vincere tre partite e già l’esordio contro Quinn non sarà per niente comodo. Inoltre nello slot di Luciano c’è anche Shapovalov (che con tutti i suoi limiti a Wimbledon ha fatto una semifinale) o il giovane Jodar, da verificare su erba ma certamente tennista forte e in grande ascesa. Con i suoi appoggi potrebbe trovare ottimi riferimenti, e sorprendere…

Nei quarti di finale Sinner potrebbe ritrovare sulla carta Daniil Medvedev, contro cui ha perso l’ultimo match a Wimbledon nel 2024, ma il russo è stato tra i più sfortunati in assoluto per rivale all’esordio, visto che ha pescato Marin Cilic, già finalista nel torneo e giocatore estremamente pericoloso su erba. E non è finita qua perché l’ottavo di Medvedev è tra i più tosti con alcuni specialisti dei prati come Struff (pericolosissimo), il servizio di Landaluce che potrebbe diventare imprendibile, due teste di serie pericolose in questo torneo come Nakashima e Tommy Paul (uno da evitare) e pure Hurkacz, che trova in un primo turno coi fiocchi Casper Ruud, piuttosto sfortunato. È uno dei settori del tabellone più duri, chi uscirà da qua sarà un bell’avversario per Sinner nei quarti di finale.

Il secondo slot del tabellone maschile è guidato da Felix Auger-Aliassime, che debutta contro Shevchenko. In questo ottavo il giocatore più pericoloso è forse Norrie, o Davidovich-Fokina, ma sarà molto interessante scoprire l’attitudine di Learner Tien (ds n.16). Due potenziali pericoli potrebbero essere anche Fucsovics, non più al top ma forte su erba, e il servizio “bomba” di Tirante, ma tutto da verificare per spostamenti e tenuta sul tennis asciutto e rapido che impera sui prati. Nell’altro ottavo domina Djokovic. Debutto contro Wu per il serbo, quindi al secondo turno una discreta passeggiata contro Gaston/Tsitsipas (il greco mai competitivo su erba in carriera e ridotto ai minimi termini da mesi…), e impegno più probante contro Rinderknech, fortissimo al servizio ma forse incapace di reggere la risposta e sapienza del più vincente dell’era moderna. Nei ottavi “Nole” potrebbe trovare sulla carta Rublev, più forse più facilmente Van de Zandschulp o Fonseca, con il brasiliano non in ottime condizioni e da verificare su erba. La sensazione è che un Djokovic ben preparato arriverà in semifinale senza enormi patemi.

La parte bassa del tabellone segue con De Minuar che al secondo turno potrebbe aver qualche grattacapo contro Mannarino, veterano assai insidioso su erba. Qua è capitato Mattia Bellucci che entra nel torneo con Svajda, tennista rapido e di talento, si poteva trovare di meglio. Non è andata per niente bene a Flavio Cobolli, nello slot appena sotto: ok Navone all’esordio, poi la strada è a dir poco in salita contro Griekspoor (uno di quelli nella lista rossa da evitare) e poi Khachanov o Mpetshi Perricard. Se Cobolli arriva agli ottavi vs. De Minaur, avrà trovato certamente una condizione su erba migliore di quella vista nell’unico match giocato maluccio ad Halle. Nella parte appena sotto c’è Matteo Berrettini, che non ha pescato malissimo con Wawrinka all’esordio (c’era molto di peggio…), poi servirà alzare non poco il livello perché potrebbe esserci Fils (a patto che stia bene) e quindi al terzo turno Mensik, altro tennista potenzialmente molto forte, ma da verificare per qualità di spostamenti sui prati. È l’ottavo guidato da Ben Shelton, uno di quelli che puntano ad arrivare nelle giornate decisive di Wimbledon 2026. Per il nativo di Atlanta esordio contro Virtanen e quindi un terzo turno non comodissimo contro Humbert o Bergs, uno dei primi turni più intriganti del draw.

Ma è proprio IL primo turno del torneo ad aprire l’ultimo quarto del tabellone: la mano dell’addetto al draw è stata a dir poco dispettosa, con Draper inserito contro Fritz. Che dire… Fritz è uno dei candidati ad arrivare in semifinale, e ritrovare il britannico come match d’ingresso è una disdetta, per entrambi. Jack è tornato bene ad Eastbourne, sarà un match esplosivo ma allo stesso tempo priverà il torneo di un sicuro protagonista. Un vero peccato, una partita del genere meritava almeno un ottavo di finale, o anche di più. Tra l’altro quella zona di tabellone è un vero campo minato, il settore più tosto in assoluto. C’è il servizio temibile di Diallo (non in buona forma tuttavia), c’è anche Lorenzo Sonego che non ha pescato benissimo contro Etcheverry, e soprattuto appena sotto ci sono Bublik e Tiafoe, due di quelli che tutti volevano evitare. Il kazako ha pescato Kokkinakis all’esordio, lungo degente ma pericoloso se sta bene. L’ultimo ottavo del tabellone è quello di Sasha Zverev, che entra nel torneo contro Blockx (pericoloso ma come starà?) e quindi con un potenziale terzo turno contro Arnaldi. Per Matteo esordio contro Halys, match per niente facile visto che il francese gioca bene e può farlo anche su erba, quindi la “follia” di Moutet o la sostanza di Giron, non un tabellone morbido. Appena sopra può accadere di tutto con Fran Cerundolo e Lehecka, due potenziali pericoli ma assai imprevedibili per qualità di prestazione.

Un tabellone interessante, ricco di temi e che scopriremo giorno dopo giorno, in una cavalcata entusiasmante. Sperando che la calura assurda di questi giorni abbandoni Londra prima possibile, si parte lunedì 29. L’appuntamento è già fissato: ore 14.30 circa, Jannik Sinner entra sul Centre Court da campione in carica. Brividi.

Marco Mazzoni

Wimbledon – Tabellone Principale – parte alta

(1) J. Sinner vs M. Kecmanovic

N. Borges vs T. Boyer

A. Vukic vs J. Brooksby

E. Nava vs (31) I. Buse

(23) R. Jodar vs F. Gill

D. Shapovalov vs P. Carreno Busta

S. Mochizuki vs M. Basing

E. Quinn vs (14) L. Darderi

(11) C. Ruud vs H. Hurkacz

H. Medjedovic vs S. Ofner

S. Kwon vs M. Landaluce

A. Muller vs (21) T. Paul

(28) B. Nakashima vs J. Pinnington Jones

J. Struff vs S. Baez

C. Ugo Carabelli vs D. Merida

M. Cilic vs (8) D. Medvedev

(3) F. Auger-Aliassime vs A. Shevchenko

A. Walton vs D. Prizmic

A. Vallejo vs N. Mejia

M. Zheng vs (26) C. Norrie

(22) A. Davidovich Fokina vs J. Cerundolo

T. Tirante vs F. Marozsan

L. Van Assche vs M. Fucsovics

D. Svrcina vs (16) L. Tien

(12) A. Rublev vs R. Safiullin

A. Kovacevic vs B. van de Zandschulp

J. de Jong vs R. Hijikata

R. Bautista Agut vs (24) J. Fonseca

(25) A. Rinderknech vs O. Tarvet

M. Trungelliti vs M. Damm

H. Gaston vs S. Tsitsipas

Y. Wu vs (7) N. Djokovic

Wimbledon – Tabellone Principale – parte bassa

(5) A. de Minaur vs R. Burruchaga

A. Mannarino vs T. Droguet

M. Bellucci vs Z. Svajda

K. Majchrzak vs (30) A. Tabilo

(19) K. Khachanov vs B. Harris

Y. Hanfmann vs G. Mpetshi Perricard

T. Griekspoor vs J. Duckworth

M. Navone vs (9) F. Cobolli

(15) J. Mensik vs T. Samuel

D. Sweeny vs G. Dimitrov

S. Wawrinka vs M. Berrettini

R. Collignon vs (20) A. Fils

(27) U. Humbert vs Z. Bergs

S. Shimabukuro vs J. Faria

D. Dzumhur vs A. Fery

O. Virtanen vs (4) B. Shelton

(6) T. Fritz vs J. Draper

P. Kypson vs M. McDonald

B. Bonzi vs G. Diallo

L. Sonego vs (29) T. Etcheverry

(17) F. Tiafoe vs T. Atmane

V. Kopriva vs J. Choinski

K. Jacquet vs V. Gaubas

T. Kokkinakis vs (10) A. Bublik

(13) J. Lehecka vs A. Popyrin

A. Molcan vs D. Altmaier

A. Michelsen vs J. Fearnley

J. Munar vs (18) F. Cerundolo

(32) M. Arnaldi vs Q. Halys

C. Moutet vs M. Giron

V. Royer vs H. Wendelken

A. Blockx vs (2) A. Zverev