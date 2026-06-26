Wimbledon: Il Tabellone Principale Femminile. Tre azzurre al via. Paolini n.13 del seeding. Al via anche Cocciaretto. Esame britannico per la giovane Grant
Wimbledon – Tabellone Principale – parte alta
(1) A. Sabalenka vs T. Kostovic
O. Oliynykova vs M. Kessler
J. Ostapenko vs H. Dart
A. Ruzic vs (30) E. Raducanu
(22) L. Fernandez vs J. Tjen
M. Xu vs D. Kasatkina
A. Gasanova vs E. Arango
E. Jacquemot vs (14) N. Osaka
(10) K. Muchova vs A. Zakharova
B. Andreescu vs S. Zhang
A. Parks vs A. Dudeney
M. Sawangkaew vs (20) M. Chwalinska
(32) K. Siniakova vs Q. Zheng
P. Stearns vs N. Bartunkova
B. Krejcikova vs H. Klugman
M. Linette vs (5) M. Andreeva
(4) J. Pegula vs D. Vidmanova
S. Sorribes Tormo vs V. Jimenez Kasintseva
D. Yastremska vs A. Ito
J. Bouzas Maneiro vs (27) A. Potapova
(18) E. Alexandrova vs P. Udvardy
L. Tararudee vs L. Tagger
Y. Putintseva vs T. Maria
J. Cristian vs (16) I. Jovic
(11) B. Bencic vs M. Stojsavljevic
X. Wang vs E. Cocciaretto
F. Jones vs D. Parry
M. Frech vs (19) A. Kalinskaya
(28) A. Li vs Z. Sonmez
C. Liu vs H. Vandewinkel
S. Sierra vs A. Bondar
T. Korpatsch vs (7) C. Gauff
Wimbledon – Tabellone Principale – parte bassa
(8) E. Svitolina vs D. Snigur
V. Erjavec vs L. Jeanjean
A. Tomljanovic vs M. Bolkvadze
A. Krueger vs (31) D. Vekic
(23) E. Navarro vs P. Badosa
O. Selekhmeteva vs S. Kraus
Y. Starodubtseva vs A. Blinkova
N. Podoroska vs (12) M. Kostyuk
(13) J. Paolini vs R. Montgomery
I. Shymanovich vs V. Golubic
A. Kalinina vs K. Rakhimova
M. Sakkari vs (24) C. Tauson
(29) A. Eala vs R. Zarazua
S. Williams vs M. Joint
T. Valentova vs K. Pliskova
T. Townsend vs (3) I. Swiatek
(6) A. Anisimova vs L. Gjorcheska
P. Marcinko vs S. Kenin
I. Begu vs K. Swan
K. Day vs (26) M. Keys
(17) S. Cirstea vs S. Bejlek
K. Birrell vs A. Korneeva
C. Osorio vs S. Waltert
E. Seidel vs (9) L. Noskova
(15) D. Shnaider vs E. Lys
P. Kudermetova vs L. Samsonova
K. Boulter vs T. Grant
T. Gibson vs (21) M. Bouzkova
(25) E. Mertens vs L. Siegemund
B. Haddad Maia vs M. Timofeeva
E. Ruse vs C. McNally
L. Boisson vs (2) E. Rybakina
TAG: Elisabetta Cocciaretto, Jasmine Paolini, Tyra Caterina Grant, Wimbledon, Wimbledon 2026
Annie ciao buongiorno. Chi è la tua favorita qui? Posso chiederti?
ha tutta la vita per fare soldi e punti. ci sono giocatori che non hanno mai giocato sui centrali degli slam e tantomeno sul centrale di wimbledon. Secondo me ci sono cose che non hanno prezzo. E credo che per molti giocatori sia cosi’.
È andata male alla Grant,tra le qualificate è andata meglio a Gasanova,Selekhmeteva,Timofeeva,JeanJean, Korneeva, Andreescu,parlo di primo turno.
Jovic
Svitolina
Osaka
Rybakina
Muchova
Gauff
Swiatek
Keys
Raducanu
Krejicikova
Pegula
Bencic
Kostyuk
Kalinina
Birrell
Shnaider
La grant ce la può fare contro l’inglese che avrà anche il pubblico dalla sua, per le altre 2 non ho alcuna aspettativa
@ Andika (#4642974)
Ho scritto la stessa cosa,non avevo visto il tuo commento, altrimenti mi sarei limitato a quotare il tuo.
Certo è che si affrontano le due tenniste più improponibili,non voglio credere che la Joint si faccia battere anche da un relitto.
Ricordo una Joint che tempo fa sembrava irresistibile.
I mezzi li ha.
Se magari “si sveglia”, potrebbe essere un ostacolo da considerare. 😉
Ballano 40 punti e circa 40.000 euro, io credo che preferirebbe vincere con un sorteggio di pura fortuna.
Boulter su erba è veramente molto ostica, anche se non è la boulter di un paio di anni fa.
Non commento mai il femminile, mi sembra un tabellone brutto brutto per la campionessa uscente Iga Swiatek con Townsend al primo turno, eventualmente KaPli al secondo e poi Eala al terzo (con incognita Williams), tutte giocatrici che su erba giocano bene
Io invece sono contento per Tyra. Incontrare la Boulter forse le dara’ l’opportunita’ di giocare sul centrale, pur senza trovarsi contro una delle mammasantissima ingiocabili. Io, al suo posto, vista anche la giovanissima eta’ , preferirei giocare sul centrale a Wimbledon e magari perdere piuttosto che passare un turno in un campetto periferico.
Per me il punto è che probabilmente Serena non può giocare un match di singolare contro nessuna giocatrice professionista e, d’altra parte, l’ultimo che ha gicato era settembre 2022 e già 2022 non riusciva più a tenere il ritmo delle altre giocatrici.
Io mi stupirei se non facesse una bruttissima figura, anche se ovviamente sarei contento se riuscisse a reggere.
@ Calvin (#4642994)
Che Caterina parta “Abbastanza” sconfitta lo dovrà dire il campo che è l’unico giudice incontrovertibile
Su Jasmine non riesco ad avere nessuna aspettativa, purtroppo ultimamente perde un po’ con chiunque. Sperando mi smentisca
Forza ragazze
Assolutamente. La paolini di uno o due anni fa sarebbe in una bellissima posizione. Bisogna vedere se si ritrova, perché il tennis lo ha ancora e per me ha solo un momento di appannamento di testa.
Peccato per Tyra che trova una specialista della superficie ed è chiusa, il passaggio del turno sarebbe stato tantissima roba, ma mi sa che con la Boulter parte abbastanza sconfitta oggi.
Contro la Boulter c’è anche la possibilità che venga messa sul campo centrale.
È la tennista più in difficoltà del circuito,ne ho parlato in settimana,era la campionessa in carica a Eastbourne e ha perso subito contro una tennista che non aveva mai vinto un match su erba,la terraiola Arango,che poi ha fatto 3 games contro la McNally,portando la striscia negativa della Joint a 2 vittorie e 10 sconfitte.
Lo segui il tennis?
Scusate ma seguite il circuito WTA ? La Joint è la giocatrice più in crisi del circuito, 13 sconfitte sulle ultime 14 partite, potendo scegliere è l’avversaria oggi piú scarsa dell’intero tabellone …mentre Montgomery sta giocando benissimo, test non facile per Paolini.
Se fosse una paolini in forma questo tabellone la potrebbe portare molto avanti però purtroppo il periodo non è positivo
Già la Joint, se in giornata, non è pane fresco… 😉
Ho una domanda: ho in programma di fare la coda per entrare a Wimbledon; devo dire appena arrivo il campo dove voglio andare oppure al momento che acquisto il biglietto? Poi se prendessi il biglietto per il centrale posso uscire durante la giornata per andare a vedere gli altri campi o devo stare lì altrimenti perdo il posto?
Montgomery è molto valida su erba.
Ha vinto il torneo olandese 2 settimane fa e si è qualificata bene anche qui.
Bruttissimo sorteggio, ma per come sta giocando, sarebbe stato non semplice qualsiasi esordio.
Serenona ovviamente è una totale incognita ma per me già rischia al primo turno e poi eventualmente si ferma con la giovane filippina.
Paolini al massimo (se va bene)passa un paio di turni poi ai 16esimi trova Tauson e li’ sara’ capolinea 😳