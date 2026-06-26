Wimbledon 2026 - Tabellone Principale ATP, Copertina

Wimbledon: il Tabellone maschile. Djokovic dalla parte di Sinner, possibile semifinale. Primo turno shock Fritz – Draper. Al via sette azzurri

26/06/2026 11:55 62 commenti
Jannik Sinner nella foto - Foto Getty Images
Jannik Sinner nella foto - Foto Getty Images

Un sorteggio discreto per Jannik Sinner ai Championships di Wimbledon, soprattutto per l’ingresso del torneo privo di nomi di spicco tra gli ostacoli potenzialmente più pericolosi, ma anche la certezza di trovare dalla sua parte di tabellone Novak Djokovic in un’eventuale semifinale che bisserebbe quella 2025 nel torneo, e la più recente – e dolorosa – sfida agli Australian Open dello scorso gennaio. Sono 7 complessivamente gli italiani in tabellone, due nella parta alta (Sinner e Darderi), cinque in quella bassa, dove spicca il primo turno di prestigio tra Matteo Berrettini e Stan Wawrinka. C’è anche un primo turno shock: Taylor Fritz, uno dei tennisti attualmente più forti sui prati, ha pescato malissimo con Jack Draper, giocatore appena rientrato sul tour ma molto forte su erba. Era uno di quelli che tutti volevano evitare, ed è toccato al californiano, ma è un bel grattacapo anche per il britannico che certamente sperava in un esordio più morbido… Dando uno sguardo d’insieme al tabellone prima di analizzare i quattro settori, quello che ha pescato meglio di tutti – sempre sulla carta, ovviamente – pare Djokovic, visto che nel suo quarto non ci sono grandi specialisti e forse l’incontro più tosto potrebbe essere quello di terzo turno contro Rinderknech; non è andata male anche a Sinner, sempre per potenziali avversari particolarmente avvezzi al tennis sui prati, e a Zverev; assai peggio a Fritz (decisamente il meno baciato dalla buona sorte), Medvedev, Auger-Aliassime, De Minaur e Shelton.

Questi sarebbero i quarti di finale teorici, seguendo l’ordine del seeding maschile di Wimbledon 2026:
Sinner – Medvedev
Auger Aliassime – Djokovic
De Minuar – Shelton
Fritz – Zverev

Entrando nel dettaglio, Jannik Sinner esordisce contro Kecmanovic, buon giocatore a livello di mano ma con pochi cambi di ritmo e soluzioni tecniche per mettere davvero in crisi una versione in salute e “centrata” dell’azzurro, per la prima volta chiamato a difendere il titolo dei Championships. Al secondo turno altro match potenzialmente non terribile col vincente di Borges-Boyer, poi al terzo la testa di serie è Buse (incredibilmente performante anche su erba), o più probabilmente Brooksby, che col suo gioco e manualità può esaltarsi sui prati. Negli ottavi per il n.1 potrebbe esserci un derby contro Luciano Darderi (tds n.14), ma è tutto da vedere se l’azzurro riuscirà a vincere tre partite e già l’esordio contro Quinn non sarà per niente comodo. Inoltre nello slot di Luciano c’è anche Shapovalov (che con tutti i suoi limiti a Wimbledon ha fatto una semifinale) o il giovane Jodar, da verificare su erba ma certamente tennista forte e in grande ascesa. Con i suoi appoggi potrebbe trovare ottimi riferimenti, e sorprendere…

Nei quarti di finale Sinner potrebbe ritrovare sulla carta Daniil Medvedev, contro cui ha perso l’ultimo match a Wimbledon nel 2024, ma il russo è stato tra i più sfortunati in assoluto per rivale all’esordio, visto che ha pescato Marin Cilic, già finalista nel torneo e giocatore estremamente pericoloso su erba. E non è finita qua perché l’ottavo di Medvedev è tra i più tosti con alcuni specialisti dei prati come Struff (pericolosissimo), il servizio di Landaluce che potrebbe diventare imprendibile, due teste di serie pericolose in questo torneo come Nakashima e Tommy Paul (uno da evitare) e pure Hurkacz, che trova in un primo turno coi fiocchi Casper Ruud, piuttosto sfortunato. È uno dei settori del tabellone più duri, chi uscirà da qua sarà un bell’avversario per Sinner nei quarti di finale.

Il secondo slot del tabellone maschile è guidato da Felix Auger-Aliassime, che debutta contro Shevchenko. In questo ottavo il giocatore più pericoloso è forse Norrie, o Davidovich-Fokina, ma sarà molto interessante scoprire l’attitudine di Learner Tien (ds n.16). Due potenziali pericoli potrebbero essere anche Fucsovics, non più al top ma forte su erba, e il servizio “bomba” di Tirante, ma tutto da verificare per spostamenti e tenuta sul tennis asciutto e rapido che impera sui prati. Nell’altro ottavo domina Djokovic. Debutto contro Wu per il serbo, quindi al secondo turno una discreta passeggiata contro Gaston/Tsitsipas (il greco mai competitivo su erba in carriera e ridotto ai minimi termini da mesi…), e impegno più probante contro Rinderknech, fortissimo al servizio ma forse incapace di reggere la risposta e sapienza del più vincente dell’era moderna. Nei ottavi “Nole” potrebbe trovare sulla carta Rublev, più forse più facilmente Van de Zandschulp o Fonseca, con il brasiliano non in ottime condizioni e da verificare su erba. La sensazione è che un Djokovic ben preparato arriverà in semifinale senza enormi patemi.

La parte bassa del tabellone segue con De Minuar che al secondo turno potrebbe aver qualche grattacapo contro Mannarino, veterano assai insidioso su erba. Qua è capitato Mattia Bellucci che entra nel torneo con Svajda, tennista rapido e di talento, si poteva trovare di meglio. Non è andata per niente bene a Flavio Cobolli, nello slot appena sotto: ok Navone all’esordio, poi la strada è a dir poco in salita contro Griekspoor (uno di quelli nella lista rossa da evitare) e poi Khachanov o Mpetshi Perricard. Se Cobolli arriva agli ottavi vs. De Minaur, avrà trovato certamente una condizione su erba migliore di quella vista nell’unico match giocato maluccio ad Halle. Nella parte appena sotto c’è Matteo Berrettini, che non ha pescato malissimo con Wawrinka all’esordio (c’era molto di peggio…), poi servirà alzare non poco il livello perché potrebbe esserci Fils (a patto che stia bene) e quindi al terzo turno Mensik, altro tennista potenzialmente molto forte, ma da verificare per qualità di spostamenti sui prati. È l’ottavo guidato da Ben Shelton, uno di quelli che puntano ad arrivare nelle giornate decisive di Wimbledon 2026. Per il nativo di Atlanta esordio contro Virtanen e quindi un terzo turno non comodissimo contro Humbert o Bergs, uno dei primi turni più intriganti del draw.

Ma è proprio IL primo turno del torneo ad aprire l’ultimo quarto del tabellone: la mano dell’addetto al draw è stata a dir poco dispettosa, con Draper inserito contro Fritz. Che dire… Fritz è uno dei candidati ad arrivare in semifinale, e ritrovare il britannico come match d’ingresso è una disdetta, per entrambi. Jack è tornato bene ad Eastbourne, sarà un match esplosivo ma allo stesso tempo priverà il torneo di un sicuro protagonista. Un vero peccato, una partita del genere meritava almeno un ottavo di finale, o anche di più. Tra l’altro quella zona di tabellone è un vero campo minato, il settore più tosto in assoluto. C’è il servizio temibile di Diallo (non in buona forma tuttavia), c’è anche Lorenzo Sonego che non ha pescato benissimo contro Etcheverry, e soprattuto appena sotto ci sono Bublik e Tiafoe, due di quelli che tutti volevano evitare. Il kazako ha pescato Kokkinakis all’esordio, lungo degente ma pericoloso se sta bene. L’ultimo ottavo del tabellone è quello di Sasha Zverev, che entra nel torneo contro Blockx (pericoloso ma come starà?) e quindi con un potenziale terzo turno contro Arnaldi. Per Matteo esordio contro Halys, match per niente facile visto che il francese gioca bene e può farlo anche su erba, quindi la “follia” di Moutet o la sostanza di Giron, non un tabellone morbido. Appena sopra può accadere di tutto con Fran Cerundolo e Lehecka, due potenziali pericoli ma assai imprevedibili per qualità di prestazione.

Un tabellone interessante, ricco di temi e che scopriremo giorno dopo giorno, in una cavalcata entusiasmante. Sperando che la calura assurda di questi giorni abbandoni Londra prima possibile, si parte lunedì 29. L’appuntamento è già fissato: ore 14.30 circa, Jannik Sinner entra sul Centre Court da campione in carica. Brividi.

Marco Mazzoni

 

GBR Wimbledon – Tabellone Principale – parte alta
(1) J. Sinner ITA vs M. Kecmanovic SRB
N. Borges POR vs T. Boyer USA
A. Vukic AUS vs J. Brooksby USA
E. Nava USA vs (31) I. Buse PER

(23) R. Jodar ESP vs F. Gill GBR
D. Shapovalov CAN vs P. Carreno Busta ESP
S. Mochizuki JPN vs M. Basing GBR
E. Quinn USA vs (14) L. Darderi ITA

(11) C. Ruud NOR vs H. Hurkacz POL
H. Medjedovic SRB vs S. Ofner AUT
S. Kwon KOR vs M. Landaluce ESP
A. Muller FRA vs (21) T. Paul USA

(28) B. Nakashima USA vs J. Pinnington Jones GBR
J. Struff GER vs S. Baez ARG
C. Ugo Carabelli ARG vs D. Merida ESP
M. Cilic CRO vs (8) D. Medvedev IOA

(3) F. Auger-Aliassime CAN vs A. Shevchenko KAZ
A. Walton AUS vs D. Prizmic CRO
A. Vallejo PAR vs N. Mejia COL
M. Zheng USA vs (26) C. Norrie GBR

(22) A. Davidovich Fokina ESP vs J. Cerundolo ARG
T. Tirante ARG vs F. Marozsan HUN
L. Van Assche FRA vs M. Fucsovics HUN
D. Svrcina CZE vs (16) L. Tien USA

(12) A. Rublev IOA vs R. Safiullin IOA
A. Kovacevic USA vs B. van de Zandschulp NED
J. de Jong NED vs R. Hijikata AUS
R. Bautista Agut ESP vs (24) J. Fonseca BRA

(25) A. Rinderknech FRA vs O. Tarvet GBR
M. Trungelliti ARG vs M. Damm USA
H. Gaston FRA vs S. Tsitsipas GRE
Y. Wu CHN vs (7) N. Djokovic SRB



GBR Wimbledon – Tabellone Principale – parte bassa
(5) A. de Minaur AUS vs R. Burruchaga ARG
A. Mannarino FRA vs T. Droguet FRA
M. Bellucci ITA vs Z. Svajda USA
K. Majchrzak POL vs (30) A. Tabilo CHI

(19) K. Khachanov IOA vs B. Harris GBR
Y. Hanfmann GER vs G. Mpetshi Perricard FRA
T. Griekspoor NED vs J. Duckworth AUS
M. Navone ARG vs (9) F. Cobolli ITA

(15) J. Mensik CZE vs T. Samuel GBR
D. Sweeny AUS vs G. Dimitrov BUL
S. Wawrinka SUI vs M. Berrettini ITA
R. Collignon BEL vs (20) A. Fils FRA

(27) U. Humbert FRA vs Z. Bergs BEL
S. Shimabukuro JPN vs J. Faria POR
D. Dzumhur BIH vs A. Fery GBR
O. Virtanen FIN vs (4) B. Shelton USA

(6) T. Fritz USA vs J. Draper GBR
P. Kypson USA vs M. McDonald USA
B. Bonzi FRA vs G. Diallo CAN
L. Sonego ITA vs (29) T. Etcheverry ARG

(17) F. Tiafoe USA vs T. Atmane FRA
V. Kopriva CZE vs J. Choinski GBR
K. Jacquet FRA vs V. Gaubas LTU
T. Kokkinakis AUS vs (10) A. Bublik KAZ

(13) J. Lehecka CZE vs A. Popyrin AUS
A. Molcan SVK vs D. Altmaier GER
A. Michelsen USA vs J. Fearnley GBR
J. Munar ESP vs (18) F. Cerundolo ARG

(32) M. Arnaldi ITA vs Q. Halys FRA
C. Moutet FRA vs M. Giron USA
V. Royer FRA vs H. Wendelken GBR
A. Blockx BEL vs (2) A. Zverev GER

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😐😈😯🙂😕😎👿😀💡😳😛🙄😉😥😮😆😡🙁

Il GUEst 26-06-2026 15:38

Scritto da Giampi

Scritto da Il GUEst

Scritto da Giampi
Siccome Mangiante ha detto che vince Sinner dico Diokovic che Mangiante è peggio di Wilander…faccio solo notare a Mazzoni che Diokovic prima della semifinale dovrebbe incontrare Aliassime che sull’erba è più forte di Shelton..nella parte bassa è un terno al lotto può arrivare chiunque. I miei favoriti, Fritz, Shelton, Tiafoe, Mensik, Lehecka..no non ho dimenticato Zverev ma secondo me non arriva in fondo…

Shelton a Wimbledon ha fatto quarti e ottavi negli ultimi due anni perdendo in entrambi i casi da Sinner, quest’anno ha vinto Stoccarda e perso al tie-break del terzo da Fritz ad Halle nei quarti.
Auger ha fatto un quarto a Wimbledon nel 2021 perdendo da Berrettini, poi 2022 fuori al primo turno con Cressy, 2023 fuori al primo turno con Mmoh, 2024 fuori al primo turno con Kokkinakis, 2025 fuori al secondo turno con Struff. Su che basi Auger è più forte di Shelton sull’erba?

Non hai tutti i torti ma Aliassime mi sembra più ordinato di Shelton che si fa preferirei per la personalità e l’agonismo. Al servizio sono sullo stesso livello mentre in risposta Aliassime ha numeri più efficenti e non di poco. Diciamo che sono equivalenti. Nessuno dei due è dominante e dipendono molto dal servizio ma entrambi da Diokovic in forma le buscano..

Che le buschino entrambi da un Djokovic in forma sono d’accordo, per il resto per me su cemento si equivalgono, sull’erba a mio avviso è più forte Shelton, che col suo servizio mancino sui prati ha un bel vantaggio, mentre su terra probabilmente è più forte il canadese

 62
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patrick 26-06-2026 15:35

SINNER

ZVEREV

AUGER
SHELTON

MEDVEDEV
DJOKOVIC
DE MINAUR
FRITZ

JODAR
PAUL
TIEN
RUBLEV
COBOLLI
MENSIK
TIAFOE
F.CERUNDOLO

 61
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il capitano 26-06-2026 14:51

Tabelloni equilibrati, vincerà il piu bravo come sempre è stato. Non vedo mine vaganti, ma tante mone vacanti.

 60
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Giambitto 26-06-2026 14:42

Ho visto che a Londra alle 13,30 ci saranno 23 gradi e parzialmente coperto. Io per prima cosa guardo il meteo agli avversari ci pensa il nostro Campione. No problem.

 59
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+1: Passatore Cortese
Spider 99 (Guest) 26-06-2026 14:41

Scritto da walden

Scritto da walden

Scritto da Onurb
Darderi agli ottavi, medvdev ai quarti, djokovic in semifinale, sempre se ci arrivano tutti…questo il potenziale tabellone di sinner….evitati mensik,fritz e bublik che sono dall altra parte….direi tutto sommato non male x jannik

hai dimenticato Shelton come possibile semifinalista…

ops, ho visto male, è dall’altra parte, quindi possibile semifinale Zverev (se ci arriva)- Shelton,,,

zverev in semi non ci si arriva, sull’erba non è a suo agio, il suo rendimento a wimbledon è sempre stato negativo,
non ha mai fatto quarti e nel 2024 perse pure netto con un matteo che non era
certo quello del 2021.

 58
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Antoz (Guest) 26-06-2026 14:24

@ Tiger Woods (#4643015)

L’ultima semifinale fra i due non è andata benissimo

 57
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PIF (Guest) 26-06-2026 14:20

Scritto da Mozz 22
Se Sinner non si incarta da solo tipo RG non ha con chi perdere questo Slam. E’ troppo superiore ed è pure ” incazzato” dal’esito dell’ultimo major. Non ha importanza chi affronta sull’erba Jannik è fortissimo e lo scorso anno lo ha dimostrato. Speriamo solo che il fisico non gli faccia brutti scherzi ma mi sembra oggettivamente poco probabile.

Meglio toccarsi…

 56
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PIF (Guest) 26-06-2026 14:19

@ Mozz 22 (#4642981)

meglio toccarsi…

 55
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Ben Scelto 26-06-2026 14:16

@ miky85 (#4643039)

Scritto da miky85
Sinner
Tiafoe
Fonseca
Shelton
Paul
Auger
Griekspoor
Zverev
Shapovalov
Nakashima
Maroszan
Djokovic
Majchrzak
Berrettini
Fritz
Cerundolo

Fonseca in semi? Rischia già al secondo con Hijikata secondo me

 54
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NonSoloSinner (Guest) 26-06-2026 14:07

Scritto da Tiger Woods
A mio modesto avviso bene il fatto di trovare Nole in semi e non in una eventuale finale.
Molto meno bene trovare Med ai quarti, memori anche del 2024.

Fu un match a sé stante quello, con Jannik in stato di ansia per la storia del clostebol… Danil ha fatto semi a Wimbledon, ma in condizioni normali su erba non lo vedo particolarmente pericoloso… le mine vaganti sono altre, poi è ovvio che Sinner si ritrovi nella situazione scomoda di essere il favorito, l’importante è che non ingurgiti l’intruglio ai cetrioli di Ferrara… sapete bene che a me quell’uomo non piace effetto, epperò fa paura per i danni che può fare

 53
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Ben Scelto 26-06-2026 14:03

Si sogna una finale Sinner – Berrettini con Binaghi seduto fra Beckham e la Principessa Kate nel Royal Box.

 52
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Giampi 26-06-2026 14:03

Scritto da Il GUEst

Scritto da Giampi
Siccome Mangiante ha detto che vince Sinner dico Diokovic che Mangiante è peggio di Wilander…faccio solo notare a Mazzoni che Diokovic prima della semifinale dovrebbe incontrare Aliassime che sull’erba è più forte di Shelton..nella parte bassa è un terno al lotto può arrivare chiunque. I miei favoriti, Fritz, Shelton, Tiafoe, Mensik, Lehecka..no non ho dimenticato Zverev ma secondo me non arriva in fondo…

Shelton a Wimbledon ha fatto quarti e ottavi negli ultimi due anni perdendo in entrambi i casi da Sinner, quest’anno ha vinto Stoccarda e perso al tie-break del terzo da Fritz ad Halle nei quarti.
Auger ha fatto un quarto a Wimbledon nel 2021 perdendo da Berrettini, poi 2022 fuori al primo turno con Cressy, 2023 fuori al primo turno con Mmoh, 2024 fuori al primo turno con Kokkinakis, 2025 fuori al secondo turno con Struff. Su che basi Auger è più forte di Shelton sull’erba?

Non hai tutti i torti ma Aliassime mi sembra più ordinato di Shelton che si fa preferirei per la personalità e l’agonismo. Al servizio sono sullo stesso livello mentre in risposta Aliassime ha numeri più efficenti e non di poco. Diciamo che sono equivalenti. Nessuno dei due è dominante e dipendono molto dal servizio ma entrambi da Diokovic in forma le buscano..

 51
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giallu 26-06-2026 13:54

@ Detuqueridapresencia (#4643037)

😀

 50
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NonSoloSinner (Guest) 26-06-2026 13:52

Scritto da Il GUEst

Scritto da Giampi
Siccome Mangiante ha detto che vince Sinner dico Diokovic che Mangiante è peggio di Wilander…faccio solo notare a Mazzoni che Diokovic prima della semifinale dovrebbe incontrare Aliassime che sull’erba è più forte di Shelton..nella parte bassa è un terno al lotto può arrivare chiunque. I miei favoriti, Fritz, Shelton, Tiafoe, Mensik, Lehecka..no non ho dimenticato Zverev ma secondo me non arriva in fondo…

Shelton a Wimbledon ha fatto quarti e ottavi negli ultimi due anni perdendo in entrambi i casi da Sinner, quest’anno ha vinto Stoccarda e perso al tie-break del terzo da Fritz ad Halle nei quarti.
Auger ha fatto un quarto a Wimbledon nel 2021 perdendo da Berrettini, poi 2022 fuori al primo turno con Cressy, 2023 fuori al primo turno con Mmoh, 2024 fuori al primo turno con Kokkinakis, 2025 fuori al secondo turno con Struff. Su che basi Auger è più forte di Shelton sull’erba?

Scritto da Il GUEst

Scritto da Giampi
Siccome Mangiante ha detto che vince Sinner dico Diokovic che Mangiante è peggio di Wilander…faccio solo notare a Mazzoni che Diokovic prima della semifinale dovrebbe incontrare Aliassime che sull’erba è più forte di Shelton..nella parte bassa è un terno al lotto può arrivare chiunque. I miei favoriti, Fritz, Shelton, Tiafoe, Mensik, Lehecka..no non ho dimenticato Zverev ma secondo me non arriva in fondo…

Shelton a Wimbledon ha fatto quarti e ottavi negli ultimi due anni perdendo in entrambi i casi da Sinner, quest’anno ha vinto Stoccarda e perso al tie-break del terzo da Fritz ad Halle nei quarti.
Auger ha fatto un quarto a Wimbledon nel 2021 perdendo da Berrettini, poi 2022 fuori al primo turno con Cressy, 2023 fuori al primo turno con Mmoh, 2024 fuori al primo turno con Kokkinakis, 2025 fuori al secondo turno con Struff. Su che basi Auger è più forte di Shelton sull’erba?

in effetti, concordo, poi Shelton è imprevedibile… vedo un torneo con molte sorprese, l’importante è che i nostri si facciano valere, per ora nei tornei di preparazione i risultati non sono particolarmente incoraggianti, ma gente come Berrettini e Cobolli sono in grado di alzare il livello nei match che contano… in teoria l’unica certezza è Jannik, basta che non si intossica con quell’intruglio al cetriolo che gli prepara maga Magoo, in arte Ferrara

 49
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Pat (Guest) 26-06-2026 13:50

Ero molto contento del sorteggio di Sinner per il Roland Garros, adesso per scaramanzia non dico nulla, un incontro alla volta e non sottovalutare nessuno.

 48
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compagno di cella di Becker (Guest) 26-06-2026 13:46

già detto ” autostrada per Jodar ” ???

 47
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Dr Ivo (Guest) 26-06-2026 13:45

Beneficiato è Djokovic. Le sue possibilità di battere Sinner sono infime se Sinner sta bene, ma crescono un tantino se lo scontro avviene prima. A Melbourne, ricordiamo, l’incontro fu in semifinale ma per Novak in termini di sforzo corrispondeva più o meno a un ottavo (visti i w.o. di cui aveva fruito). Arrivando in semifinale in modo normale dubito che sarebbe riuscito a giocare in quel modo, quindi figuriamoci in finale. Per Nole l’ideale sarebbe la partita secca ma poiché è impossibile meglio in semi che in finale per lui, per Sinner ovviamente è l’inverso

 46
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frafra (Guest) 26-06-2026 13:44

Solito tabellone accomodato per sinner

 45
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-1: Billy74, Sonj
NonSoloSinner (Guest) 26-06-2026 13:39

A me l’ottavo di tabellone di Cobolli sembra migliore di quello di Matteo, ma se stanno bene entrambi possono farcela entrambi ad arrivare ai quarti… in generale a Wimbledon è sempre difficile fare pronostici: come starà Nole che dopo Melbourne avrà giocato 4-5 match? E Draper? E i vari Jodar, Fonseca, Mensik saranno competitivi su erba? E Zverev riuscirà a sfatare il tabù Wimbledon?

 44
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miky85 26-06-2026 13:32

Sinner

Tiafoe

Fonseca
Shelton

Paul
Auger
Griekspoor
Zverev

Shapovalov
Nakashima
Maroszan
Djokovic
Majchrzak
Berrettini
Fritz
Cerundolo

 43
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Detuqueridapresencia 26-06-2026 13:27

Scritto da Groucho
Ottavo di finale Cobolli-Bellucci e poi il vincente affronterà ai quarti Berrettini. Quindi in semifinale sfiderà Arnaldi e infine Sinner nell’atto conclusivo.
E voi, chi vedere trionfare a Wimbledon, Cobolli o Bellucci?

‘R tegame de tu mà!

 42
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+1: giallu
Il GUEst 26-06-2026 13:10

Scritto da Giampi
Siccome Mangiante ha detto che vince Sinner dico Diokovic che Mangiante è peggio di Wilander…faccio solo notare a Mazzoni che Diokovic prima della semifinale dovrebbe incontrare Aliassime che sull’erba è più forte di Shelton..nella parte bassa è un terno al lotto può arrivare chiunque. I miei favoriti, Fritz, Shelton, Tiafoe, Mensik, Lehecka..no non ho dimenticato Zverev ma secondo me non arriva in fondo…

Shelton a Wimbledon ha fatto quarti e ottavi negli ultimi due anni perdendo in entrambi i casi da Sinner, quest’anno ha vinto Stoccarda e perso al tie-break del terzo da Fritz ad Halle nei quarti.
Auger ha fatto un quarto a Wimbledon nel 2021 perdendo da Berrettini, poi 2022 fuori al primo turno con Cressy, 2023 fuori al primo turno con Mmoh, 2024 fuori al primo turno con Kokkinakis, 2025 fuori al secondo turno con Struff. Su che basi Auger è più forte di Shelton sull’erba?

 41
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Giampi 26-06-2026 13:04

Siccome Mangiante ha detto che vince Sinner dico Diokovic che Mangiante è peggio di Wilander…faccio solo notare a Mazzoni che Diokovic prima della semifinale dovrebbe incontrare Aliassime che sull’erba è più forte di Shelton..nella parte bassa è un terno al lotto può arrivare chiunque. I miei favoriti, Fritz, Shelton, Tiafoe, Mensik, Lehecka..no non ho dimenticato Zverev ma secondo me non arriva in fondo…

 40
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Harlan (Guest) 26-06-2026 13:02

Come li fanno i francesi i sorteggi dei tabelloni, non li fa nessuno
Cari inglesi, andate a scuola da loro la prossima volta

 39
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+1: Detuqueridapresencia
dateccitrungelliti (Guest) 26-06-2026 13:01

Apparte Sinner che il torneo può perderlo solo lui, per gli altri diciamo che il primo turno è fattibilissimo.
Bisogna vedere per esempio Bellucci e Darderi che partono favoriti ma possono come sempre eliminarsi da soli.

Il dopo ne parliamo mercoledì.

 38
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Annie3 26-06-2026 12:58

@ Silvy__89 (#4642989)

Beh, meglio così, qualche primo turno non scontato e di sicura qualità che acchiappi l’attenzione e stimoli a seguire anche gli inizi del torneo, solitamente poco interessanti e poco “allettanti”, guardati quasi svogliatamente..come ritengo molto invitante Jannik col buon Miomir, che ha si’ pochissime o quasi nulle chance di vittoria ma ci prova sempre a rendere efficace il suo tennis “rude”, come del resto si mostra il personaggio, sicuramente un buon test per entrambi, per Jannik un collaudo indicativo su questa superficie e per il serbo una sfida per mostrare cosa sa fare sull’erba

 37
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walden 26-06-2026 12:57

Scritto da walden

Scritto da Onurb
Darderi agli ottavi, medvdev ai quarti, djokovic in semifinale, sempre se ci arrivano tutti…questo il potenziale tabellone di sinner….evitati mensik,fritz e bublik che sono dall altra parte….direi tutto sommato non male x jannik

hai dimenticato Shelton come possibile semifinalista…

ops, ho visto male, è dall’altra parte, quindi possibile semifinale Zverev (se ci arriva)- Shelton,,,

 36
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OspiteSgradito (Guest) 26-06-2026 12:49

Sinceramente vedo Sinner senza il minimo problema nei pericolosi primi turni. Il sorteggio gli è andato, come sempre, benissimo.
Bene anche l’ esordio di Flavio. Il secondo già più complicato visto che chiunque vinca sa servire molto bene.
Buon sorteggio anche per i Mattei. Parlo solo del primo turno, visto che poi si fa dura per entrambi, specie Matteo B.
Bellucci se non pasticcia ha un buon tabellone, altrimenti anche Svajda diventa ostacolo più duro di ció che sembra.
Sonego potrebbe vincere un paio di turni, ma a Mallorca non mi ha convinto e rischia già al primo con il mai domo argentino.
Quinn su erba è superiore allo spaccone e dovrebbe farlo fuori.

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Il saggio (Guest) 26-06-2026 12:37

Buon sorteggio per i nostri, agevolato dal fatto che tanti erano teste di serie e per avere almeno i primi turni senza avversari top è cruciale.

 34
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magilla 26-06-2026 12:36

io non sottovaluterei zverev-blocks e collignon-fils

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+1: Detuqueridapresencia
Giampi 26-06-2026 12:34

Parte alta nei quarti Sinner Paul/Medvedev e Diokovic Aliassime…

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Rovescio al tramonto 26-06-2026 12:34

Mi spiace per quelli nella zona di Sinner.

 31
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Calvin (Guest) 26-06-2026 12:32

Scritto da Tiger Woods
A mio modesto avviso bene il fatto di trovare Nole in semi e non in una eventuale finale.
Molto meno bene trovare Med ai quarti, memori anche del 2024.

Sempre con Nole ci arrivi perché comunque ogni volta è un poco più anziano e tre su cinque è durissima

Comunque per Jannik, ad oggi, il discorso è sempre lo stesso: se sta bene il tabellone è molto relativo perché chi lo può forse battere lo trova solo dalle semifinali in poi, se sta male è relativo perché sta male.

 30
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Tiger Woods (Guest) 26-06-2026 12:23

A mio modesto avviso bene il fatto di trovare Nole in semi e non in una eventuale finale.
Molto meno bene trovare Med ai quarti, memori anche del 2024.

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Giovanni (Guest) 26-06-2026 12:22

Speriamo nel giubbotto refrigerante

 28
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+1: Peter Parker
giallu 26-06-2026 12:21

Scritto da Groucho
Ottavo di finale Cobolli-Bellucci e poi il vincente affronterà ai quarti Berrettini. Quindi in semifinale sfiderà Arnaldi e infine Sinner nell’atto conclusivo.
E voi, chi vedere trionfare a Wimbledon, Cobolli o Bellucci?

Harpo

 27
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+1: Detuqueridapresencia
Red (Guest) 26-06-2026 12:21

Scritto da Angy005
Un pochino di paura Rafa Jodar(prossimo non al mondo) me la fa..ma importante arrivarci ad incontrare lo spsgnolo

Perché giustamente è Sinner che deve arrivare allo spagnolo e non il contrario
Per

 26
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+1: Rovescio al tramonto, Billy74
Qualità non è quantità (Guest) 26-06-2026 12:17

Scritto da Angy005
@ Mozz 22 (#4642981)
Qualche scherzo lo fa sicuro(negli slam se vai a vedere qualche problema lo ha sempre avuto),bisogna sperare sia il meno invalidante possibile

Per questo da tifoso di Sinner sto con John Lloyd. Non mi piace soffrire.

 25
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walden 26-06-2026 12:16

Scritto da Onurb
Darderi agli ottavi, medvdev ai quarti, djokovic in semifinale, sempre se ci arrivano tutti…questo il potenziale tabellone di sinner….evitati mensik,fritz e bublik che sono dall altra parte….direi tutto sommato non male x jannik

hai dimenticato Shelton come possibile semifinalista…

 24
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SGT76 26-06-2026 12:15

Scritto da Groucho
Ottavo di finale Cobolli-Bellucci e poi il vincente affronterà ai quarti Berrettini. Quindi in semifinale sfiderà Arnaldi e infine Sinner nell’atto conclusivo.
E voi, chi vedere trionfare a Wimbledon, Cobolli o Bellucci?

E anche Oggi..
Ti accoppi domani 😉

 23
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+1: Detuqueridapresencia
Don Sotero (Guest) 26-06-2026 12:13

Io do qualche chance in più al pirata

 22
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Just Is back (Guest) 26-06-2026 12:13

Ad ogni sorteggio slam o mille i soliti commenti…ciao, a lunedì con il tennis, quello vero, quello giocato

 21
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+1: il capitano
von Hayek 26-06-2026 12:13

Male Sonego, per andare avanti, una battaglia alla volta
Malino Arnaldi, max al 3. turno (magari)
Berrettini? Boh, bene Wawrinka, poi Fills come sta? Meglio Collignon? e poi Mensik?
Benino Cobolli. E’ il 9 del seeding, incontrerà il 5 de Minaur. forse sarebbe sato meglio l’ 11 Ruud (ma non il 10 Bublik o il 12 Rublev)
Bellucci può essere contento
Darderi anche
Per Sinner i problemi sono degli altri

 20
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Il GUEst 26-06-2026 12:13

Che sfiga Fritz, gran bel primo turno anche Blockx-Zverev, con il belga fermo dal RG e di cui sono molto curioso di vederlo sull’erba, mentre Zverev qua a Wimbledon non ha mai superato gli ottavi, se il belga ha recuperato bene per me è una bella partita. Per i nostri non ho grandissime aspettative, Sinner escluso chiaramente per il quale si punta alla vittoria finale. Berrettini è tutto da vedere in che condizioni si presenta, fortunatamente al primo turno ha quasi un BYE, ma poi dopo con Fils è tosta tosta; su Luciano e Arnaldi non so che aspettarmi, hanno avversari che su erba sanno giocare, ma non sono irresistibili; Sonego se fosse quello dello scorso anno al terzo turno ci potrebbe arrivare, quello di quest’anno può uscire subito; Bellucci mi piacerebbe arrivasse al terzo turno contro De Minaur, ma al secondo già rischia grosso con il polacco che ha fatto ottavi l’anno scorso e vinto quest’anno a ‘s-Hertogenbosch; manca Flavio che spero arrivi almeno agli ottavi e se la giochi poi con De Minaur

 19
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Nike (Guest) 26-06-2026 12:11

I tabelloni lasciano il tempo che trovano ,forza Campione e forza ital tennis sia al maschile che al femminile

 18
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+1: il capitano
Di Passaggio (Guest) 26-06-2026 12:09

Sì sapeva fin dall’ inizio della mina vagante Draper-che-piace. Nessuna sorpresa.

 17
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italo (Guest) 26-06-2026 12:09

Scritto da Mozz 22
Se Sinner non si incarta da solo tipo RG non ha con chi perdere questo Slam. E’ troppo superiore ed è pure ” incazzato” dal’esito dell’ultimo major. Non ha importanza chi affronta sull’erba Jannik è fortissimo e lo scorso anno lo ha dimostrato. Speriamo solo che il fisico non gli faccia brutti scherzi ma mi sembra oggettivamente poco probabile.

concordo con la tua disamina..
tecnicamente non può perdere questo slam..

 16
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Angy005 (Guest) 26-06-2026 12:09

@ Mozz 22 (#4642981)

Qualche scherzo lo fa sicuro(negli slam se vai a vedere qualche problema lo ha sempre avuto),bisogna sperare sia il meno invalidante possibile

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-1: Billy74
Red (Guest) 26-06-2026 12:08

Scritto da rob
per Sinner un primo turno molto impegnativo

Chi Kecmanovic?È uno dei migliori primi turni possibili,è uno che ti mette in palla,i 2 si sono già affrontati 2 anni fa e Sinner lo asfaltò

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Silvy__89 (Guest) 26-06-2026 12:08

Insomma, non bellissimo questo sorteggio per i nostri. Fritz e Draper è incredibile sia un primo turno, partita imperdibile

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-1: Billy74
#iostoconjannik# (Guest) 26-06-2026 12:08

Parte alta con Sinner, Nole, Auges, Shapovalov, Hurckaz e Fonseca più difficile di quella bassa.

Ok per Sinner voto 7,5
Non bene per Darderi voto 5
Bene per Bellucci voto 7
Molto bene per Cobolli voto 8
Poteva andare meglio a Berrettini voto 5,5
Bene per Sonego voto 6,5
Bene anche per Arnaldi voto 6,5

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Angy005 (Guest) 26-06-2026 12:07

@ Angy005 (#4642985)

Un pochino di paura Rafa Jodar(prossimo N 1 mondo) me la fa..ma importante arrivarci ad incontrare lo spsgnolo

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-1: Billy74
Angy005 (Guest) 26-06-2026 12:07

Un pochino di paura Rafa Jodar(prossimo non al mondo) me la fa..ma importante arrivarci ad incontrare lo spsgnolo

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Groucho (Guest) 26-06-2026 12:06

Ottavo di finale Cobolli-Bellucci e poi il vincente affronterà ai quarti Berrettini. Quindi in semifinale sfiderà Arnaldi e infine Sinner nell’atto conclusivo.

E voi, chi vedere trionfare a Wimbledon, Cobolli o Bellucci?

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-1: Detuqueridapresencia
Onurb (Guest) 26-06-2026 12:06

Scritto da Onurb
Darderi agli ottavi, medvdev ai quarti, djokovic in semifinale, sempre se ci arrivano tutti…questo il potenziale tabellone di sinner….evitati mensik,fritz e bublik che sono dall altra parte….direi tutto sommato non male x jannik

Darderi o jodar agli ottavi ….fonseca è nello spicchio di djokovic

 8
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Mozz 22 (Guest) 26-06-2026 12:05

Se Sinner non si incarta da solo tipo RG non ha con chi perdere questo Slam. E’ troppo superiore ed è pure ” incazzato” dal’esito dell’ultimo major. Non ha importanza chi affronta sull’erba Jannik è fortissimo e lo scorso anno lo ha dimostrato. Speriamo solo che il fisico non gli faccia brutti scherzi ma mi sembra oggettivamente poco probabile.

 7
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Enrico82 26-06-2026 12:04

Un buon sorteggio per tutti gli italiani, direi

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Onurb (Guest) 26-06-2026 12:04

Darderi agli ottavi, medvdev ai quarti, djokovic in semifinale, sempre se ci arrivano tutti…questo il potenziale tabellone di sinner….evitati mensik,fritz e bublik che sono dall altra parte….direi tutto sommato non male x jannik

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rob (Guest) 26-06-2026 12:01

per Sinner un primo turno molto impegnativo

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guido Guest 26-06-2026 12:01

Solo Sinner e Darderi nella parte alta (speriamo si incontrino al quarto turno), tutti gli altri italiani parte bassa.
Interessante Berrettini con Wawrinka.
Fritz-Draper partita principale del primo turno

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gg (Guest) 26-06-2026 11:59

kecmanovic da non sottovalutare come primo turno, ma poteva andare peggio.
Per il resto un buon tabellone, Jodar non ha mai giocato su erba ed è tutto da vedere se arriverà agli ottavi.
Comunque anche qui dipende tutto da Sinner; se non avrà problemi come a Parigi e giocherà come sa, nessuno può fermarlo.
Incrociamo le dita, è ora di tornare a vincere uno Slam!

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+1: Peter Parker, Pikario Furioso
JOA20 (Guest) 26-06-2026 11:57

Fritz e Draper saranno contentissimi del sorteggio, il loro incontro sarebbe più da quarto di finale che da primo turno

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+1: Mats