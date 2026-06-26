Wimbledon: il Tabellone maschile. Djokovic dalla parte di Sinner, possibile semifinale. Primo turno shock Fritz – Draper. Al via sette azzurri
Un sorteggio discreto per Jannik Sinner ai Championships di Wimbledon, soprattutto per l’ingresso del torneo privo di nomi di spicco tra gli ostacoli potenzialmente più pericolosi, ma anche la certezza di trovare dalla sua parte di tabellone Novak Djokovic in un’eventuale semifinale che bisserebbe quella 2025 nel torneo, e la più recente – e dolorosa – sfida agli Australian Open dello scorso gennaio. Sono 7 complessivamente gli italiani in tabellone, due nella parta alta (Sinner e Darderi), cinque in quella bassa, dove spicca il primo turno di prestigio tra Matteo Berrettini e Stan Wawrinka. C’è anche un primo turno shock: Taylor Fritz, uno dei tennisti attualmente più forti sui prati, ha pescato malissimo con Jack Draper, giocatore appena rientrato sul tour ma molto forte su erba. Era uno di quelli che tutti volevano evitare, ed è toccato al californiano, ma è un bel grattacapo anche per il britannico che certamente sperava in un esordio più morbido… Dando uno sguardo d’insieme al tabellone prima di analizzare i quattro settori, quello che ha pescato meglio di tutti – sempre sulla carta, ovviamente – pare Djokovic, visto che nel suo quarto non ci sono grandi specialisti e forse l’incontro più tosto potrebbe essere quello di terzo turno contro Rinderknech; non è andata male anche a Sinner, sempre per potenziali avversari particolarmente avvezzi al tennis sui prati, e a Zverev; assai peggio a Fritz (decisamente il meno baciato dalla buona sorte), Medvedev, Auger-Aliassime, De Minaur e Shelton.
Questi sarebbero i quarti di finale teorici, seguendo l’ordine del seeding maschile di Wimbledon 2026:
Sinner – Medvedev
Auger Aliassime – Djokovic
De Minuar – Shelton
Fritz – Zverev
Entrando nel dettaglio, Jannik Sinner esordisce contro Kecmanovic, buon giocatore a livello di mano ma con pochi cambi di ritmo e soluzioni tecniche per mettere davvero in crisi una versione in salute e “centrata” dell’azzurro, per la prima volta chiamato a difendere il titolo dei Championships. Al secondo turno altro match potenzialmente non terribile col vincente di Borges-Boyer, poi al terzo la testa di serie è Buse (incredibilmente performante anche su erba), o più probabilmente Brooksby, che col suo gioco e manualità può esaltarsi sui prati. Negli ottavi per il n.1 potrebbe esserci un derby contro Luciano Darderi (tds n.14), ma è tutto da vedere se l’azzurro riuscirà a vincere tre partite e già l’esordio contro Quinn non sarà per niente comodo. Inoltre nello slot di Luciano c’è anche Shapovalov (che con tutti i suoi limiti a Wimbledon ha fatto una semifinale) o il giovane Jodar, da verificare su erba ma certamente tennista forte e in grande ascesa. Con i suoi appoggi potrebbe trovare ottimi riferimenti, e sorprendere…
Nei quarti di finale Sinner potrebbe ritrovare sulla carta Daniil Medvedev, contro cui ha perso l’ultimo match a Wimbledon nel 2024, ma il russo è stato tra i più sfortunati in assoluto per rivale all’esordio, visto che ha pescato Marin Cilic, già finalista nel torneo e giocatore estremamente pericoloso su erba. E non è finita qua perché l’ottavo di Medvedev è tra i più tosti con alcuni specialisti dei prati come Struff (pericolosissimo), il servizio di Landaluce che potrebbe diventare imprendibile, due teste di serie pericolose in questo torneo come Nakashima e Tommy Paul (uno da evitare) e pure Hurkacz, che trova in un primo turno coi fiocchi Casper Ruud, piuttosto sfortunato. È uno dei settori del tabellone più duri, chi uscirà da qua sarà un bell’avversario per Sinner nei quarti di finale.
Il secondo slot del tabellone maschile è guidato da Felix Auger-Aliassime, che debutta contro Shevchenko. In questo ottavo il giocatore più pericoloso è forse Norrie, o Davidovich-Fokina, ma sarà molto interessante scoprire l’attitudine di Learner Tien (ds n.16). Due potenziali pericoli potrebbero essere anche Fucsovics, non più al top ma forte su erba, e il servizio “bomba” di Tirante, ma tutto da verificare per spostamenti e tenuta sul tennis asciutto e rapido che impera sui prati. Nell’altro ottavo domina Djokovic. Debutto contro Wu per il serbo, quindi al secondo turno una discreta passeggiata contro Gaston/Tsitsipas (il greco mai competitivo su erba in carriera e ridotto ai minimi termini da mesi…), e impegno più probante contro Rinderknech, fortissimo al servizio ma forse incapace di reggere la risposta e sapienza del più vincente dell’era moderna. Nei ottavi “Nole” potrebbe trovare sulla carta Rublev, più forse più facilmente Van de Zandschulp o Fonseca, con il brasiliano non in ottime condizioni e da verificare su erba. La sensazione è che un Djokovic ben preparato arriverà in semifinale senza enormi patemi.
La parte bassa del tabellone segue con De Minuar che al secondo turno potrebbe aver qualche grattacapo contro Mannarino, veterano assai insidioso su erba. Qua è capitato Mattia Bellucci che entra nel torneo con Svajda, tennista rapido e di talento, si poteva trovare di meglio. Non è andata per niente bene a Flavio Cobolli, nello slot appena sotto: ok Navone all’esordio, poi la strada è a dir poco in salita contro Griekspoor (uno di quelli nella lista rossa da evitare) e poi Khachanov o Mpetshi Perricard. Se Cobolli arriva agli ottavi vs. De Minaur, avrà trovato certamente una condizione su erba migliore di quella vista nell’unico match giocato maluccio ad Halle. Nella parte appena sotto c’è Matteo Berrettini, che non ha pescato malissimo con Wawrinka all’esordio (c’era molto di peggio…), poi servirà alzare non poco il livello perché potrebbe esserci Fils (a patto che stia bene) e quindi al terzo turno Mensik, altro tennista potenzialmente molto forte, ma da verificare per qualità di spostamenti sui prati. È l’ottavo guidato da Ben Shelton, uno di quelli che puntano ad arrivare nelle giornate decisive di Wimbledon 2026. Per il nativo di Atlanta esordio contro Virtanen e quindi un terzo turno non comodissimo contro Humbert o Bergs, uno dei primi turni più intriganti del draw.
Ma è proprio IL primo turno del torneo ad aprire l’ultimo quarto del tabellone: la mano dell’addetto al draw è stata a dir poco dispettosa, con Draper inserito contro Fritz. Che dire… Fritz è uno dei candidati ad arrivare in semifinale, e ritrovare il britannico come match d’ingresso è una disdetta, per entrambi. Jack è tornato bene ad Eastbourne, sarà un match esplosivo ma allo stesso tempo priverà il torneo di un sicuro protagonista. Un vero peccato, una partita del genere meritava almeno un ottavo di finale, o anche di più. Tra l’altro quella zona di tabellone è un vero campo minato, il settore più tosto in assoluto. C’è il servizio temibile di Diallo (non in buona forma tuttavia), c’è anche Lorenzo Sonego che non ha pescato benissimo contro Etcheverry, e soprattuto appena sotto ci sono Bublik e Tiafoe, due di quelli che tutti volevano evitare. Il kazako ha pescato Kokkinakis all’esordio, lungo degente ma pericoloso se sta bene. L’ultimo ottavo del tabellone è quello di Sasha Zverev, che entra nel torneo contro Blockx (pericoloso ma come starà?) e quindi con un potenziale terzo turno contro Arnaldi. Per Matteo esordio contro Halys, match per niente facile visto che il francese gioca bene e può farlo anche su erba, quindi la “follia” di Moutet o la sostanza di Giron, non un tabellone morbido. Appena sopra può accadere di tutto con Fran Cerundolo e Lehecka, due potenziali pericoli ma assai imprevedibili per qualità di prestazione.
Un tabellone interessante, ricco di temi e che scopriremo giorno dopo giorno, in una cavalcata entusiasmante. Sperando che la calura assurda di questi giorni abbandoni Londra prima possibile, si parte lunedì 29. L’appuntamento è già fissato: ore 14.30 circa, Jannik Sinner entra sul Centre Court da campione in carica. Brividi.
Marco Mazzoni
Wimbledon – Tabellone Principale – parte alta
(1) J. Sinner vs M. Kecmanovic
N. Borges vs T. Boyer
A. Vukic vs J. Brooksby
E. Nava vs (31) I. Buse
(23) R. Jodar vs F. Gill
D. Shapovalov vs P. Carreno Busta
S. Mochizuki vs M. Basing
E. Quinn vs (14) L. Darderi
(11) C. Ruud vs H. Hurkacz
H. Medjedovic vs S. Ofner
S. Kwon vs M. Landaluce
A. Muller vs (21) T. Paul
(28) B. Nakashima vs J. Pinnington Jones
J. Struff vs S. Baez
C. Ugo Carabelli vs D. Merida
M. Cilic vs (8) D. Medvedev
(3) F. Auger-Aliassime vs A. Shevchenko
A. Walton vs D. Prizmic
A. Vallejo vs N. Mejia
M. Zheng vs (26) C. Norrie
(22) A. Davidovich Fokina vs J. Cerundolo
T. Tirante vs F. Marozsan
L. Van Assche vs M. Fucsovics
D. Svrcina vs (16) L. Tien
(12) A. Rublev vs R. Safiullin
A. Kovacevic vs B. van de Zandschulp
J. de Jong vs R. Hijikata
R. Bautista Agut vs (24) J. Fonseca
(25) A. Rinderknech vs O. Tarvet
M. Trungelliti vs M. Damm
H. Gaston vs S. Tsitsipas
Y. Wu vs (7) N. Djokovic
Wimbledon – Tabellone Principale – parte bassa
(5) A. de Minaur vs R. Burruchaga
A. Mannarino vs T. Droguet
M. Bellucci vs Z. Svajda
K. Majchrzak vs (30) A. Tabilo
(19) K. Khachanov vs B. Harris
Y. Hanfmann vs G. Mpetshi Perricard
T. Griekspoor vs J. Duckworth
M. Navone vs (9) F. Cobolli
(15) J. Mensik vs T. Samuel
D. Sweeny vs G. Dimitrov
S. Wawrinka vs M. Berrettini
R. Collignon vs (20) A. Fils
(27) U. Humbert vs Z. Bergs
S. Shimabukuro vs J. Faria
D. Dzumhur vs A. Fery
O. Virtanen vs (4) B. Shelton
(6) T. Fritz vs J. Draper
P. Kypson vs M. McDonald
B. Bonzi vs G. Diallo
L. Sonego vs (29) T. Etcheverry
(17) F. Tiafoe vs T. Atmane
V. Kopriva vs J. Choinski
K. Jacquet vs V. Gaubas
T. Kokkinakis vs (10) A. Bublik
(13) J. Lehecka vs A. Popyrin
A. Molcan vs D. Altmaier
A. Michelsen vs J. Fearnley
J. Munar vs (18) F. Cerundolo
(32) M. Arnaldi vs Q. Halys
C. Moutet vs M. Giron
V. Royer vs H. Wendelken
A. Blockx vs (2) A. Zverev
TAG: Flavio Cobolli, Jannik Sinner, Luciano Darderi, Matteo Arnaldi, Matteo Berrettini, Wimbledon, Wimbledon 2026
Che le buschino entrambi da un Djokovic in forma sono d’accordo, per il resto per me su cemento si equivalgono, sull’erba a mio avviso è più forte Shelton, che col suo servizio mancino sui prati ha un bel vantaggio, mentre su terra probabilmente è più forte il canadese
SINNER
ZVEREV
AUGER
SHELTON
MEDVEDEV
DJOKOVIC
DE MINAUR
FRITZ
JODAR
PAUL
TIEN
RUBLEV
COBOLLI
MENSIK
TIAFOE
F.CERUNDOLO
Tabelloni equilibrati, vincerà il piu bravo come sempre è stato. Non vedo mine vaganti, ma tante mone vacanti.
Ho visto che a Londra alle 13,30 ci saranno 23 gradi e parzialmente coperto. Io per prima cosa guardo il meteo agli avversari ci pensa il nostro Campione. No problem.
zverev in semi non ci si arriva, sull’erba non è a suo agio, il suo rendimento a wimbledon è sempre stato negativo,
non ha mai fatto quarti e nel 2024 perse pure netto con un matteo che non era
certo quello del 2021.
@ Tiger Woods (#4643015)
L’ultima semifinale fra i due non è andata benissimo
Meglio toccarsi…
@ Mozz 22 (#4642981)
meglio toccarsi…
@ miky85 (#4643039)
Fonseca in semi? Rischia già al secondo con Hijikata secondo me
Fu un match a sé stante quello, con Jannik in stato di ansia per la storia del clostebol… Danil ha fatto semi a Wimbledon, ma in condizioni normali su erba non lo vedo particolarmente pericoloso… le mine vaganti sono altre, poi è ovvio che Sinner si ritrovi nella situazione scomoda di essere il favorito, l’importante è che non ingurgiti l’intruglio ai cetrioli di Ferrara… sapete bene che a me quell’uomo non piace effetto, epperò fa paura per i danni che può fare
Si sogna una finale Sinner – Berrettini con Binaghi seduto fra Beckham e la Principessa Kate nel Royal Box.
Non hai tutti i torti ma Aliassime mi sembra più ordinato di Shelton che si fa preferirei per la personalità e l’agonismo. Al servizio sono sullo stesso livello mentre in risposta Aliassime ha numeri più efficenti e non di poco. Diciamo che sono equivalenti. Nessuno dei due è dominante e dipendono molto dal servizio ma entrambi da Diokovic in forma le buscano..
@ Detuqueridapresencia (#4643037)
😀
in effetti, concordo, poi Shelton è imprevedibile… vedo un torneo con molte sorprese, l’importante è che i nostri si facciano valere, per ora nei tornei di preparazione i risultati non sono particolarmente incoraggianti, ma gente come Berrettini e Cobolli sono in grado di alzare il livello nei match che contano… in teoria l’unica certezza è Jannik, basta che non si intossica con quell’intruglio al cetriolo che gli prepara maga Magoo, in arte Ferrara
Ero molto contento del sorteggio di Sinner per il Roland Garros, adesso per scaramanzia non dico nulla, un incontro alla volta e non sottovalutare nessuno.
già detto ” autostrada per Jodar ” ???
Beneficiato è Djokovic. Le sue possibilità di battere Sinner sono infime se Sinner sta bene, ma crescono un tantino se lo scontro avviene prima. A Melbourne, ricordiamo, l’incontro fu in semifinale ma per Novak in termini di sforzo corrispondeva più o meno a un ottavo (visti i w.o. di cui aveva fruito). Arrivando in semifinale in modo normale dubito che sarebbe riuscito a giocare in quel modo, quindi figuriamoci in finale. Per Nole l’ideale sarebbe la partita secca ma poiché è impossibile meglio in semi che in finale per lui, per Sinner ovviamente è l’inverso
Solito tabellone accomodato per sinner
A me l’ottavo di tabellone di Cobolli sembra migliore di quello di Matteo, ma se stanno bene entrambi possono farcela entrambi ad arrivare ai quarti… in generale a Wimbledon è sempre difficile fare pronostici: come starà Nole che dopo Melbourne avrà giocato 4-5 match? E Draper? E i vari Jodar, Fonseca, Mensik saranno competitivi su erba? E Zverev riuscirà a sfatare il tabù Wimbledon?
Sinner
Tiafoe
Fonseca
Shelton
Paul
Auger
Griekspoor
Zverev
Shapovalov
Nakashima
Maroszan
Djokovic
Majchrzak
Berrettini
Fritz
Cerundolo
‘R tegame de tu mà!
Shelton a Wimbledon ha fatto quarti e ottavi negli ultimi due anni perdendo in entrambi i casi da Sinner, quest’anno ha vinto Stoccarda e perso al tie-break del terzo da Fritz ad Halle nei quarti.
Auger ha fatto un quarto a Wimbledon nel 2021 perdendo da Berrettini, poi 2022 fuori al primo turno con Cressy, 2023 fuori al primo turno con Mmoh, 2024 fuori al primo turno con Kokkinakis, 2025 fuori al secondo turno con Struff. Su che basi Auger è più forte di Shelton sull’erba?
Siccome Mangiante ha detto che vince Sinner dico Diokovic che Mangiante è peggio di Wilander…faccio solo notare a Mazzoni che Diokovic prima della semifinale dovrebbe incontrare Aliassime che sull’erba è più forte di Shelton..nella parte bassa è un terno al lotto può arrivare chiunque. I miei favoriti, Fritz, Shelton, Tiafoe, Mensik, Lehecka..no non ho dimenticato Zverev ma secondo me non arriva in fondo…
Come li fanno i francesi i sorteggi dei tabelloni, non li fa nessuno
Cari inglesi, andate a scuola da loro la prossima volta
Apparte Sinner che il torneo può perderlo solo lui, per gli altri diciamo che il primo turno è fattibilissimo.
Bisogna vedere per esempio Bellucci e Darderi che partono favoriti ma possono come sempre eliminarsi da soli.
Il dopo ne parliamo mercoledì.
@ Silvy__89 (#4642989)
Beh, meglio così, qualche primo turno non scontato e di sicura qualità che acchiappi l’attenzione e stimoli a seguire anche gli inizi del torneo, solitamente poco interessanti e poco “allettanti”, guardati quasi svogliatamente..come ritengo molto invitante Jannik col buon Miomir, che ha si’ pochissime o quasi nulle chance di vittoria ma ci prova sempre a rendere efficace il suo tennis “rude”, come del resto si mostra il personaggio, sicuramente un buon test per entrambi, per Jannik un collaudo indicativo su questa superficie e per il serbo una sfida per mostrare cosa sa fare sull’erba
ops, ho visto male, è dall’altra parte, quindi possibile semifinale Zverev (se ci arriva)- Shelton,,,
Sinceramente vedo Sinner senza il minimo problema nei pericolosi primi turni. Il sorteggio gli è andato, come sempre, benissimo.
Bene anche l’ esordio di Flavio. Il secondo già più complicato visto che chiunque vinca sa servire molto bene.
Buon sorteggio anche per i Mattei. Parlo solo del primo turno, visto che poi si fa dura per entrambi, specie Matteo B.
Bellucci se non pasticcia ha un buon tabellone, altrimenti anche Svajda diventa ostacolo più duro di ció che sembra.
Sonego potrebbe vincere un paio di turni, ma a Mallorca non mi ha convinto e rischia già al primo con il mai domo argentino.
Quinn su erba è superiore allo spaccone e dovrebbe farlo fuori.
Buon sorteggio per i nostri, agevolato dal fatto che tanti erano teste di serie e per avere almeno i primi turni senza avversari top è cruciale.
io non sottovaluterei zverev-blocks e collignon-fils
Parte alta nei quarti Sinner Paul/Medvedev e Diokovic Aliassime…
Mi spiace per quelli nella zona di Sinner.
Sempre con Nole ci arrivi perché comunque ogni volta è un poco più anziano e tre su cinque è durissima
Comunque per Jannik, ad oggi, il discorso è sempre lo stesso: se sta bene il tabellone è molto relativo perché chi lo può forse battere lo trova solo dalle semifinali in poi, se sta male è relativo perché sta male.
A mio modesto avviso bene il fatto di trovare Nole in semi e non in una eventuale finale.
Molto meno bene trovare Med ai quarti, memori anche del 2024.
Speriamo nel giubbotto refrigerante
Harpo
Perché giustamente è Sinner che deve arrivare allo spagnolo e non il contrario
Per
Per questo da tifoso di Sinner sto con John Lloyd. Non mi piace soffrire.
hai dimenticato Shelton come possibile semifinalista…
E anche Oggi..
Ti accoppi domani 😉
Io do qualche chance in più al pirata
Ad ogni sorteggio slam o mille i soliti commenti…ciao, a lunedì con il tennis, quello vero, quello giocato
Male Sonego, per andare avanti, una battaglia alla volta
Malino Arnaldi, max al 3. turno (magari)
Berrettini? Boh, bene Wawrinka, poi Fills come sta? Meglio Collignon? e poi Mensik?
Benino Cobolli. E’ il 9 del seeding, incontrerà il 5 de Minaur. forse sarebbe sato meglio l’ 11 Ruud (ma non il 10 Bublik o il 12 Rublev)
Bellucci può essere contento
Darderi anche
Per Sinner i problemi sono degli altri
Che sfiga Fritz, gran bel primo turno anche Blockx-Zverev, con il belga fermo dal RG e di cui sono molto curioso di vederlo sull’erba, mentre Zverev qua a Wimbledon non ha mai superato gli ottavi, se il belga ha recuperato bene per me è una bella partita. Per i nostri non ho grandissime aspettative, Sinner escluso chiaramente per il quale si punta alla vittoria finale. Berrettini è tutto da vedere in che condizioni si presenta, fortunatamente al primo turno ha quasi un BYE, ma poi dopo con Fils è tosta tosta; su Luciano e Arnaldi non so che aspettarmi, hanno avversari che su erba sanno giocare, ma non sono irresistibili; Sonego se fosse quello dello scorso anno al terzo turno ci potrebbe arrivare, quello di quest’anno può uscire subito; Bellucci mi piacerebbe arrivasse al terzo turno contro De Minaur, ma al secondo già rischia grosso con il polacco che ha fatto ottavi l’anno scorso e vinto quest’anno a ‘s-Hertogenbosch; manca Flavio che spero arrivi almeno agli ottavi e se la giochi poi con De Minaur
I tabelloni lasciano il tempo che trovano ,forza Campione e forza ital tennis sia al maschile che al femminile
Sì sapeva fin dall’ inizio della mina vagante Draper-che-piace. Nessuna sorpresa.
concordo con la tua disamina..
tecnicamente non può perdere questo slam..
@ Mozz 22 (#4642981)
Qualche scherzo lo fa sicuro(negli slam se vai a vedere qualche problema lo ha sempre avuto),bisogna sperare sia il meno invalidante possibile
Chi Kecmanovic?È uno dei migliori primi turni possibili,è uno che ti mette in palla,i 2 si sono già affrontati 2 anni fa e Sinner lo asfaltò
Insomma, non bellissimo questo sorteggio per i nostri. Fritz e Draper è incredibile sia un primo turno, partita imperdibile
Parte alta con Sinner, Nole, Auges, Shapovalov, Hurckaz e Fonseca più difficile di quella bassa.
Ok per Sinner voto 7,5
Non bene per Darderi voto 5
Bene per Bellucci voto 7
Molto bene per Cobolli voto 8
Poteva andare meglio a Berrettini voto 5,5
Bene per Sonego voto 6,5
Bene anche per Arnaldi voto 6,5
@ Angy005 (#4642985)
Un pochino di paura Rafa Jodar(prossimo N 1 mondo) me la fa..ma importante arrivarci ad incontrare lo spsgnolo
Un pochino di paura Rafa Jodar(prossimo non al mondo) me la fa..ma importante arrivarci ad incontrare lo spsgnolo
Ottavo di finale Cobolli-Bellucci e poi il vincente affronterà ai quarti Berrettini. Quindi in semifinale sfiderà Arnaldi e infine Sinner nell’atto conclusivo.
E voi, chi vedere trionfare a Wimbledon, Cobolli o Bellucci?
Darderi o jodar agli ottavi ….fonseca è nello spicchio di djokovic
Se Sinner non si incarta da solo tipo RG non ha con chi perdere questo Slam. E’ troppo superiore ed è pure ” incazzato” dal’esito dell’ultimo major. Non ha importanza chi affronta sull’erba Jannik è fortissimo e lo scorso anno lo ha dimostrato. Speriamo solo che il fisico non gli faccia brutti scherzi ma mi sembra oggettivamente poco probabile.
Un buon sorteggio per tutti gli italiani, direi
Darderi agli ottavi, medvdev ai quarti, djokovic in semifinale, sempre se ci arrivano tutti…questo il potenziale tabellone di sinner….evitati mensik,fritz e bublik che sono dall altra parte….direi tutto sommato non male x jannik
per Sinner un primo turno molto impegnativo
Solo Sinner e Darderi nella parte alta (speriamo si incontrino al quarto turno), tutti gli altri italiani parte bassa.
Interessante Berrettini con Wawrinka.
Fritz-Draper partita principale del primo turno
kecmanovic da non sottovalutare come primo turno, ma poteva andare peggio.
Per il resto un buon tabellone, Jodar non ha mai giocato su erba ed è tutto da vedere se arriverà agli ottavi.
Comunque anche qui dipende tutto da Sinner; se non avrà problemi come a Parigi e giocherà come sa, nessuno può fermarlo.
Incrociamo le dita, è ora di tornare a vincere uno Slam!
Fritz e Draper saranno contentissimi del sorteggio, il loro incontro sarebbe più da quarto di finale che da primo turno