Wimbledon: Il Tabellone Principale Femminile. Tre azzurre al via. Paolini n.13 del seeding. Al via anche Cocciaretto. Esame britannico per la giovane Grant

Wimbledon – Tabellone Principale – parte alta

(1) A. Sabalenka vs T. Kostovic

O. Oliynykova vs M. Kessler

J. Ostapenko vs H. Dart

A. Ruzic vs (30) E. Raducanu

(22) L. Fernandez vs J. Tjen

M. Xu vs D. Kasatkina

A. Gasanova vs E. Arango

E. Jacquemot vs (14) N. Osaka

(10) K. Muchova vs A. Zakharova

B. Andreescu vs S. Zhang

A. Parks vs A. Dudeney

M. Sawangkaew vs (20) M. Chwalinska

(32) K. Siniakova vs Q. Zheng

P. Stearns vs N. Bartunkova

B. Krejcikova vs H. Klugman

M. Linette vs (5) M. Andreeva

(4) J. Pegula vs D. Vidmanova

S. Sorribes Tormo vs V. Jimenez Kasintseva

D. Yastremska vs A. Ito

J. Bouzas Maneiro vs (27) A. Potapova

(18) E. Alexandrova vs P. Udvardy

L. Tararudee vs L. Tagger

Y. Putintseva vs T. Maria

J. Cristian vs (16) I. Jovic

(11) B. Bencic vs M. Stojsavljevic

X. Wang vs E. Cocciaretto

F. Jones vs D. Parry

M. Frech vs (19) A. Kalinskaya

(28) A. Li vs Z. Sonmez

C. Liu vs H. Vandewinkel

S. Sierra vs A. Bondar

T. Korpatsch vs (7) C. Gauff

(8) E. Svitolinavs D. SnigurV. Erjavecvs L. JeanjeanA. Tomljanovicvs M. BolkvadzeA. Kruegervs (31) D. Vekic

(23) E. Navarro vs P. Badosa

O. Selekhmeteva vs S. Kraus

Y. Starodubtseva vs A. Blinkova

N. Podoroska vs (12) M. Kostyuk

(13) J. Paolini vs R. Montgomery

I. Shymanovich vs V. Golubic

A. Kalinina vs K. Rakhimova

M. Sakkari vs (24) C. Tauson

(29) A. Eala vs R. Zarazua

S. Williams vs M. Joint

T. Valentova vs K. Pliskova

T. Townsend vs (3) I. Swiatek

(6) A. Anisimova vs L. Gjorcheska

P. Marcinko vs S. Kenin

I. Begu vs K. Swan

K. Day vs (26) M. Keys

(17) S. Cirstea vs S. Bejlek

K. Birrell vs A. Korneeva

C. Osorio vs S. Waltert

E. Seidel vs (9) L. Noskova

(15) D. Shnaider vs E. Lys

P. Kudermetova vs L. Samsonova

K. Boulter vs T. Grant

T. Gibson vs (21) M. Bouzkova

(25) E. Mertens vs L. Siegemund

B. Haddad Maia vs M. Timofeeva

E. Ruse vs C. McNally

L. Boisson vs (2) E. Rybakina