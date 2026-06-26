Wimbledon 2026 - Tabellone Principale Copertina, WTA

Wimbledon: Il Tabellone Principale Femminile. Tre azzurre al via. Paolini n.13 del seeding. Al via anche Cocciaretto. Esame britannico per la giovane Grant

26/06/2026 11:37 24 commenti
Jasmine Paolini nella foto - Foto Getty Images
Jasmine Paolini nella foto - Foto Getty Images

GBR Wimbledon – Tabellone Principale – parte alta
(1) A. Sabalenka IOA vs T. Kostovic SRB
O. Oliynykova UKR vs M. Kessler USA
J. Ostapenko LAT vs H. Dart GBR
A. Ruzic CRO vs (30) E. Raducanu GBR

(22) L. Fernandez CAN vs J. Tjen INA
M. Xu GBR vs D. Kasatkina AUS
A. Gasanova IOA vs E. Arango COL
E. Jacquemot FRA vs (14) N. Osaka JPN

(10) K. Muchova CZE vs A. Zakharova IOA
B. Andreescu CAN vs S. Zhang CHN
A. Parks USA vs A. Dudeney GBR
M. Sawangkaew THA vs (20) M. Chwalinska POL

(32) K. Siniakova CZE vs Q. Zheng CHN
P. Stearns USA vs N. Bartunkova CZE
B. Krejcikova CZE vs H. Klugman GBR
M. Linette POL vs (5) M. Andreeva IOA

(4) J. Pegula USA vs D. Vidmanova CZE
S. Sorribes Tormo ESP vs V. Jimenez Kasintseva AND
D. Yastremska UKR vs A. Ito JPN
J. Bouzas Maneiro ESP vs (27) A. Potapova AUT

(18) E. Alexandrova IOA vs P. Udvardy HUN
L. Tararudee THA vs L. Tagger AUT
Y. Putintseva KAZ vs T. Maria GER
J. Cristian ROU vs (16) I. Jovic USA

(11) B. Bencic SUI vs M. Stojsavljevic GBR
X. Wang CHN vs E. Cocciaretto ITA
F. Jones GBR vs D. Parry FRA
M. Frech POL vs (19) A. Kalinskaya IOA

(28) A. Li USA vs Z. Sonmez TUR
C. Liu USA vs H. Vandewinkel BEL
S. Sierra ARG vs A. Bondar HUN
T. Korpatsch GER vs (7) C. Gauff USA




GBR Wimbledon – Tabellone Principale – parte bassa
(8) E. Svitolina UKR vs D. Snigur UKR
V. Erjavec SLO vs L. Jeanjean FRA
A. Tomljanovic AUS vs M. Bolkvadze GEO
A. Krueger USA vs (31) D. Vekic CRO

(23) E. Navarro USA vs P. Badosa ESP
O. Selekhmeteva ESP vs S. Kraus AUT
Y. Starodubtseva UKR vs A. Blinkova IOA
N. Podoroska ARG vs (12) M. Kostyuk UKR

(13) J. Paolini ITA vs R. Montgomery USA
I. Shymanovich IOA vs V. Golubic SUI
A. Kalinina UKR vs K. Rakhimova UZB
M. Sakkari GRE vs (24) C. Tauson DEN

(29) A. Eala PHI vs R. Zarazua MEX
S. Williams USA vs M. Joint AUS
T. Valentova CZE vs K. Pliskova CZE
T. Townsend USA vs (3) I. Swiatek POL

(6) A. Anisimova USA vs L. Gjorcheska MKD
P. Marcinko CRO vs S. Kenin USA
I. Begu ROU vs K. Swan GBR
K. Day USA vs (26) M. Keys USA

(17) S. Cirstea ROU vs S. Bejlek CZE
K. Birrell AUS vs A. Korneeva IOA
C. Osorio COL vs S. Waltert SUI
E. Seidel GER vs (9) L. Noskova CZE

(15) D. Shnaider IOA vs E. Lys GER
P. Kudermetova UZB vs L. Samsonova IOA
K. Boulter GBR vs T. Grant ITA
T. Gibson AUS vs (21) M. Bouzkova CZE

(25) E. Mertens BEL vs L. Siegemund GER
B. Haddad Maia BRA vs M. Timofeeva UZB
E. Ruse ROU vs C. McNally USA
L. Boisson FRA vs (2) E. Rybakina KAZ

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24 commenti. Lasciane uno!

😐😈😯🙂😕😎👿😀💡😳😛🙄😉😥😮😆😡🙁

giallu 26-06-2026 15:30

Annie ciao buongiorno. Chi è la tua favorita qui? Posso chiederti?

 24
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fondo (Guest) 26-06-2026 14:28

Scritto da Calvin

Scritto da fondo
Io invece sono contento per Tyra. Incontrare la Boulter forse le dara’ l’opportunita’ di giocare sul centrale, pur senza trovarsi contro una delle mammasantissima ingiocabili. Io, al suo posto, vista anche la giovanissima eta’ , preferirei giocare sul centrale a Wimbledon e magari perdere piuttosto che passare un turno in un campetto periferico.

Ballano 40 punti e circa 40.000 euro, io credo che preferirebbe vincere con un sorteggio di pura fortuna.
Boulter su erba è veramente molto ostica, anche se non è la boulter di un paio di anni fa.

ha tutta la vita per fare soldi e punti. ci sono giocatori che non hanno mai giocato sui centrali degli slam e tantomeno sul centrale di wimbledon. Secondo me ci sono cose che non hanno prezzo. E credo che per molti giocatori sia cosi’.

 23
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+1: Enrico82
Gaz (Guest) 26-06-2026 14:20

Scritto da Non tennista
La grant ce la può fare contro l’inglese che avrà anche il pubblico dalla sua, per le altre 2 non ho alcuna aspettativa

È andata male alla Grant,tra le qualificate è andata meglio a Gasanova,Selekhmeteva,Timofeeva,JeanJean, Korneeva, Andreescu,parlo di primo turno.

 22
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+1: Enrico82
miky85 26-06-2026 13:39

Jovic

Svitolina

Osaka
Rybakina

Muchova
Gauff
Swiatek
Keys

Raducanu
Krejicikova
Pegula
Bencic
Kostyuk
Kalinina
Birrell
Shnaider

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Non tennista (Guest) 26-06-2026 12:58

La grant ce la può fare contro l’inglese che avrà anche il pubblico dalla sua, per le altre 2 non ho alcuna aspettativa

 20
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Gaz (Guest) 26-06-2026 12:31

@ Andika (#4642974)

Ho scritto la stessa cosa,non avevo visto il tuo commento, altrimenti mi sarei limitato a quotare il tuo.
Certo è che si affrontano le due tenniste più improponibili,non voglio credere che la Joint si faccia battere anche da un relitto.

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pablito 26-06-2026 12:28

Scritto da Gaz

Scritto da pablito

Scritto da tinapica
Serenona ovviamente è una totale incognita ma per me già rischia al primo turno e poi eventualmente si ferma con la giovane filippina.

Già la Joint, se in giornata, non è pane fresco…

È la tennista più in difficoltà del circuito,ne ho parlato in settimana,era la campionessa in carica a Eastbourne e ha perso subito contro una tennista che non aveva mai vinto un match su erba,la terraiola Arango,che poi ha fatto 3 games contro la McNally,portando la striscia negativa della Joint a 2 vittorie e 10 sconfitte.
Lo segui il tennis?

Ricordo una Joint che tempo fa sembrava irresistibile.

I mezzi li ha.

Se magari “si sveglia”, potrebbe essere un ostacolo da considerare. 😉

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Calvin (Guest) 26-06-2026 12:26

Scritto da fondo
Io invece sono contento per Tyra. Incontrare la Boulter forse le dara’ l’opportunita’ di giocare sul centrale, pur senza trovarsi contro una delle mammasantissima ingiocabili. Io, al suo posto, vista anche la giovanissima eta’ , preferirei giocare sul centrale a Wimbledon e magari perdere piuttosto che passare un turno in un campetto periferico.

Ballano 40 punti e circa 40.000 euro, io credo che preferirebbe vincere con un sorteggio di pura fortuna.

Boulter su erba è veramente molto ostica, anche se non è la boulter di un paio di anni fa.

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Il GUEst 26-06-2026 12:21

Non commento mai il femminile, mi sembra un tabellone brutto brutto per la campionessa uscente Iga Swiatek con Townsend al primo turno, eventualmente KaPli al secondo e poi Eala al terzo (con incognita Williams), tutte giocatrici che su erba giocano bene

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+1: Mats
fondo (Guest) 26-06-2026 12:21

Io invece sono contento per Tyra. Incontrare la Boulter forse le dara’ l’opportunita’ di giocare sul centrale, pur senza trovarsi contro una delle mammasantissima ingiocabili. Io, al suo posto, vista anche la giovanissima eta’ , preferirei giocare sul centrale a Wimbledon e magari perdere piuttosto che passare un turno in un campetto periferico.

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+1: Enrico82
Calvin (Guest) 26-06-2026 12:16

Scritto da Andika
Scusate ma seguite il circuito WTA ? La Joint è la giocatrice più in crisi del circuito, 13 sconfitte sulle ultime 14 partite, potendo scegliere è l’avversaria oggi piú scarsa dell’intero tabellone …mentre Montgomery sta giocando benissimo, test non facile per Paolini.

Per me il punto è che probabilmente Serena non può giocare un match di singolare contro nessuna giocatrice professionista e, d’altra parte, l’ultimo che ha gicato era settembre 2022 e già 2022 non riusciva più a tenere il ritmo delle altre giocatrici.

Io mi stupirei se non facesse una bruttissima figura, anche se ovviamente sarei contento se riuscisse a reggere.

 14
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Nike (Guest) 26-06-2026 12:14

@ Calvin (#4642994)

Che Caterina parta “Abbastanza” sconfitta lo dovrà dire il campo che è l’unico giudice incontrovertibile

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Silvy__89 (Guest) 26-06-2026 12:14

Su Jasmine non riesco ad avere nessuna aspettativa, purtroppo ultimamente perde un po’ con chiunque. Sperando mi smentisca

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+1: giallu
Nike (Guest) 26-06-2026 12:12

Forza ragazze

 11
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Calvin (Guest) 26-06-2026 12:10

Scritto da Massimo
Se fosse una paolini in forma questo tabellone la potrebbe portare molto avanti però purtroppo il periodo non è positivo

Assolutamente. La paolini di uno o due anni fa sarebbe in una bellissima posizione. Bisogna vedere se si ritrova, perché il tennis lo ha ancora e per me ha solo un momento di appannamento di testa.

Peccato per Tyra che trova una specialista della superficie ed è chiusa, il passaggio del turno sarebbe stato tantissima roba, ma mi sa che con la Boulter parte abbastanza sconfitta oggi.

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Gaz (Guest) 26-06-2026 12:07

Contro la Boulter c’è anche la possibilità che venga messa sul campo centrale.

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+1: Enrico82
Gaz (Guest) 26-06-2026 12:05

Scritto da pablito

Scritto da tinapica
Serenona ovviamente è una totale incognita ma per me già rischia al primo turno e poi eventualmente si ferma con la giovane filippina.

Già la Joint, se in giornata, non è pane fresco…

È la tennista più in difficoltà del circuito,ne ho parlato in settimana,era la campionessa in carica a Eastbourne e ha perso subito contro una tennista che non aveva mai vinto un match su erba,la terraiola Arango,che poi ha fatto 3 games contro la McNally,portando la striscia negativa della Joint a 2 vittorie e 10 sconfitte.
Lo segui il tennis?

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Andika (Guest) 26-06-2026 12:03

Scusate ma seguite il circuito WTA ? La Joint è la giocatrice più in crisi del circuito, 13 sconfitte sulle ultime 14 partite, potendo scegliere è l’avversaria oggi piú scarsa dell’intero tabellone …mentre Montgomery sta giocando benissimo, test non facile per Paolini.

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+1: von Hayek, Enrico82
Massimo (Guest) 26-06-2026 11:57

Se fosse una paolini in forma questo tabellone la potrebbe portare molto avanti però purtroppo il periodo non è positivo

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+1: giallu
pablito 26-06-2026 11:56

Scritto da tinapica
Serenona ovviamente è una totale incognita ma per me già rischia al primo turno e poi eventualmente si ferma con la giovane filippina.

Già la Joint, se in giornata, non è pane fresco… 😉

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Dado (Guest) 26-06-2026 11:54

Ho una domanda: ho in programma di fare la coda per entrare a Wimbledon; devo dire appena arrivo il campo dove voglio andare oppure al momento che acquisto il biglietto? Poi se prendessi il biglietto per il centrale posso uscire durante la giornata per andare a vedere gli altri campi o devo stare lì altrimenti perdo il posto?

 4
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OspiteSgradito (Guest) 26-06-2026 11:53

Montgomery è molto valida su erba.
Ha vinto il torneo olandese 2 settimane fa e si è qualificata bene anche qui.
Bruttissimo sorteggio, ma per come sta giocando, sarebbe stato non semplice qualsiasi esordio.

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+1: Enrico82
tinapica 26-06-2026 11:52

Serenona ovviamente è una totale incognita ma per me già rischia al primo turno e poi eventualmente si ferma con la giovane filippina.

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Henry (Guest) 26-06-2026 11:41

Paolini al massimo (se va bene)passa un paio di turni poi ai 16esimi trova Tauson e li’ sara’ capolinea 😳

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